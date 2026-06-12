Batman’daki kan davası cinayeti 5 yıl sonra çözüldü... Çelik’e uyurken infaz | Gürlek: Adaletten kaçış yok
Batman’da 2021 yılında işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayeti, Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Daire Başkanlığının titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Günbey ve Çelik aileleri arasındaki kan davasına dayanan olayın ayrıntılarına Takvim.com.tr ulaştı. Zanlıların teknik takibe yakalanmamak için telefonlarını Şırnak’ta bırakarak maktulü Batman’da uyurken infaz ettikleri saptandı. JASAT ekiplerinin saha araştırmaları, HTS kayıtları ve gizli tanığın detaylı itirafları doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, Batman ve Van’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla cinayetin planlayıcısı ve tetikçilerinin aralarında bulunduğu 11 kişiyi yakalayarak adalete teslim etti. Bakan Gürlek, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmayacağı yönündeki kararlılıklarını vurgulayarak operasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.
Hızlı Özet Göster
- Batman'da 2021 yılında işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayeti Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından aydınlatıldığı açıklandı.
- Cinayetin iki aile arasındaki husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiği tespit edildi.
- Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Jandarma teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda cinayet dosyası çözüldü.
- Adalet Bakanı Gürlek, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmayacağını ve suçluların cezasız kalmayacağını açıkladı.
Batman'da 2021 yılında işlenen sır dolu cinayet perdesi aralandı. Beşiri ilçesinde 5 yıl önce hayvan otlatırken kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybeden Mehmet Şirin Çelik'in katilleri, Adalet Bakanlığının yeni kurduğu özel birim sayesinde yakalandı.
Günbey ve Çelik aileleri arasındaki kan davasına dayanan olayın tüyler ürperten ayrıntılarına Takvim.com.tr ulaştı.
KAN DAVASI ÇIKTI
Mehmet Şirin Çelik cinayeti Karatepe köyü mevkiinde 20 Nisan 2021 tarihinde işlendi.
Olayın, Günbey ve Çelik aileleri arasında 2018 yılına uzanan kan davası zincirinin parçası olduğu saptandı.
Husumetin, 23 Nisan 2018 tarihinde cesedi bulunan Gülpınar Kızılkaya'nın öldürülmesiyle başladığı, ardından Çelik ailesinden 1 kişinin darbedilmesi ve 24 Eylül 2019 tarihinde Van'ın Gevaş ilçesinde Bayram Günbey'in öldürülmesiyle büyüdüğü belirlendi.
İki aile arasında barış sağlama girişimleri sonuçsuz kalırken, Bayram Günbey'in babası İzzettin Günbey'in cinayet öncesinde çevresine, "Mehmet Şirin Çelik öldürülmeden barış olmayacak." dediği ortaya çıktı.
Maktul Çelik'in öldürülmeden önce yakın akrabalarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, "Bazı şahıslardan zarar görebilirim, korkuyorum." diyerek endişelerini dile getirdiği tespit edildi.
'SEN BENİM AMCAMI ÖLDÜRDÜN'
İntikam arayışlarının cinayet sonrasında sürdüğü saptandı. 20 Haziran 2024 tarihinde Batman merkezde İhsan Türkoğlu'nu öldüren Nafi Çelik'in, olay esnasında maktule, "Sen benim amcamı öldürdün" diye bağırdığı görgü şahitlerinin ifadelerine yansıdı.
Soruşturmanın seyri, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Daire Başkanlığının devreye girmesiyle değişti.
TELEFONLA HEDEF ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ
JASAT ekiplerinin yürüttüğü koordineli saha çalışmaları ve Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla başlatılan teknik takipler sonucu çember daraldı.
Şüphelilerin olay günü telefonlarını farklı bölgelerde bırakarak hedef şaşırttıkları saptandı.
İNTİKAM İÇİN GELDİLER UYURKEN VURDULAR
Soruşturma kapsamında gizli şahit sıfatıyla ifade veren kişi, cinayetin planlama ve icra aşamasını bütün detaylarıyla anlattı.
Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarına bizzat şahit olduğunu aktaran gizli şahit, "Mehmet Ali Günbey, olayı İzzettin Günbey'in planladığını söyledi. İzzettin Günbey, oğlu Nevzat Günbey ve yeğeni Şemsettin Günbey'i intikam almak için görevlendirdi. Telefonlarını Şırnak'ın İdil ilçesindeki çadırlara bıraktılar. Eruh üzerinden Kurtalan'a, oradan Kıradağı bölgesine geldiler. Arabayı yol kenarına bıraktıktan sonra Nevzat önde, Şemsettin arkada ilerledi. Şemsettin gözcülük yaparken Nevzat şahsa yaklaştı. Uyuduğunu görmesi üzerine yakın mesafeden ateş ederek olayı gerçekleştirdi. Sonrasında Batman şehir merkezinde bir gece konaklayıp Kozluk üzerinden Eruh tarafına geçtiler." ifadelerini kullandı.
11 GÖZALTI
Gizli tanığın beyanlarının HTS ve PTS kayıtlarıyla birebir uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Haziran 2026 tarihinde Batman ve Van'da 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda olaya iştirak ettiği saptanan 11 şüpheli gözaltına alındı.
HİÇBİR CİNAYET KARANLIKTA KALMAYACAK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını belirten Bakan Gürlek, "2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatılmıştır." dedi.
İçişleri Bakanlığı ortaklığında yürütülen güçlü iş birliğine dikkat çeken Gürlek, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla yürütülen güçlü iş birliği ve koordinasyon sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına, hiçbir failin adaletten kaçmasına müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyaları çok yönlü şekilde incelediği öğrenildi. Kurumun adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılık doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele alıyor; devletimizin adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor."
PLANLAR BOŞA ÇIKARILDI
Faillerin suç mahallinde olmadıkları izlenimi oluşturmak amacıyla kurdukları planların çökertildiğini aktaran Gürlek, "Cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair kanıtlara ulaşılmış; faillerin hedef şaşırtmak ve suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır." bilgisini paylaştı.
Operasyonun detaylarını aktaran Bakan Gürlek, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Jandarma tarafından bugün Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." dedi.
ADALETTEN KAÇIŞ MÜMKÜN DEĞİL
Suçluların cezasız kalmayacağının altını çizen Bakan Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.
Gürlek, "Bu dosyayı ilmek ilmek çözen Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman İl Jandarma Komutanlığı'na, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.