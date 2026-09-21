18 EYLÜL'DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Afra Saraçoğlu, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından 18 Eylül'de sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Saraçoğlu, yurt dışında bulunmasının önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."