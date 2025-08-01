Okan Buruk A Spor’a özel açıklamalar yaptı! Yıldızlar Galatasaray’a gelmek için can atıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün gece A Spor'a konuk oldu ve özel açıklamalara imza attı.



Buruk, "Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100. Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor" dedi. Okan hoca, "Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir" açıklamasını yaptı.

KALECİ TRANSFERİ İÇİN BEKLİYORUZ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Alisson'un Liverpool'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor" dedi.



MOURİNHO'YA KIRGIN DEĞİLİM

Okan Buruk, geçen sezon saha içinde tartışma yaşadığı meslekdaşı Mourinho ile ilgili de açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Mourinho'ya kırgın değilim, çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Maçtan önce ve sonra birbirimizin elini sıkıp ayrılsaydık, çok daha güzel olurdu" diye konuştu.



OSİMHEN'İ UCUZA MI ALDIK!

Okan Buruk, "Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye düşünüyorum... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil" ifadelerini kullandı.



BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Futbolseverler dün A Spor'a kilitlendi. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Levent Tüzemen ve Ceyda Dönmez, Okan Buruk'a özel sorular yöneltti.