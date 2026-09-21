

Leao, Trabzonspor karşılaşmasında 21 kez top kaybederek sahada bu alanda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında beklenen katkının alınamaması, Portekizli yıldızın performansına yönelik eleştirileri artırdı.



GALATASARAY'DA EN ÇOK KAZANAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU Leao'nun Galatasaray'daki konumu, aldığı ücret nedeniyle de dikkat çekiyor. Portekizli yıldızın yıllık 10 milyon euro kazandığı belirtilirken, bu rakam onu sarı-kırmızılı takımın en yüksek maaş alan üçüncü futbolcusu yapıyor.