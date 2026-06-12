Batman’daki kan davası cinayeti 5 yıl sonra çözüldü... Çelik’e uyurken infaz | Gürlek: Adaletten kaçış yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu.

HİÇBİR CİNAYET KARANLIKTA KALMAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını belirten Bakan Gürlek, "2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatılmıştır." dedi.

İçişleri Bakanlığı ortaklığında yürütülen güçlü iş birliğine dikkat çeken Gürlek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla yürütülen güçlü iş birliği ve koordinasyon sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına, hiçbir failin adaletten kaçmasına müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyaları çok yönlü şekilde incelediği öğrenildi. Kurumun adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılık doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele alıyor; devletimizin adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor."

PLANLAR BOŞA ÇIKARILDI

Faillerin suç mahallinde olmadıkları izlenimi oluşturmak amacıyla kurdukları planların çökertildiğini aktaran Gürlek, "Cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair kanıtlara ulaşılmış; faillerin hedef şaşırtmak ve suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır." bilgisini paylaştı.

Operasyonun detaylarını aktaran Bakan Gürlek, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Jandarma tarafından bugün Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." dedi.

ADALETTEN KAÇIŞ MÜMKÜN DEĞİL

Suçluların cezasız kalmayacağının altını çizen Bakan Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.