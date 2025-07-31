Solskjaer galibiyeti hedefliyor! İlk golü atmak önemli

Beşiktaş, Teknik Direktörü Ole Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca ilk golü atmanın hayat memat meselesi olduğunu söyleyerek, "Shakhtar'ı analiz ettik. İki gol bulmak zorundayız. Kendimizi bu maçta daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık. Maçın ilk yarısı bitti, ikinci yarı oynanacak" diye konuştu.



Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı olduğunu belirten Solskjaer, "Yüzde yüz hazır değildi. Yüzde yüz hazır değildi. Ancak onun burada olmasını istedik çünkü önemli bir oyuncu. Bugün takımla idman yapabileceğinden de emin değilim. Yarınki maç için de yüzde yüz olmadığını söyleyebilirim. Eğer çok riskliyse Orkun'un oynaması ona göre aksiyon alacağız" ifadesini kullandı. Gedson'un ayrılığıyla ilgili olarak da konuşan Norveçli hoca, "Gedson ayrılırken çok duygusaldı, bu benim sürekli hatırlayacağım bir şeydi. Gideceğini bilmesine rağmen geçen hafta çok iyiydi. Kartal geçen hafta sonradan oyuna girdi, Mario da var. Gedson'dan farklı tipte oyuncular. Orkun ve Tammy gibi üst düzey oyuncuları aldık, daha iyi bir takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz" ifadesini kullandı.

Solskjaer Shakhtar Donetsk'i çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Norveçli hoca ilk golü buldukları takdirde tur için ümitleneceklerini ifade etti.