"Risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alındı. Okul çevrelerinde denetimler artacak. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler."

İki bakanlık arasındaki iş birliğini güçlendiren yeni protokolle öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında bulunması amacıyla okul içinde ve çevresinde uygulanacak tedbirlerin kapsamı genişletildi. Okul çevrelerindeki denetimlerden dijital güvenliğe, veli randevu sisteminden forma ve öğretmen önlüğü uygulamasına kadar birçok başlıkta yeni dönemde uygulanacak önlemlerin ayrıntıları paylaşıldı.

"Güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz hususları bizi dinleyen velilerimiz, öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız açısından dikkat çekici olması için ifade etmek istiyorum."

Yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tüm tedbirler alındı. Türkiye, her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimde de uluslararası boyutta başarıya sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda ve hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum.

4 başlıkta tedbirler ele alındı

DİJİTAL OKURYAZARLIKLA SİBER RİSKLERE KARŞI TEDBİR

Tedbirlerin ilk başlığını dijital okuryazarlığın oluşturduğunu belirten Tekin, öğrencilerin sanal dünyada karşılaşabilecekleri durumları doğru değerlendirebilmelerinin önemine dikkati çekti.

Tekin, "Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek durumları, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu ve bunları birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. İkinci başlığımızda ise okul içerisinde gerek mevzuat gerekse pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var." dedi.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Okullara girişlerin daha kontrollü hale getirilmesi amacıyla veli randevu sisteminin genelgeyle zorunlu hale getirildiğini belirten Tekin, uygulamanın okul güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

"Genelge ile zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz var. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte, kimin veli olduğunu ve kimin okullardaki herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum."