Semih Kılıçsoy sağlık kontrollerinden geçti

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek şok yaşayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecekken, takımın gelecek vaat eden genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrıldığı açıklandı. Genç oyuncu artık Cagliari formasını terletecek.

Semih Kılıçsoy, sağlık kontrolü ve resmi imza süreci için İtalya'ya adım attı. Villa Stuart Hastanesi'nde başarılı futbolcu, dün Cagliari kulübü adına sağlık testlerinden geçti. Değeri 12 milyon Euro olan Semih, satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Cagliari'ye imza attı. Semih'in Cagliari'ye kiralık transferi, hem oyuncunun gelişimi hem de Beşiktaş'ın kadro planlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.