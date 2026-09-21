Mahrem bilgilere dikkat çekildi

KONUM VERİLERİ GEREĞİNDEN UZUN TUTULDU

Soruşturma yalnızca verilerin nasıl işlendiğine değil, ne kadar süre saklandığına da uzandı.

DPC, Google'ın kullanıcıların bazı konum verilerini gerekli olandan daha uzun süre muhafaza ettiğini belirledi. Düzenleyici kuruma göre bu durum, kullanıcıların kendi kişisel verileri üzerindeki kontrolünü daha da zayıflattı.

Konum verilerinin kişilerin günlük hareketleri, alışkanlıkları ve ilgi alanları hakkında ayrıntılı bir tablo çıkarabilmesi ise dosyanın en kritik başlıklarından biri oldu.

"MAHREM BİLGİLER ORTAYA ÇIKABİLİR"

DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, konum verilerinin Google'ın elindeki diğer bilgilerle birleştirilmesi halinde kişiler hakkında son derece mahrem bilgilerin ortaya çıkarılabileceğine dikkat çekti.

Doyle, Google'ın uygulamalarındaki eksiklikler nedeniyle kullanıcıların konumlarının hangi amaçlarla işlendiğini her zaman fark edemeyebileceğini belirtti.

Bu verilerin kişilere reklamlarla etki etmek veya kullanıcıların ilgi alanlarını çıkarmak amacıyla kullanılabileceğini ifade eden Doyle, kullanıcıların kişisel verileri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Konum verilerinin gerekenden uzun süre tutulmasının da bu kontrol kaybını daha ağır hale getirdiğini vurguladı.