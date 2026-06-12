Selimiye yeniden ibadete açılıyor! Başkan Erdoğan Edirne’de konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış ve anahtar teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar...

Arif Nihat Asya'nın o muhteşem tarifiyle, minarelerinden en tatlı ezanların, dallarından güvercin huhularının, çinilerinden sümbül kokularının geldiği Edirne'yi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Görenlerin, bilenlerin, yolu bu şehre düşenlerin bildiği üzere Edirne öylesine bir şehirdir ki ne eşi vardır ne benzeri. Toprağı misk, suyu kevserdir dediği Edirne'mizde bulunmaktan, Edirneli vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışları, hizmetleri, yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Edirne'yi vatan yaparak, sanat eserleriyle inci gibi işleyip donatarak, yeni fetihleri hazırlayarak bizlere emanet eden atalarımızın ruhu şad olsun. Edirneli olmak kimliğini, Edirne aidiyetini kalbinin üstünde bir madalya gibi gururla taşıyan tüm kardeşlerime selam olsun. Sizlerin şahsında, Yahya Kemal'in Türk Devleti'nin menşei olarak gördüğü, başkentlerin anası Edirne'nin her ilçesinde, her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız için, ahde vefanız için, bize gösterdiğiniz bu teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Özellikle de şunu biliniz ki siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız bizim de gönlümüzde Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir. Tuna gibidir. Özellikle Tunca gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz sıradağlar gibidir.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel