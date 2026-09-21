Mehmet Ali Yüksel ve Kemal Kılıçdaroğlu MEHMET ALİ YÜKSEL İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI İSTİYOR Öte yandan Mehmet Ali Yüksel, 30 ilçe başkanıyla birlikte "arınma bildirisi"ne imza attığı gerekçesiyle Özgür Özel yönetimi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve ardından partiden ihraç edilmişti.

Son dönemde ise İstanbul İl Başkanlığı görevini istediğini yakın çevresiyle paylaştığı ve bu doğrultuda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği CHP çevrelerinde konuşuluyor.

SARIYAR'DA "SALICI" FAKTÖRÜ: İL BAŞKANLIĞINI İSTİYORUM Gündemdeki bir diğer isim olan Selçuk Sarıyar, Oğuz Kaan Salıcı'ya yakınlığıyla biliniyor.

ŞEKER, ORHAN SARIBAL'A YAKIN İstanbul için konuşulan 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Ali Şeker ise CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'a yakın bir isim. Şeker, parti içindeki sol kanadın adayı olarak öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU YOL KAZASI İSTEMİYOR: İSTANBUL KONGRESİNE ÖZEL HAZIRLANIYOR



Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP'de "mutlak butlan" kararıyla iptal edilen 38'inci Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları eylül ayı itibariyle kongre sürecine girdi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yargıtay'daki temyiz başvurusunun geri çekildiğini belirterek, parti kongreleri ve kurultayın önünde hukuki engel kalmadığını açıkladı. 11 Kasım'da mahallelerde, 12 Aralık'ta ilçelerde başlaması planlanan kongreler tamamlandıktan sonra 16 Ocak 2027 itibariyle il kongrelerine geçilecek.



CHP kurultayının en belirleyici kongresi hiç şüphesiz İstanbul kongresi.

Delegelerin önemli bir kısmını İstanbul belirliyor. İl başkanının en az 200 delege üzerinde hakimiyet kuracağı öngörülüyor. Bu sebeple Kılıçdaroğlu ve kurmayları İstanbul kongresine özel hazırlanıyor.



KURULTAY NE ZAMAN?



Açıklanan takvimin işlemesi durumunda CHP'nin 14 Şubat'tan itibaren 45 gün içerisinde kurultay yapması gerekiyor. Parti kurmayları, herhangi bir teknik sorun yaşanması hâlinde ise 38'inci Olağan Kurultay'ın Nisan ayının başına sarkabileceğini belirtiyor.



KILIÇDAROĞLU VE ADAYLIK HESABI YAPANLAR

Parti kulislerinde genel başkan adaylığı için Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Muharrem İnce'nin yanı sıra birçok isim konuşulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.