Müge Anlı’da Ceyda olayı: Evli adama kaçtı ihbarlar kan dondurdu

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Müge Anlı 5 günde buldu ihbarlar kan dondurdu! Evli ve 2 çocuklu adama kaçan Ceyda şaşkına çevirdi! Babası ayaklara kapanıp yalvardı

atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Manisa'dan kaybolan 19 yaşındaki Ceyda 5. günde bulundu. Evli ve 2 çocuklu Ramazan'a kaçan Ceyda'nın rahat tavırlarına Müge Anlı, "Bu ne şımarıklık ya... Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun?" sözleriyle tepki gösterirken, acılı baba kızının ayaklarına kapanıp ağladı. Programa ihbarlar ise peş peşe geldi. Ceyda'nın kaçtığı şahıs hakkındaki hırsızlık, şiddet, yasaklı madde ticareti ve geçmişte 5 çocuklu bir kadını kaçırdığı iddiaları ise stüdyoda buz kestirdi.

Giriş Tarihi:
Müge Anlı’da Ceyda kaybının 5. gününde bulundu

Manisa'nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayında kızının hayatından endişe ettiğini belirten baba Ceyhun Evlekoğlu'nun yardım çağrısının ardından yapılan araştırmalarla genç kızın Adana'da olduğu tespit edildi ve Ceyda kaybının 5. gününde programa getirildi.

Ramazan ile evlenmek istediğini açıkladı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ceyda Evlekoğlu, sosyal medya üzerinden oynadığı bir internet oyunu aracılığıyla sadece 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan isimli kişinin yanına kendi isteğiyle gittiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi.

Ramazan isimli şahıs evli ve iki çocuk babası çıktı

KAÇTIĞI KİŞİNİN GEÇMİŞİ HAKKINDAKİ İDDİALAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Programda yapılan incelemelerde, Ceyda'nın kaçtığı Ramazan isimli şahsın evli ve iki çocuk babası olduğu, eşinden boşanacağını söyleyerek genç kızla birlikte olduğu öne sürüldü.

Ceyda kaçtığı şahsı savunmaya devam etti

Canlı yayına bağlanan Ramazan'ın annesi, kağıt üstünde hala evli olan oğlunun yanındaki genç kız için "Benim gelinim, namusum" diyerek durumu savunmaya çalıştı ve Müge Anlı'nın tepkisiyle karşılaştı. Stüdyoda ailesinin gözyaşları içinde ayaklarına kapanıp "Eve dön" diye yalvardığı Ceyda, kaçtığı şahsı savunmaya devam etti.

Komşulardan peş peşe iddialar

KOMŞULARDAN GELEN AĞIR SUÇLAMALAR

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Ramazan ile ilgili kan donduran iddialarda bulundu. Ramazan'ın eski eşinin evi isteyerek ve aldatarak terk etmediğini; ailede ve Ramazan'da hırsızlık, madde bağımlılığı ve alkol problemi olduğunu belirtti. Eski eşin uğradığı ağır şiddet ve Ramazan'ın eve başka kadınlar getirmesi yüzünden kaçmak zorunda kaldığını iddia etti.

Müge Anlı’da Ceyda olayı: Evli adama kaçtı ihbarlar kan dondurdu

Bir başka izleyici ise Ramazan'ın komşusu olduğunu belirterek bir önceki telefon bağlantısındaki iddiaların doğru olduğunu belirterek daha büyük bir skandalı paylaştı. Ceyda'nın Ramazan'ın hayatındaki tek kadın olmadığını, Ramazan'ın geçmişte kendi komşusu olan 5 çocuklu bir kadını bile kaçırdığını, kadınla 3-4 ay evli kaldıktan ve çalıştırdıktan sonra geri gönderdiklerini iddia etti.

Ramazan’ın annesinden kıskançlık savunması

RAMAZAN'IN ANNESİNİN "KISKANÇLIK" SAVUNMASI

Telefonun diğer ucundaki anne, komşuların iddialarını kesin bir dille reddetti ve ses tonlarından kim olduklarını bildiğini söyledi. Bu iddiaların tamamen yalan ve asılsız olduğunu, mahalledeki çevrelerinin kendi oğullarının mutluluğunu çekemediğini savundu.

Aile içi şiddet iddiası

CEYDA'NIN "AİLE İÇİ ŞİDDET" İDDİASI VE ANNENİN VAATLERİ

Tüm bu iddiaların ardından 19 yaşındaki Ceyda, Ramazan'ın ailesine neden bu kadar güvendiğini ve koşa koşa gittiğini şu sözlerle açıkladı: "Ailemden şiddet gördüğüm için Ramazan'ın annesi bana 'ne istersen yapacağım, arkanda duracağım' dedi. Beni kendi kızı gibi görüyor, sahip çıkıyor" Müge Anlı ise Ceyda'nı sözlerine "Keşke o kadın kendi kocasının ve oğlunun arkasında dursaydı. Önce kendi çocuklarına baksın" diyerek tepki gösterdi.

Boşanma davası henüz açılması

BOŞANMA DAVASI HENÜZ AÇILMADI

Canlı yayında Ramazan'ın boşanma süreciyle ilgili takvim de sorgulandı. Ramazan'ın annesi, Müge Anlı davanın hangi gün olduğunu sorması üzerine, henüz dava açılmadığını, "bu hafta başvuracaklarını" söyledi. Ceyda ise anlaşmalı boşanma olduğu için hızlıca hallolacağını öne sürdü.

İddiaların ardı arkası kesilmedi

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Programın ilerleyen dakikalarında bir başka izleyici de telefonla bağlanarak "Bu beyefendi benim yeğenime yasaklı madde sattırdı" diyerek kan dondurdu. İsmini vermek istemeyen iddia sahibi, sözlerini şöyle söyledi: "Benim yeğenim 1 yıldır onun yüzünde cezaevinde. Hatta yeğenimi yasaklı maddeye alıştırdı" Bunların üzerine Ceyda, "Önceden yapmış, şimdi yapmıyor ki" diyerek akılalmaz bir savunmada bulundu.

Kadınları ağına düşürüyor iddiası

"KADINLARI AĞINA DÜŞÜRÜYOR"

Ramazan'ı 7 yıldır tanıdığını belirten Mehmet isimli izleyici de "Yasaklı madde ticareti yapar. Kadınları sürekli ağına düşürüp onlardan menfaat elde etmeye çalışıyor" dedi. Başka bir izleyici ise Ramazan'ın Ceyda hakkında kendisiyle konuştuğunu iddia ederek, "Ceyda hakkında kesinlikle iyi niyetli düşünmüyor. '3-4 ayı kaldı, ben kovsam bile gidemeyecek benden' dedi. Benim tahminim yasaklı maddeye alıştıracak" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da Ceyda: Ramazan buraya gel, konuşalım

Programda ardı arkasına ihbarlar gelmeye devam ederken Ceyda, ortaya atılan iddiaların ardından gözyaşlarına boğuldu. Tüm bunların ardından Ceyda, Ramazan'ı stüdyoya davet ederek "Ramazan buraya gel, konuşalım. Ben seni bırakmak istemiyorum" dedi.

Müge Anlı’da Ceyda ne karar verecek?

Programda yaşanan bu sarsıcı gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, genç kızın ilerleyen günlerde nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Müge Anlı’da Ceyda olayı hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Müge Anlı'da aranan Ceyda Evlekoğlu kaç günde ve nerede bulundu?

Manisa'nın Soma ilçesinden kaybolan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, kaybının 5. gününde program ekibi tarafından Adana'da bulunarak canlı yayına getirilmiştir.

Ceyda'nın kaçtığı Ramazan isimli şahıs hakkında hangi ağır iddialar ortaya atıldı?

Canlı yayına bağlanan izleyiciler; şahsın evli ve 2 çocuklu olduğunu, hırsızlık, madde bağımlılığı, aile içi şiddet problemleri barındırdığını, geçmişte 5 çocuklu bir kadını kaçırıp çalıştırdığını ve insanları yasaklı maddeye alıştırıp ticareti üzerinden menfaat sağladığını iddia etmiştir.

Ağır iddiaların ardından Ceyda Evlekoğlu ne yaptı?

Ardı arkası kesilmeyen ihbarlar ve tehlikeli iddialar karşısında stüdyoda gözyaşlarına boğulan Ceyda, kaçtığı şahsı canlı yayına çağırarak "Ramazan buraya gel, konuşalım. Ben seni bırakmak istemiyorum" sözleriyle seslenmiştir.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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