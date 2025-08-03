Aslan’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara İngilizler’in radarında

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl Norwich City'den 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz medyasından Caugh Offiside'da yer alan habere göre; Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa, Sara'nın peşine düştü.

Haberde, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı satmak istemediği belirtildi. Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon Euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı. Ayrıca Aston Villa'nın bu transferde en istekli ve Sara'yı liste başına yazdığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

2029 YILINDA SONA ERİYOR

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Sambacı yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki futbolcu, Norwich City formasıyla Championship'te 86 maçta görev aldı. 20 gol atarken 16 da asist yaptı.