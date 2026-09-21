Google’a 403 milyon euroluk ceza! 6 yıllık soruşturmada konum verisi detayı ortaya çıktı
Google’ın konum takibi Avrupa’da duvara çarptı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, kullanıcıların konum verilerini hukuka aykırı biçimde işlediği gerekçesiyle teknoloji devine 403 milyon euro ceza keserken, Google’a, veri işleme sistemini AB kurallarına uygun hale getirmesi için 6 ay süre verildi.
Avrupa Birliği'nde teknoloji devlerinin kişisel veri uygulamalarına yönelik denetim Google'ı vurdu. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), kullanıcıların konum bilgilerinin işlenmesine ilişkin yaklaşık altı yıl süren soruşturmayı tamamladı.
Google Ireland Limited'a, Avrupa Birliği veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 403 milyon euro para cezası kesildi.
ŞİKAYETLER DOSYAYI AÇTI
Google'ın Avrupa'daki merkezinin İrlanda'da bulunması nedeniyle şirketin AB'deki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından başlıca denetleyici otorite olan DPC, soruşturmayı çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine başlattı.
Aralarında Avrupa Tüketici Örgütü BEUC'un da bulunduğu kuruluşların başvuruları sonrası açılan dosyada, Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) yürürlüğe girdiği 25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasındaki dönem incelemeye alındı.
Dosyanın kökü 27 Kasım 2018'e uzanıyor. Norveç Tüketici Konseyi'nin "Every Step You Take" (Attığın Her Adım) raporuna dayanan yedi Avrupa ülkesinin tüketici örgütü, Google'ın "aldatıcı tasarım" ve tekrar tekrar ayar açtırma baskısıyla konum takibini fiilen zorunlu kıldığı iddiasıyla eş zamanlı şikâyet dosyalamıştı. Aynı yılın ağustosunda Associated Press, "Konum Geçmişi" kapatılsa bile "Web ve Uygulama Etkinliği" açık kaldığı sürece Google'ın konumu kaydetmeye devam ettiğini ortaya koymuştu.
GOOGLE'IN ÜÇ ÖZELLİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturmanın odağında Google'ın kullanıcıların konum bilgileriyle bağlantılı üç özelliği yer aldı.
DPC; "Web ve Uygulama Etkinliği", "Konum Geçmişi" ve "Konum Doğruluğu" üzerinden gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkeleri açısından inceledi.
Komisyon, Google'ın Web ve Uygulama Etkinliği ile Konum Geçmişi kapsamında elde edilen konum verilerini hukuka uygun ve adil biçimde işlediğini ortaya koyamadığı sonucuna vardı.
Konum Doğruluğu özelliğinde gerçekleştirilen kişisel veri işlemlerinde de şirketin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyduğunu kanıtlayamadığı belirtildi.
DPC ayrıca Google'ın söz konusu üç özelliğin tamamında kullanıcıları yeterince ve açık biçimde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etti.
KONUM VERİLERİ GEREĞİNDEN UZUN TUTULDU
Soruşturma yalnızca verilerin nasıl işlendiğine değil, ne kadar süre saklandığına da uzandı.
DPC, Google'ın kullanıcıların bazı konum verilerini gerekli olandan daha uzun süre muhafaza ettiğini belirledi. Düzenleyici kuruma göre bu durum, kullanıcıların kendi kişisel verileri üzerindeki kontrolünü daha da zayıflattı.
Konum verilerinin kişilerin günlük hareketleri, alışkanlıkları ve ilgi alanları hakkında ayrıntılı bir tablo çıkarabilmesi ise dosyanın en kritik başlıklarından biri oldu.
"MAHREM BİLGİLER ORTAYA ÇIKABİLİR"
DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, konum verilerinin Google'ın elindeki diğer bilgilerle birleştirilmesi halinde kişiler hakkında son derece mahrem bilgilerin ortaya çıkarılabileceğine dikkat çekti.
Doyle, Google'ın uygulamalarındaki eksiklikler nedeniyle kullanıcıların konumlarının hangi amaçlarla işlendiğini her zaman fark edemeyebileceğini belirtti.
Bu verilerin kişilere reklamlarla etki etmek veya kullanıcıların ilgi alanlarını çıkarmak amacıyla kullanılabileceğini ifade eden Doyle, kullanıcıların kişisel verileri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Konum verilerinin gerekenden uzun süre tutulmasının da bu kontrol kaybını daha ağır hale getirdiğini vurguladı.
FATURA 403 MİLYON EURO
DPC, soruşturma sonunda Google'ın GDPR kapsamındaki yükümlülüklerini birden fazla başlıkta ihlal ettiği sonucuna vardı.
Bu kapsamda Google Ireland Limited'a 403 milyon euro para cezası verilmesine karar verildi.
DPC bununla da yetinmedi. Google'a veri işleme faaliyetlerini Avrupa Birliği mevzuatına uygun hale getirmesi için altı aylık süre tanındı.
Şirketten bu süre içinde konum verilerinin işlenmesi, saklanması ve kullanıcılara sunulan bilgilendirmelerle ilgili uygulamalarını yeniden düzenlemesi istendi.
KARAR AB GENELİNDEKİ İŞBİRLİĞİ SONRASI ÇIKTI
Karar, İrlanda Veri Koruma Komisyonu üyeleri Des Hogan, Dale Sunderland ve Niamh Sweeney tarafından alındı.
DPC, nihai kararın Avrupa Birliği genelindeki diğer veri koruma otoriteleriyle yürütülen işbirliğinin ardından verildiğini bildirdi.
Komisyon ayrıca kararın ayrıntılı tam metninin ilerleyen dönemde yayımlanacağını açıkladı.
AVRUPA'DA TEKNOLOJİ DEVLERİNE VERİ KISKACI
Google'a kesilen 403 milyon euroluk ceza, Avrupa'da teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini hangi yöntemlerle topladığı, ne kadar süre sakladığı ve hangi amaçlarla kullandığına yönelik denetimin giderek sertleştiği bir dönemde geldi.
Karar, Google'a son yıllarda Avrupa Birliği kurumları ve ulusal düzenleyiciler tarafından rekabet hukuku, dijital reklamcılık ve kişisel verilerin korunması alanlarında uygulanan yaptırımlara bir yenisini ekledi.
DPC'nin altı yıl süren soruşturmasının ardından verdiği karar, teknoloji şirketlerinin veri işleme uygulamalarında yıllar sonra dahi yüksek tutarlı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini bir kez daha gösterdi.
NASIL TEDBİR ALINIR?
Karar 2018–2020 dönemine ait olsa da söz konusu ayarlar bugün de her Google hesabında duruyor. Google hesabınızda "Veriler ve gizlilik" bölümünden "Web ve Uygulama Etkinliği" ile "Zaman Çizelgesi" (eski adıyla Konum Geçmişi) kayıtlarını görebilir, kapatabilir ve geçmişi silebilirsiniz; otomatik silme süresi 3 aya çekilebiliyor. Android'de "Konum Doğruluğu" ayrı bir düğme: Ayarlar > Konum > Konum hizmetleri. Bir düğmeyi kapatmak, diğerinin konum kaydetmediği anlamına gelmiyor.