CHP'de "İstanbul" hesabı! Gürsel Tekin'le tamam mı devam mı? Kılıçdaroğlu'nun masasındaki 3 isim ve Salıcı-Sarıbal faktörü
CHP'de İstanbul meselesi kördüğüm haline geldi. Mahkeme kararıyla görevi sona eren Gürsel Tekin için "Genel Merkez atamazsa, kongrede çıkar aday olur" denilirken gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP liderinin masasında Mehmet Ali Yüksel, Selçuk Sarıyar ve Ali Şeker gibi farklı isimler bulunuyor. Nitekim, geçtiğimiz ay MYK'da Gürsel Tekin'in yerine önerilen Yüksel görev bekliyor. Oğuz Kaan Salıcı'ya yakınlığıyla bilinen Selçuk Sarıyar'ın ise il başkanlığı için kulis yaptığı öğrenildi. Örgütlenmeden sorumlu Orhan Sarıbal da Şeker’in ismine sıcak bakıyor. Peki, Gürsel Tekin'i kim tasfiye etmek istiyor? CHP içinden en sıcak kulisler Takvim.com.tr'de.
Mutlak butlan kararı sonrası kapsamlı bir arınma ve tasfiye süreci başlatan CHP'de gözler İstanbul'a yapılacak yeni atamaya çevrildi.
Mahkemenin 17 Eylül'de tedbir kararını kaldırmasıyla İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevi sona erdi.
Genel Merkez ve Kemal Kılıçdaroğlu ile temasta olduğunu, herhangi bir sorunun bulunmadığını bildiren Tekin, "Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir" dedi.
KILIÇDAROĞLU VE TEKİN YAN YANA: TAMAM MI DEVAM MI?
Tekin ayrıca, 13 aydır partiyi çektiği kredilerle ayakta tuttuğunu ve çalışanların maaşlarını bu kredilerle ödediğini belirtti. Bu sözlerden hemen sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, YDK Üyesi Yiğit Acar'ın Büyükada'daki düğününe katılıp "birlik" görüntüsü verdi.
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li kaynaklar, Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürmek istediğini bildirdi. Tekin için "Genel Merkez atamazsa, kongrede çıkar aday olur" denildi.
Yine parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun "Kongreye kadar Gürsel Tekin'le yola devam" diyebileceği konuşuluyor.
KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞULAN İSİMLER
Ancak CHP'de kapalı kapılar ardında farklı isimler de gündeme geliyor.
Kağıthane Eski İlçe Başkanı ve Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel, eski İBB CHP Grup Sekreteri Selçuk Sarıyar ve 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Ali Şeker'in isimleri İstanbul için konuşuluyor.
CHP MYK'SINDA KONUŞULAN KONU: TEKİN'İN YERİNE YÜKSEL GELSİN
Bilindiği üzere geçtiğimiz ay CHP MYK'sında Gürsel Tekin'in görevden alınıp yerine Mehmet Ali Yüksel atanması konuşulmuştu. Parti Sözcüsü Müslim Sarı da bunu doğrulayıp "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" demişti.
İDDİA: GÜRSEL TEKİN'İ TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR
Ancak beklenen açıklama gelmedi, Gürsel Tekin tedbir kararı çıkana kadar İl Başkanlığını sürdürdü. CHP'li Barış Yarkadaş ise "Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istiyorlar" çıkışı ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Yarkadaş, "Kurultay süreci başladığında Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı olursa, 200 delege üzerinde hakimiyet kuracak. O yüzden 'İstanbul'u Gürsel Tekin'e teslim etmek yerine kendi çalışabileceğimiz bir arkadaşla devam edelim; Gürsel Tekin gibi etkin bir figürü de ortadan kaldıralım' diyorlar" demişti.
MEHMET ALİ YÜKSEL İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI İSTİYOR
Öte yandan Mehmet Ali Yüksel, 30 ilçe başkanıyla birlikte "arınma bildirisi"ne imza attığı gerekçesiyle Özgür Özel yönetimi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve ardından partiden ihraç edilmişti.
Yüksel'in İstanbul il Başkanlığı için atama beklediği söyleniyor.
SARIYAR'DA "SALICI" FAKTÖRÜ: İL BAŞKANLIĞINI İSTİYORUM
Gündemdeki bir diğer isim olan Selçuk Sarıyar, Oğuz Kaan Salıcı'ya yakınlığıyla biliniyor.
Son dönemde ise İstanbul İl Başkanlığı görevini istediğini yakın çevresiyle paylaştığı ve bu doğrultuda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği CHP çevrelerinde konuşuluyor.
ŞEKER, ORHAN SARIBAL'A YAKIN
İstanbul için konuşulan 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Ali Şeker ise CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'a yakın bir isim. Şeker, parti içindeki sol kanadın adayı olarak öne çıkıyor.
Sarıbal'ın da bu isme sıcak baktığı söyleniyor.
KILIÇDAROĞLU YOL KAZASI İSTEMİYOR: İSTANBUL KONGRESİNE ÖZEL HAZIRLANIYOR
Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP'de "mutlak butlan" kararıyla iptal edilen 38'inci Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları eylül ayı itibariyle kongre sürecine girdi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yargıtay'daki temyiz başvurusunun geri çekildiğini belirterek, parti kongreleri ve kurultayın önünde hukuki engel kalmadığını açıkladı. 11 Kasım'da mahallelerde, 12 Aralık'ta ilçelerde başlaması planlanan kongreler tamamlandıktan sonra 16 Ocak 2027 itibariyle il kongrelerine geçilecek.
CHP kurultayının en belirleyici kongresi hiç şüphesiz İstanbul kongresi.
Delegelerin önemli bir kısmını İstanbul belirliyor. İl başkanının en az 200 delege üzerinde hakimiyet kuracağı öngörülüyor. Bu sebeple Kılıçdaroğlu ve kurmayları İstanbul kongresine özel hazırlanıyor.
KURULTAY NE ZAMAN?
Açıklanan takvimin işlemesi durumunda CHP'nin 14 Şubat'tan itibaren 45 gün içerisinde kurultay yapması gerekiyor. Parti kurmayları, herhangi bir teknik sorun yaşanması hâlinde ise 38'inci Olağan Kurultay'ın Nisan ayının başına sarkabileceğini belirtiyor.
KILIÇDAROĞLU VE ADAYLIK HESABI YAPANLAR
Parti kulislerinde genel başkan adaylığı için Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Muharrem İnce'nin yanı sıra birçok isim konuşulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.