Beşiktaş’ta Norveçli’nin bileti kesildi! Solskjaer gidiyor ilk aday Yalçın

Beşiktaş Yönetimi geçen sezon göreve getirdiği Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırmak üzere... Siyah-Beyazlılar, henüz sezon başı olmasına rağmen Shakhtar Donetsk karşısında alınan yenilgiler ve ortaya konan futbol nedeniyle Norveçli teknik adamın görevine son vermeyi planlıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik adam konusunda her ne kadar istikrardan yana olsa da iki maçta yenilen 6 gol ve ortaya konan kötü futbol nedeniyle Solskjaer ile yola devam etmeme kararı aldı.

Dün yapılan toplantıdan sonra yöneticilerin yüzde 90'ı 'Solskjaer ile yola devam edilmemeli' görüşünü bildirdi. Ayrılığın resmiyet kazanması durumunda Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Sergen Yalçın...

Şu an boşta olan 52 yaşındaki teknik direktörün Siyah-Beyazlılar'a sıcak baktığı ve resmi teklif gelmesi durumunda kabul edeceği gelen haberler arasında. 2020-2021 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve Siyah- Beyazlılar'ı şampiyonluğa taşıyan tecrübeli hoca Sergen Yalçın'ı taraftarların da takımın başında görmeyi çok istediği biliniyor.