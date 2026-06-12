CHP'de Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düştü!

KEMAL KILIÇDAROĞLU 9 İSMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki güç mücadelesi en üst seviyeye tırmandı. Genel merkez ve Meclis grubu arasında karşılıklı hamlelerle büyüyen kriz, partiyi hukuki ve tüzüksel bir çıkmazın eşiğine getirdi.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN'IN GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞTÜ

Karşılıklı restleşmeler sürerken, genel merkezin ihraç yazısı doğrultusunda Meclis kanadında kritik bir gelişme yaşandı. Kesin ihraç listesinde yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde yapılan güncelleme ile iki ismin de unvanları kaldırıldı.

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın isimleri Grup Başkanvekilleri listesinden düşürüldü

"MECLİS SAYFASINDA ARTIK GRUP BAŞKANVEKİLİ OLARAK YER ALMIYORLAR"

Ankara kulislerindeki sıcak gelişmeleri ve hukuki tartışmaları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı. Ağaoğlu, Meclis'teki resmi prosedürün tamamlandığını belirterek süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Aslında resmileşti de. Meclis internet sitesine girdi, artık grup başkanvekili olarak yer almıyorlar Meclis internet sitesinde. İhraçlar söz konusu olmuştu bilindiği gibi, CHP MYK ihraç etmişti dokuz milletvekilini. Dokuz milletvekili içinde iki de grup başkanvekili vardı. Yani artık CHP milletvekili değiller, bağımsız milletvekili olarak değerlendirildikleri için Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri de böylece düşmüş oluyor. İşte resmen bu internet sitesine de Meclis'in internet sitesine de girdi, yer aldı burada. Bu yeni, sıcak bir gelişme. Şimdi dokuz milletvekilinin CHP üyeliği de düşeceği için sandalye sayısının da düşmesini bekliyoruz yine Meclis internet sitesinde. 138 olarak görünüyor ancak bu sayının 129'a düşmesini de bekliyoruz"