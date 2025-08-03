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Dursun Özbek'ten Osimhen ve Sane için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalar: 6. yıldız için yola çıkıyoruz

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen ve Sane için düzenlenen imza töreninde, “Tıpkı 5’inci yıldızdaki birlikteliğimizle 6.yıldız için yola çıkıyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Dursun Özbek’ten Osimhen ve Sane için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalar: 6. yıldız için yola çıkıyoruz

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Galatasaray yeni transferleri Victor Osimhen ile Leroy Sane için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek taraftara hitap ederek, "Daha önce yaptığımız gibi Galatasaray'ımızı Avrupa'nın tepesine taşıma görevimiz var. Okan hocam başta olmak üzere futbolcularımız, teknik ekibimiz ve çalışanlarımıza büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, kıskandırdık Osimhen gösterdiği performansla sadece G.Saray'ın değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray için şimdi yeni ve daha büyük hedeflerin zamanı. Altıncı yıldızımızın ilk adımı olan 26. şampiyonluğumuz için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle 6. yıldıza ulaşacağız, kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Stadımızda çok yakın zamanda yepyeni başarıları birlikte kutlama dileğiyle yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

TARAFTAR ÇILDIRDI EDERSON'U İSTİYOR
Galatasaraylı taraftarlar Başkan Dursun Özbek konuşurken adeta çıldırdı. Sarı-Kırmızılı tribünler, "Ederson'u istiyoruz" diye tezahüratta bulundu.

Bunun üzerine Başkan Özbek, "Transfer sezonu daha bitmedi. Eksikliklerimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Bu arada Okan Buruk maçtan sonra, "Orta saha transferi düşünmüyoruz. Önceliğimiz kaleci ve savunmaya yönelik olacak" diye konuştu.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ
Osimhen'in Galatasaray Adası'ndaki görüntüleri büyük ilgi gördü. Galatasaray taraftarları 26 yaşındaki golcünün videosunu izlerken 2 dakika içinde bu video taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.

BURASI AİLEM
Osimhen, "Tekrar buradayım, evimdeyim. Kendimi Galatasaray'da muhteşem hissediyorum. Burası ailem. Bu transfer için her şeyimi verdim" dedi.

MUTLUYUM
Yeni transfer Sane imza töreninde, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu taraftarın önünde oynamayı 4 gözle bekliyorum"dedi.

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