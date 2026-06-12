Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman? Nefes kesen mücadele!

13 numaralı kutuyla yarışan Sinem, daha ilk turda 5 Milyon TL ve 1 Milyon TL'yi açtırarak büyük bir şok yaşadı. Başlangıçta peş peşe gelen kırmızı kutularla morali düşse de oyunu bırakmayan Sinem, açtırdığı mavi kutularla yarışmada kalmayı başardı. Bölüm boyunca duygusal anlar yaşayan Sinem, annesiyle ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin görüntülü bağlantıyla yayına katılması ise stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Oyunun ilerleyen turlarında da büyük tutarları açtırmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Sinem, son tura devam etme kararı aldı. 650.000 TL'lik banka teklifini de reddeden Sinem, son turda 3 Milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Gelen son teklif olan 439.000 TL'yi de reddeden Sinem, şansını kendi kutusundan yana kullandı. Yarışmada kutusuna gitme kararı veren ilk yarışmacı olan Sinem, 250.000 TL kazanarak yarışmaya veda etti. "Var Mısın Yok Musun" perşembe ve cuma ATV’de!

VAR MISIN YOK MUSUN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU? Programın 4.bölüm yarışmacıları ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı oldu. 24 yaşındaki ikizler, çocukluklarından bu yana hayatı hep birlikte yaşadıklarını ve hiçbir kararlarını ayrı vermediklerini anlattı. Oyunculuk ve sosyal medya alanında kendilerine yatırım yapmak isteyen kardeşlerin hedefi ise kazanacakları parayla kamera, ışık ve ekipmanlar alarak geleceklerini garanti altına almaktı.