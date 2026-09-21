Afra Saraçoğlu Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa’dan Türkiye’ye döndü. Yeni genel havacılık binasından giriş yapmak isteyen Saraçoğlu’nun kontrolünde, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi ve gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği soruşturma kapsamında Saraçoğlu hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 15 şüphelinin yakalandığı belirtilmişti. Saraçoğlu'nun ise operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Saraçoğlu, hakkında verilen gözaltı kararının ardından yurt dışında bulunduğu Fransa'dan Türkiye'ye döndü.
Ünlü oyuncu, Türkiye'ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı. Saraçoğlu'nun işlemlerinin, hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda sürdüğü belirtildi.
KONTROLDE ARANMA KAYDI TESPİT EDİLDİ
Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Saraçoğlu'nun yapılan kontrolünde, hakkında aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Kontrollerde, Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Saraçoğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.
Bunun üzerine ünlü oyuncu gözaltına alındı.
18 EYLÜL'DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Afra Saraçoğlu, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından 18 Eylül'de sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Saraçoğlu, yurt dışında bulunmasının önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."
SORUŞTURMADA 15 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği uyuşturucu soruşturmasında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Operasyon kapsamında 15 şüphelinin yakalandığı, Afra Saraçoğlu'nun ise operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirlenmişti. Saraçoğlu'nun Türkiye'ye dönmesiyle birlikte hakkında verilen gözaltı kararı uygulandı.