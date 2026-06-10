Müge Anlı’da Ceyda olayı: Evli adama kaçtı ihbarlar kan dondurdu

Müge Anlı 5 günde buldu ihbarlar kan dondurdu! Evli ve 2 çocuklu adama kaçan Ceyda şaşkına çevirdi! Babası ayaklara kapanıp yalvardı
atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Manisa'dan kaybolan 19 yaşındaki Ceyda 5. günde bulundu. Evli ve 2 çocuklu Ramazan'a kaçan Ceyda'nın rahat tavırlarına Müge Anlı, "Bu ne şımarıklık ya... Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun?" sözleriyle tepki gösterirken, acılı baba kızının ayaklarına kapanıp ağladı. Programa ihbarlar ise peş peşe geldi. Ceyda'nın kaçtığı şahıs hakkındaki hırsızlık, şiddet, yasaklı madde ticareti ve geçmişte 5 çocuklu bir kadını kaçırdığı iddiaları ise stüdyoda buz kestirdi.
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