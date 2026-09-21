Kadir İnanır'ın 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnamesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İnanır, üç otomobilinden gayrimenkullerdeki hak ve hisselerine, banka ve yatırım hesaplarından koleksiyonlarına, sanat eserlerinden alacak ve telif haklarına kadar tüm maddi ve manevi haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Kural'ın hayatta olmaması halinde ise mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını istedi.

Vasiyetnameyle ilgili tartışmalar sürerken Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da açıklamalarda bulundu. Jülide Kural'a miras bırakılmasına karşı olmadıklarını söyleyen Levent İnanır, asıl itirazlarının ailenin miras dışında bırakılması olduğunu belirterek, "Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, 27 Haziran'da zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından yasal sürecin tamamlanmasıyla vasiyetnamesinin açıklanması bekleniyordu. Ancak Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen dava, bazı taraflara tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelendi.