Okullarda güvenlikte yeni dönem! İşte öğrenci ve velileri bekleyen değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, okul güvenliğine yönelik yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Okul çevrelerinde denetimler artırılırken veli randevu sistemi zorunlu hale getirildi; forma ve öğretmen önlüğü uygulamaları, dijital güvenlik, akran zorbalığıyla mücadele ve yapay zeka destekli disiplin analizleri de alınan tedbirler arasına girdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde bir araya geldi.
İki bakanlık arasındaki iş birliğini güçlendiren yeni protokolle öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında bulunması amacıyla okul içinde ve çevresinde uygulanacak tedbirlerin kapsamı genişletildi. Okul çevrelerindeki denetimlerden dijital güvenliğe, veli randevu sisteminden forma ve öğretmen önlüğü uygulamasına kadar birçok başlıkta yeni dönemde uygulanacak önlemlerin ayrıntıları paylaşıldı.Bakan Tekin'den yeni dönem mesajı
OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARTACAK
Okullar ve çevresinde yapılan risk analizlerinin ardından gerekli önlemlerin alındığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, denetimlerin artırılacağını söyledi.
Çiftçi, velilere de çocuklarının okul dışındaki hayatını ve internet kullanımını yakından takip etmeleri çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alındı. Okul çevrelerinde denetimler artacak. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler."
TEKİN: YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek Türkiye'nin eğitim alanında uluslararası ölçekte başarıya sahip olduğunu söyledi.
Tekin, şu ifadeleri kullandı:
Yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tüm tedbirler alındı. Türkiye, her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimde de uluslararası boyutta başarıya sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda ve hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum.
4 BAŞLIKTA GÜVENLİK TEDBİRLERİ OLUŞTURULDU
Okul güvenliği konusunda alınan tedbirlerin yalnızca güvenlikçi bir bakış açısıyla değerlendirilmediğini vurgulayan Tekin, sağlıklı bir okul iklimi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.
Tekin, alınan önlemlerin dört ana başlıkta kategorize edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz hususları bizi dinleyen velilerimiz, öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız açısından dikkat çekici olması için ifade etmek istiyorum."
DİJİTAL OKURYAZARLIKLA SİBER RİSKLERE KARŞI TEDBİR
Tedbirlerin ilk başlığını dijital okuryazarlığın oluşturduğunu belirten Tekin, öğrencilerin sanal dünyada karşılaşabilecekleri durumları doğru değerlendirebilmelerinin önemine dikkati çekti.
Tekin, "Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek durumları, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu ve bunları birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. İkinci başlığımızda ise okul içerisinde gerek mevzuat gerekse pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var." dedi.
VELİ RANDEVU SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Okullara girişlerin daha kontrollü hale getirilmesi amacıyla veli randevu sisteminin genelgeyle zorunlu hale getirildiğini belirten Tekin, uygulamanın okul güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.
"Genelge ile zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz var. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte, kimin veli olduğunu ve kimin okullardaki herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum."
OKUL FORMALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Öğrencilerin okula aidiyetinin güçlendirilmesi ve yabancı kişilerin daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla okul formalarının yeniden gündeme alındığını belirten Tekin, serbest kıyafet uygulamasının sona erdirilmesinin de güvenlik tedbirlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.
Tekin, "Çocuklarımızın aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK UYGULAMASI
Bakan Tekin, eğitimciler için zorunlu hale getirilen önlük uygulamasının da okul güvenliği ve aidiyetini güçlendiren düzenlemeler arasında bulunduğunu söyledi.
"Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler, öğretmen arkadaşlarımız için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası."
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI "AKRAN NEZAKETİ" PROJESİ
Okullardaki bir diğer önemli çalışma başlığının akran zorbalığı olduğunu belirten Tekin, kamuoyunda "akran zorbalığı" olarak tanımlanan kavramın akademik literatüre "akran nezaketi" olarak geçmesini istediklerini söyledi.
Tekin, "Okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan, bizim akademik literatüre 'akran nezaketi' olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli." dedi.
DİSİPLİN CEZALARINA YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ
Okullardaki disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılımının da mercek altına alındığını açıklayan Tekin, bu konuda yapay zeka destekli analizler gerçekleştirildiğini bildirdi.
Tekin, yapılan analizlerin sonuçlarının rehber öğretmenlerle paylaşıldığını belirterek, "Disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılımı üzerinden yapay zeka destekli analizler yaptık. Bunun sonuçlarına göre rehber öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunduk." ifadelerini kullandı.