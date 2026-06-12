CANLI | ABD ve İran arasında bu kez anlaşma krizi: Trump duyurdu İran reddetti
ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşta yeniden anlaşma iddiaları gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile planlanan yeni hava saldırılarını iptal ettiğini ve "büyük bir anlaşma"ya yaklaşıldığını belirterek, “İran'la savaşı bitirdik. Anlaşma, önümüzdeki günlerde Avrupa'da imzalanabilir. Belgelerin finalizasyonu birkaç gün içinde tamamlanacak.” açıklamasını yaptı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm tarafların onayını aldığını söyleyen Trump, mutabakatla Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ilan etse de Tahran cephesinden bu adımlara temkinli ve sert bir karşılık geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, anlaşma haberlerini "spekülatif" olarak nitelendirip "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceklerini söyledi. Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...
ABD-İsrail ve İran arasında karşılıklı askeri misillemelerle tırmanan gerilim, diplomasi trafiğinin hızlanmasıyla kritik bir eşiğe geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla İran ile bir barış anlaşmasına son halinin verilmekte olduğunu ve metnin birkaç gün içinde tamamlanacağını duyururken,Tahran yönetimi ise Trump'ın açıklamalarını "spekülasyon" olarak nitelendirip henüz net bir mutabakat metnini onaylamadığını bildirdi.
Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ABD BASINI: 2 İRAN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
ABD ve İran arasında anlaşma konuşulurken gerilimi artıracak bir gelişme yaşandı. ABD merkezli haber kuruluşu NBC’nin ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran’a ait 2 İHA’yı düşürdüğü bildirildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir yetkilinin "Görünüşe göre İran bu gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştı. ABD güçleri İran’a ait 2 tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdü. Boğazdan geçişler devam ediyor" dediği aktarıldı. Hedef alınan gemiler veya olası hasar hakkında detaylı bilgi verilmedi.
İRAN BASINI BİR TANKERİN ENGELLENDİĞİNİ DUYURMUŞTU
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı’na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurmuştu. Ayrıca, Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti. ABD ve İran makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.
İRAN: NİHAİ BİR SONUCA ULAŞMADI
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını ve ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.
Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı." dedi.
Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.
TRUMP: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ANLAŞMA İMZALANACAK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi.
ANLAŞMA SÜRECİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK
ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuştu.
Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek "Nükleer silaha sahip olmayacaklar, bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler." değerlendirmesini yaptı.
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideri ile görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan bu süreçte harikaydı." değerlendirmesini yaptı.
İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." dedi.
Anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurgulayan Trump, "(Anlaşma) Yakında imzalanacak, belki bu hafta sonu." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, söz konusu imza törenine ABD'yi temsilen Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Başdanışmanı Jared Kushner'in katılabileceğini belirtti.
Trump, bu hafta sonu Washington'da düzenlenecek ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını takip etmek üzere kentte kalacağını, dolayısıyla olası bir imza törenine Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılabileceğini dile getirdi.
Trump anlaşmanın Cumartesi ya da Pazartesi olabileceğini söyledi.