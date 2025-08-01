PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk A Spor'a özel açıklamalar yaptı! Yıldızlar Galatasaray'a gelmek için can atıyor

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor... Başkanımız, yöneticilerimiz G.Saray’a ekonomik olarak çağ atlatıyor” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025
Okan Buruk A Spor’a özel açıklamalar yaptı! Yıldızlar Galatasaray’a gelmek için can atıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün gece A Spor'a konuk oldu ve özel açıklamalara imza attı.

Buruk, "Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100. Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor" dedi. Okan hoca, "Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir" açıklamasını yaptı.

KALECİ TRANSFERİ İÇİN BEKLİYORUZ
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Alisson'un Liverpool'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor" dedi.

MOURİNHO'YA KIRGIN DEĞİLİM
Okan Buruk, geçen sezon saha içinde tartışma yaşadığı meslekdaşı Mourinho ile ilgili de açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Mourinho'ya kırgın değilim, çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Maçtan önce ve sonra birbirimizin elini sıkıp ayrılsaydık, çok daha güzel olurdu" diye konuştu.

OSİMHEN'İ UCUZA MI ALDIK!
Okan Buruk, "Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye düşünüyorum... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Futbolseverler dün A Spor'a kilitlendi. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Levent Tüzemen ve Ceyda Dönmez, Okan Buruk'a özel sorular yöneltti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...