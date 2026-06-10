Müge Anlı’da Ceyda olayı: Evli adama kaçtı ihbarlar kan dondurdu

CEYDA'NIN "AİLE İÇİ ŞİDDET" İDDİASI VE ANNENİN VAATLERİ

Tüm bu iddiaların ardından 19 yaşındaki Ceyda, Ramazan'ın ailesine neden bu kadar güvendiğini ve koşa koşa gittiğini şu sözlerle açıkladı: "Ailemden şiddet gördüğüm için Ramazan'ın annesi bana 'ne istersen yapacağım, arkanda duracağım' dedi. Beni kendi kızı gibi görüyor, sahip çıkıyor" Müge Anlı ise Ceyda'nı sözlerine "Keşke o kadın kendi kocasının ve oğlunun arkasında dursaydı. Önce kendi çocuklarına baksın" diyerek tepki gösterdi.