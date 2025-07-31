PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Solskjaer galibiyeti hedefliyor! İlk golü atmak önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer Shakhtar önünde ilk golün hayati önemde olduğunu söyledi. Norveçli hoca, “Tur için çok iyi çalıştık” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
Solskjaer galibiyeti hedefliyor! İlk golü atmak önemli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, Teknik Direktörü Ole Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca ilk golü atmanın hayat memat meselesi olduğunu söyleyerek, "Shakhtar'ı analiz ettik. İki gol bulmak zorundayız. Kendimizi bu maçta daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık. Maçın ilk yarısı bitti, ikinci yarı oynanacak" diye konuştu.

Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı olduğunu belirten Solskjaer, "Yüzde yüz hazır değildi. Yüzde yüz hazır değildi. Ancak onun burada olmasını istedik çünkü önemli bir oyuncu. Bugün takımla idman yapabileceğinden de emin değilim. Yarınki maç için de yüzde yüz olmadığını söyleyebilirim. Eğer çok riskliyse Orkun'un oynaması ona göre aksiyon alacağız" ifadesini kullandı. Gedson'un ayrılığıyla ilgili olarak da konuşan Norveçli hoca, "Gedson ayrılırken çok duygusaldı, bu benim sürekli hatırlayacağım bir şeydi. Gideceğini bilmesine rağmen geçen hafta çok iyiydi. Kartal geçen hafta sonradan oyuna girdi, Mario da var. Gedson'dan farklı tipte oyuncular. Orkun ve Tammy gibi üst düzey oyuncuları aldık, daha iyi bir takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz" ifadesini kullandı.

Solskjaer Shakhtar Donetsk'i çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Norveçli hoca ilk golü buldukları takdirde tur için ümitleneceklerini ifade etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Victor Osimhen’in transfer duyurusu videosunda Ederson detayı! Anlaşma tamam Victor Osimhen'in transfer duyurusu videosunda Ederson detayı! "Anlaşma tamam" SON DAKİKA: İstanbul Silivri’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Yalova, Bursa, Tekirdağ... AFAD son depremler SON DAKİKA: İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Yalova, Bursa, Tekirdağ... AFAD son depremler Emekliye en yüksek banka promosyonu hangi bankada? 28.500 TL’ye kadar kesenin ağzı açıldı! AKBANK, Garanti BBVA, İş Bankası... Emekliye en yüksek banka promosyonu hangi bankada? 28.500 TL'ye kadar kesenin ağzı açıldı! AKBANK, Garanti BBVA, İş Bankası... Listede 400 doçent ve profesör var! Sahte diploma ve sürücü belgesi soruşturmasında şok detay Listede 400 doçent ve profesör var! Sahte diploma ve sürücü belgesi soruşturmasında şok detay MSB’den İskenderun şehitleriyle ilgili flaş açıklama: Adli tıptan rapor bekleniyor MSB'den İskenderun şehitleriyle ilgili flaş açıklama: Adli tıptan rapor bekleniyor Acil serviste korku dolu anlar! Doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı Acil serviste korku dolu anlar! Doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı