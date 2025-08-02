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Semih Kılıçsoy Cagliari'de! Genç yıldız İtalya'ya uçtu

Cagliari ile anlaşan Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy dün İtalya’ya uçtu. 19 yaşındaki golcü, bugün imzayı atacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025
Semih Kılıçsoy Cagliari’de! Genç yıldız İtalya’ya uçtu

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İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari ile el sıkışan Semih Kılıçsoy dün İtalya'ya hareket etti. İtalya'da Cagliari kulübünün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İtalyan medyasındaki haberlere göre, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olacak ve Cagliari ile 1+4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan genç yetenek, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de gözüne girmeyi başaramadı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih, Siyah-Beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve 4 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız golcünün Kara Kartal ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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