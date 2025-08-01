Beşiktaş vurgun yedi | Kartal Shakhtar’a bir kez daha yenildi! Avrupa Ligi’ne ikinci turda veda etti

Kartal UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turda veda etti. Siyah-Beyazlılar ilk maçta 4-2 mağlup olduğu Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına rövanşta da 2-0 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Maçın 6. dakikasında Elias Mert'ten sıyrılıp dar açıdan kaleye vurdu. Uduokhai topa çizgide müdahale ederek tehlikeyi önledi. 12'de Demir Ege'nin kaptırdığı topta Kevin Santos yaptığı vuruşta Shakhtar Donetsk'i 1-0 öne geçirdi. 45+2'de Elias gelişine yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. Devre bu skorla bitti.



BEŞİKTAŞ ÇOK ETKİSİZ KALDI

İkinci yarının 56.dakikasında Shakhtar gole çok yaklaştı. Tobias'ın pasında Santana'nın yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 58'de Muçi'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 64'te Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topu Bondar uzaklaştırdı. Beşiktaş, Shakhtar'a 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi defterini erkenden kapattı.

ORKUN&JURASEK KULÜBEDE BAŞLADI

Beşiktaş'ın 2 yeni transferi Orkun Kökçü ve David Jurasek Shakhtar Donetsk karşısında maça kulübede başladı. Orkun Kökçü'nün ağrıları nedeniyle yedek olduğu öğrenilirken Jurasek'in teknik ekip kararıyla ilk 11'de oynatılmadığı gelen bilgiler arasında.



BU SONUÇ BİZE HİÇ YAKIŞMADI

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz maçtan sonra çok üzgün olduklarını söyledi. Kartal, "Bize hiç yakışmadı. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Beşiktaş daha iyi yerleri hak ediyor. Konferans Ligi'nde en iyisini yapmalıyız" diye konuştu.



ÖN ELEMEDE BİR İLK

Shakhtar Donets'e rakip olduğu iki maçı 4-2 ve 2-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde oynadığı 26'ncı çift ayaklı ön eleme eşleşmesinde ilk kez 2 karşılaşmada da mağlup olarak elendi. Bu arada Türk takımlarına karşı 11 resmi maça çıkan Shakhtar bu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ST. PATRİCK'S OLDU

Shakhtar Donetks'e elenen Beşiktaş Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda'nın St.Patrick's takımını ile eşleşti. Estonya ekibi Nomme Kalju ile 2-2 berabere kalan St.Patrick's ilk maçı 1-0 kazandığı için turu geçti. Beşiktaş ile St.Patrick's 7 Ağustos'ta karşılaşacak.