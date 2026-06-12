CHP'de Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düştü!
CHP’de "mutlak butlan" kararı sonrası patlak veren liderlik savaşında taraflar karşılıklı hamlelerle tüzük sınırlarını zorlarken, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın TBMM'deki grup başkanvekillikleri resmen düşürüldü. Genel merkezin ihraç yazısı doğrultusunda iki ismin Meclis internet sitesinden unvanları kaldırıldı.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesiyle yaşanan güç mücadelesinde 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk etti.
- Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i noter aracılığıyla görevlerinden istifa ederek olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.
- Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın TBMM'deki grup başkanvekillikleri resmen düşürüldü.
- Meclis'teki komisyon üyeliklerinden de düşüşler yaşanacak ve CHP'nin sandalye sayısı azalacak.
- Önümüzdeki Salı günü yapılacak grup toplantısında olası bir kriz beklentisi bulunuyor.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası patlak veren savaş sonrası Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın TBMM'deki grup başkanvekillikleri resmen düşürüldü.Başarır ve Günaydın'a şok!
KEMAL KILIÇDAROĞLU 9 İSMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki güç mücadelesi en üst seviyeye tırmandı. Genel merkez ve Meclis grubu arasında karşılıklı hamlelerle büyüyen kriz, partiyi hukuki ve tüzüksel bir çıkmazın eşiğine getirdi.
ÖZEL CEPHESİNDEN İSTİFA HAMLESİ
Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk etti. Bu hamleye karşı Özgür Özel cephesi, tüzükten doğan haklarını kullanarak karşı atağa geçti.
Parti Meclisi'nin (PM) 57 üyesinden 28'i bugün noter aracılığıyla görevlerinden istifa etti. Tüzük gereği PM üye sayısını 40 kişinin altına düşüren muhalifler, yönetimin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesini talep etti. Kılıçdaroğlu cephesi ise mevcut mahkeme tedbiri kararı gerekçesiyle kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını açıkladı.
BAŞARIR VE GÜNAYDIN'IN GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞTÜ
Karşılıklı restleşmeler sürerken, genel merkezin ihraç yazısı doğrultusunda Meclis kanadında kritik bir gelişme yaşandı. Kesin ihraç listesinde yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde yapılan güncelleme ile iki ismin de unvanları kaldırıldı.
"MECLİS SAYFASINDA ARTIK GRUP BAŞKANVEKİLİ OLARAK YER ALMIYORLAR"
Ankara kulislerindeki sıcak gelişmeleri ve hukuki tartışmaları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı. Ağaoğlu, Meclis'teki resmi prosedürün tamamlandığını belirterek süreci şu sözlerle dile getirdi:
"Aslında resmileşti de. Meclis internet sitesine girdi, artık grup başkanvekili olarak yer almıyorlar Meclis internet sitesinde. İhraçlar söz konusu olmuştu bilindiği gibi, CHP MYK ihraç etmişti dokuz milletvekilini. Dokuz milletvekili içinde iki de grup başkanvekili vardı. Yani artık CHP milletvekili değiller, bağımsız milletvekili olarak değerlendirildikleri için Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri de böylece düşmüş oluyor. İşte resmen bu internet sitesine de Meclis'in internet sitesine de girdi, yer aldı burada. Bu yeni, sıcak bir gelişme. Şimdi dokuz milletvekilinin CHP üyeliği de düşeceği için sandalye sayısının da düşmesini bekliyoruz yine Meclis internet sitesinde. 138 olarak görünüyor ancak bu sayının 129'a düşmesini de bekliyoruz"
KOMİSYON ÜYELİKLERİ DÜŞÜYOR
İhraç kararlarının Meclis'teki yansımalarının sadece grup yönetimiyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Tülay Ağaoğlu, şu detayları paylaştı:
"Grup başkanvekillikleri düştü bu isimlerin. Önemli, Özgür Özel'in hemen yanında yer alan önemli isimlerdi. Gökhan Günaydın'ın da Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğunu da söyleyebiliriz yine CHP grubunda. Şöyle ki, bir grup başkanvekilliği seçimi yapılması gerekiyor ya da atama yapılması gerekiyor. Bugünkü MYK toplantısında da buna karar verilecek. Nasıl bir yol izlenecek bu konuda... Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir karar verecek. Yani bir atama usulüyle mi grup başkanvekili belirlenecek yoksa bir seçim mi yapılacak grupta? Ki grupta zorlayacak bir tablo var Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Seçim yapılması çok da mümkün görünmüyor. Atama yapabilir, 'atama olamaz' deniliyor, tüzüğe göre seçim gerekir deniliyor ama o da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi CHP'nin tek grup başkanvekili kaldı, o da Murat Emir. Çünkü o ihraç listesinde yer almıyordu. Bundan sonra da ihraçların devam edebileceği ifade ediliyor ama bunun hemen olmayacağı söyleniliyor milletvekili düzeyinde. Zaten bazı isimler de CHP'den, mesela Cemal Enginyurt, Adnan Beker gibi isimlerin ihraç olmadan zaten istifa edebileceği söyleniyor. Bu konunun da bugün Merkez Yönetim Kurulu'nda ele alınması bekleniyor."
ÖNÜMÜZDEKİ SALI MECLİS'TE GÜVENLİK ALARMI
Gelecek hafta yapılacak grup toplantılarında yaşanabilecek olası krizlere de dikkat çeken Ağaoğlu, Meclis Başkanlığı'nın devreye girebileceğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Meclis'teki komisyon üyeliklerinden de düşüşler olacak. Yani Meclis'teki komisyon üyelikleri de önemli bu anlamda. CHP'nin sandalye sayısı düşüyor, bu isimler komisyonlarda da CHP adına yer alamayacaklar onu da hemen not olarak ileteyim. Salı gününe gelirsek grup toplantısı yapacağını söyledi. Bu defa Kemal Kılıçdaroğlu yapmakta kararlı her ne olursa olsun. Özgür Özel de geçen hafta 'yaptırmayacağız' demişti ve bunun arkasından şimdi önümüzdeki Salı ne olacak? Yine aynı gelişmeler mi yaşanacak? Şöyle ki, bu arada taze bir bilgi daha var... Özgür Özel geçen hafta yaptırmamıştı ama bu hafta da yine Özgür Özel aynı tavrı sergiler mi sergilemez mi şu anda bu belirsiz bir durum ama her koşulda Kemal Kılıçdaroğlu gruba geleceğini ifade etti. Bu arada istenmeyen görüntülerin olmaması için Meclis Başkanlığı'nın da önlem alabileceği ifade ediliyor."
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