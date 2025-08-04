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Davinson nikah tazelemek için zam istiyor!

İstanbul’a gelen Kolombiyalı yıldızın menajeri yeni sözleşme ve maaş zammı konularını yönetimle görüşecek. Davinson’un maaşının minimum 5 milyon euro seviyesine çıkması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Davinson nikah tazelemek için zam istiyor!

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Son iki sezonda Galatasaray en başarılı ve en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez yeni sezon öncesi de büyük bir güvence... Ancak Kolombiyalı yıldız özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak sözleşmesinde iyileştirme talep ediyor.

Davinson'un menajerinin Lazio maçı öncesinde İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi. 2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan transfer edilen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız net 3.2 milyon euro maaş alıyor. Gelen bilgilere göre Sanchez garanti ücretinin minimum 5 milyon euro seviyesine çekilmesini istiyor. Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı stoperin talebine olumlu yaklaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı belirtiliyor

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