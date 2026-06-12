Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman? Nefes kesen mücadele!
Televizyon tarihinin efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ünlü sunucu Esra Erol’un enerjik sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı kıyasıya bir risk ve strateji mücadelesi veren 22 yarışmacının heyecan dolu serüveni, 6. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de nefesleri kesecek.
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- 'Var Mısın Yok Musun' programı Esra Erol'un sunumuyla atv'de yayınlanıyor.
- 6. bölümde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı 5 milyon TL için yarışıyor.
- 5. bölümde Sakaryalı Sinem Durmuş, 250.000 TL kazanarak yarışmayı tamamladı.
- 4. bölümde Efe ve Yiğit Günaydı kardeşler 420.000 TL'lik teklif ile yarışmadan ayrıldı.
- 'Var Mısın Yok Musun' perşembe ve cuma akşamları saat 20.00'de atv'de yayınlanıyor.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma 6. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.
VAR MISIN YOK MUSUN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 5. bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programının 5. bölüm yarışmacısı Sakaryalı Sinem Durmuş oldu. 29 yaşındaki Sinem, 4,5 yaşındaki oğlu Ömercan'ın geleceği ve kurmak istediği butik işi için büyük ödülü kazanmayı hedefledi.
13 numaralı kutuyla yarışan Sinem, daha ilk turda 5 Milyon TL ve 1 Milyon TL'yi açtırarak büyük bir şok yaşadı. Başlangıçta peş peşe gelen kırmızı kutularla morali düşse de oyunu bırakmayan Sinem, açtırdığı mavi kutularla yarışmada kalmayı başardı. Bölüm boyunca duygusal anlar yaşayan Sinem, annesiyle ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin görüntülü bağlantıyla yayına katılması ise stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Oyunun ilerleyen turlarında da büyük tutarları açtırmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Sinem, son tura devam etme kararı aldı. 650.000 TL'lik banka teklifini de reddeden Sinem, son turda 3 Milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Gelen son teklif olan 439.000 TL'yi de reddeden Sinem, şansını kendi kutusundan yana kullandı. Yarışmada kutusuna gitme kararı veren ilk yarışmacı olan Sinem, 250.000 TL kazanarak yarışmaya veda etti.
VAR MISIN YOK MUSUN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 4.bölüm yarışmacıları ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı oldu. 24 yaşındaki ikizler, çocukluklarından bu yana hayatı hep birlikte yaşadıklarını ve hiçbir kararlarını ayrı vermediklerini anlattı. Oyunculuk ve sosyal medya alanında kendilerine yatırım yapmak isteyen kardeşlerin hedefi ise kazanacakları parayla kamera, ışık ve ekipmanlar alarak geleceklerini garanti altına almaktı.
12 numaralı kutuyla yarışan Efe ve Yiğit kardeşler, yarışmaya hızlı başladı. İlk turda açılan 5 Milyon TL'lik kutu moralleri bozsa da peş peşe gelen mavi kutularla oyunu dengelemeyi başardılar. 4.turda üst üste açılan 5 Milyon TL ve 3 Milyon TL'lik kutularla zor anlar yaşayan ikizler, oyunu bırakmadı.
Son turlara kadar mücadeleyi sürdüren ikizler, gelen 420.000 TL'lik son banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Bölümün sonunda kendi kutularından 10 TL çıkarken, sona kalan 1 Milyon TL'nin ise Sinem'in kutusunda olduğu ortaya çıktı.
"Var Mısın Yok Musun" Perşembe ve Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen gece!
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