Galatasaray'da Leao korkusu! O transferi hatırlattı
Galatasaray'ın sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rafael Leao, ilk 4 maçında gol veya asist üretemedi. Portekizli yıldızın performansı, sarı-kırmızılıların önceki sezonlarda beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha transferini hatırlattı.
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Rafael Leao, geride kalan 4 maçta beklenen katkıyı veremedi.
Teknik direktör Okan Buruk'un transferi konusunda ısrarcı olduğu Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk 4 karşılaşmada skor katkısı üretemedi.
4 MAÇTA SKOR KATKISI YOK
39 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Leao, ilk 4 maçını gol veya asist yapamadan tamamladı.
Portekizli yıldızın bu performansı, 2023-24 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Wilfried Zaha'nın başlangıcıyla karşılaştırılmaya başlandı. Zaha, Galatasaray'daki ilk 4 maçında 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Leao'nun özellikle hücumdaki üretkenliğiyle takıma doğrudan katkı vermesi beklenirken, ilk haftalarda bu beklenti karşılanmadı.
TRABZONSPOR MAÇINDA 21 TOP KAYBI
Portekizli futbolcunun performansı, Trabzonspor karşılaşmasında da eleştirilerin odağına yerleşti.
Hücumda istediği etkinliği gösteremeyen Leao, mücadele boyunca yaptığı top kayıplarıyla da öne çıktı.
Leao, Trabzonspor karşılaşmasında 21 kez top kaybederek sahada bu alanda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.
Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında beklenen katkının alınamaması, Portekizli yıldızın performansına yönelik eleştirileri artırdı.
GALATASARAY'DA EN ÇOK KAZANAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU
Leao'nun Galatasaray'daki konumu, aldığı ücret nedeniyle de dikkat çekiyor.
Portekizli yıldızın yıllık 10 milyon euro kazandığı belirtilirken, bu rakam onu sarı-kırmızılı takımın en yüksek maaş alan üçüncü futbolcusu yapıyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen 21 milyon euro ile en yüksek kazanca sahip oyuncu olurken, Leroy Sane 12 milyon euro ile ikinci sırada bulunuyor.
Leao ise 10 milyon euroluk kazancıyla bu iki oyuncunun ardından geliyor.