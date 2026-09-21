Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinin detayları ortaya çıktı! Levent İnanır'dan açıklama: Ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 2022 yılında hazırlattığı son vasiyetnamesinin ayrıntıları belli oldu. İnanır, tüm maddi ve manevi hakları ile teliflerini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktı. Vasiyetin ardından açıklama yapan yeğeni Levent İnanır ise Jülide Kural’a miras bırakılmasına karşı olmadıklarını belirterek, “Ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız” dedi.
Kadir İnanır'ın 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnamesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İnanır, üç otomobilinden gayrimenkullerdeki hak ve hisselerine, banka ve yatırım hesaplarından koleksiyonlarına, sanat eserlerinden alacak ve telif haklarına kadar tüm maddi ve manevi haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Kural'ın hayatta olmaması halinde ise mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını istedi.
Vasiyetnameyle ilgili tartışmalar sürerken Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da açıklamalarda bulundu. Jülide Kural'a miras bırakılmasına karşı olmadıklarını söyleyen Levent İnanır, asıl itirazlarının ailenin miras dışında bırakılması olduğunu belirterek, "Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.
Kadir İnanır, 27 Haziran'da zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından yasal sürecin tamamlanmasıyla vasiyetnamesinin açıklanması bekleniyordu. Ancak Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen dava, bazı taraflara tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelendi.
KADİR İNANIR 2022'DE VASİYETİNİ YENİLEDİ
Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediği belirtildi.
09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliğinde hazırlanan vasiyetnamenin, gerekli sağlık raporu alınarak ve iki tanığın huzurunda, tüm hukuki şekil şartlarına uygun şekilde düzenlendiği bildirildi.
Vasiyetnameye göre İnanır; üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalarındaki ve yatırım hesaplarındaki tüm para ve faizlerini, koleksiyonları dahil maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı.
İnanır ayrıca hayatının belgeselinin yapılmasına ve kendi adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bıraktı.
JÜLİDE KURAL HAYATTA DEĞİLSE MİRAS ÜÇ KURUMA BIRAKILACAK
Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri de Jülide Kural'ın hayatta olmaması durumunda mirasın nasıl paylaşılacağına ilişkin oldu.
Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine göre, mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural'ın hayatta olmaması halinde tüm mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılması istendi.
İnanır'ın vasiyetnamesini şu ifadeyle tamamladığı aktarıldı: "Mirasçılarından son istek ve arzum vasiyetine uymalarıdır."
AVUKAT ALINAK'TAN VASİYET AÇIKLAMASI
Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, vasiyetnameye ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı haberler üzerine açıklama yaptı.
Alınak, yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sanat hayatının yanı sıra insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesine dikkat çekti.
Avukat Alınak, şu ifadeleri kullandı:
"Hayattayken vekilliğini üstlendiğimiz Sayın Kadir İnanır; beyaz perdede yarattığı karakterler, taşıdığı duruş ve milyonların hafızasına kazınan yüzü ile bir çağın simgesi olarak yer almıştır. Sayın Kadir İnanır'ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesi ile büyüttüğü kıymetli hikâyesi Türkiye halklarına bıraktığı en büyük mirastır."
Alınak, vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılmasının tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelendiğini belirterek şöyle devam etti:
"Sayın Kadir İnanır'ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi. Vefatından hemen sonra maalesef vasiyetnamesine ilişkin spekülatif ve gerçeği yansıtmayan birtakım haberlerin dolaşıma sokulması bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir. Kadir İnanır'ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur."
VASİYETNAME TÜM MİRASÇILARIN İNCELEMESİNE AÇIK
Alınak, 9 Mayıs 2022 tarihinde Beyoğlu 48. Noterliği'nde düzenlenen vasiyetnamenin tüm mirasçıların incelemesine açık olduğunu belirtti.
Avukatın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliğinde, gerekli sağlık raporu alınarak, tanıklar huzurunda ve tüm hukuki şekil şartlarına uygun biçimde düzenlenen vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılması, tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelenmiştir. Vasiyetname tüm mirasçıların incelemesine açık olup içeriği ve ayrıntıları tarafların bilgisi dahilindedir."
Alınak, İnanır'ın vasiyetindeki miras düzenlemesini de şöyle açıkladı:
"Sayın Kadir İnanır, mirasından doğan tüm maddi ve manevi haklarını müvekkilimiz ve hayat arkadaşı Sayın Jülide Kural'a bırakmıştır. Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural'ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını isteyen Kadir İnanır vasiyetnamesini 'Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır' diyerek sonlandırmıştır."
AVUKATTAN SPEKÜLATİF HABER UYARISI
Bişar Abdi Alınak, vasiyetnameye ilişkin hukuki değerlendirmelerin Medeni Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti.
Alınak, şu ifadeleri kullandı:
"Vasiyetnameye ilişkin hukuki hususların, yaşanan büyük kaybı gölgede bırakacak tartışmalara dönüştürülmemesini, merhumun ve Jülide Kural'ın beyanlarına dayanmayan spekülatif ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesini, konuya dair istişari görüşlerin kanaatler ve varsayımlar üzerinden değil, hukuk ilminin temel esasları ile Medeni Kanun'un vasiyete ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etmek isteriz."
Alınak ayrıca Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinde ortaya koyduğu iradenin yerine getirilmesi için hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.
"Bu doğrultuda, Sayın Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinde ortaya koyduğu iradenin yerine getirilmesi amacı ile tüm hukuki süreci hassasiyetle takip etmeye devam edeceğimizi ve gerçeğe aykırı haberlerin suç olduğunu hatırlatır, bu haberlere ilişkin ilgili Savcılık makamına Jülide Kural vekili olarak kanuni başvurularda bulunacağımızı, kamuoyunun tarafımızca doğrulanmayan, yapılacak yeni bir açıklamaya kadar spekülatif değerlendirme ve haberlere itibar etmemesini önemle belirtmek isteriz."
LEVENT İNANIR'DAN VASİYET TEPKİSİ
Vasiyet tartışmaları sürerken Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır da açıklamalarda bulundu.
Levent İnanır, Jülide Kural'a miras bırakılmasına karşı olmadıklarını, asıl itirazlarının ailenin miras dışında bırakılması olduğunu söyledi.
İnanır şu ifadeleri kullandı:
"Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız."
Levent İnanır ayrıca dayısının son dönemindeki ağır sağlık sürecine dikkat çekerek vasiyet değişiklikleriyle ilgili soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.
NESLİHAN ACAR DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU
Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar da tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Acar, Kadir İnanır'ın sanatçılığının yanı sıra toplumsal değerleriyle de iz bırakan bir isim olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir."
Acar ayrıca Kadir İnanır'ın kendisine ve çocuğuna kattıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için… Başkası olsa mirastan alınacak payı düşünebilir ama biz bu mirası utançla reddediyoruz."
Acar, Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından kızının da büyük üzüntü yaşadığını öne sürerek kızının kendisine "Rezil oldum" dediğini aktardı.
NESLİHAN ACAR: "ESKİ BİR FOTOĞRAF ÜZERİNDEN TEHDİT MESAJI ALDIM"
Neslihan Acar, açıklamalarının ardından eski eşi Levent İnanır tarafından kendisine tehdit mesajları gönderildiğini söyledi.
Acar şu ifadeleri kullandı:
"Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu; bu da benim utancım olurdu. Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim. Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın. Her fikrim, yorumum irademdir. Müsamerenizi ötede oynayın. Demirden korkan trene binmez."
LEVENT İNANIR ŞİDDET İDDİASINI REDDETTİ
Tartışmaların büyümesinin ardından Levent İnanır da hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Eski eşi Neslihan Acar'a yönelik şiddet uyguladığı iddiasını reddeden İnanır: "Söz konusu şiddeti ben uygulamadım" dedi.
Levent İnanır, şiddeti uygulayan kişinin kimliğini açıklamayacağını belirtti. Acar'ın ilerleyen dönemde yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak istemesi halinde bunun tamamen onun kararı olduğunu ifade etti.
"İNANIR SOYADINI KULLANMAMI DAYIM İSTEDİ"
Levent İnanır, "İnanır" soyadını kullanmasına ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi.
Kadir İnanır'ın çocuğunun olmadığını belirten Levent İnanır, dayısının kendisini 11 yaşındayken yanına aldığını, büyüttüğünü ve okuttuğunu anlattı.
İnanır, Kadir İnanır'ın annesinden kendisini yanına almasını istediğini belirterek şunları söyledi:
"'Levent'i ben yetiştireyim, benim yanımda büyüsün, benim evladım gibi olsun' diyerek annemden rica etti. Büyüttü ve okuttu. 23 yaşıma kadar aynı evde birlikte yaşadık."
Levent İnanır, "İnanır" soyadını kullanmasının da Kadir İnanır'ın isteği olduğunu belirterek bu soyadını yıllardır gururla taşıdığını ve hayatının sonuna kadar taşımaya devam edeceğini söyledi.
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Levent İnanır, dayısının sağlık durumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamaların da yanlış anlaşıldığını söyledi.
Kadir İnanır'a "bilinçsiz" demek gibi bir haddinin olmadığını belirten Levent İnanır, kastının ağır hastalık sürecinin zaman zaman bilincini etkilemesi olduğunu ifade etti.
İnanır, dayısının beynine üç kez pıhtı attığını ve ağır ilaçlar kullandığını belirterek ailenin bu süreçte zor günler geçirdiğini anlattı.
Levent İnanır, yaşanan sürecin ağırlığını anlatırken bir gece Kadir İnanır'ın hemşirelerden takım elbisesini istediğini ve galaya gitmesi gerektiğini söylediğini de aktardı.
İnanır, dayısıyla arasındaki bağa ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir."
Levent İnanır, önlerinde hukuki bir süreç bulunduğunu belirterek sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini diledi.
VASİYET DAVASINDA YENİ DURUŞMA 17 ARALIK'TA
Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin mahkeme huzurunda açılmasına ilişkin süreç, bazı taraflara tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelenmişti.
Vasiyetnamenin hukuki sürecinin 17 Aralık'ta yapılacak duruşmayla devam edeceği bildirildi.
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