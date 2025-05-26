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Potanın kralı Fenerbahçe | Fransız devi Monaco'yu parkeye serdi

Fenerbahçe, Euroleague finalinde Monaco’yu 81-70 yendi ve Avrupa’nın en büyüğü oldu. Kanarya’nın hocası Sarunas Jasikevicius kariyerinin ilk Euroleague zaferini yaşamayı başardı. İkinci kez kupayı müzesine götüren Sarı Lacivertliler, son bölümde Guduric’in 3 sayısı ile maçı kopardı. 2017’de Obradovic’le kupayı kazanan Kanarya, yeniden aynı başarıyı yakaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
Potanın kralı Fenerbahçe | Fransız devi Monaco’yu parkeye serdi

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Fenerbahçe, Abu Dabi'de oynanan Euroleague Final Four'unun final maçında Monaco'yu 80-71 mağlup ederek 2017'nin ardından kulüp tarihinde ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu.

Sarı-Lacivertliler'i çalıştırdığı iki sezonda da Final Four'da boy gösteren Saras Jasikevicius, koçluk kariyerinin altıncı Final Four'unda ilk Euroleague şampiyonluğunu kazandı. Geriye düştükten sonra Guduric ve Hayes-Davis'in üçlükleriyle reaksiyon veren temsilcimiz, skorda tekrar öne geçti ve final periyoduna 54-51'lik üstünlükle girdi. Maçın son bölümünde Monaco'nun tüm çabalarına rağmen rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Sarı-Lacivertiler, Guduric'in bitime 1 dakika kala soktuğu üçlükle farkı tekrar çift haneye çıkardı ve şampiyonluk ateşini yaktı.

F.BAHÇE CAMİASINI TEBRİK EDİYORUM
Fenerbahçe, Euroleague Final Four final maçında Fransa ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden bir paylaştım yaparak "Hepimizi gururlandıran Fenerbahçe basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

FİNAL FOUR'UN MVP'Sİ NİGEL!
Sarı-Lacivertliler'de Final Four'un MVP'si ise hem hücum hem de savunmadaki performansıyla Nigel Hayes-Davis oldu. Nigel, finaldeki- Monaco karşısında ise üst düzey oynayarak 23 sayı- 9 ribaundluk performansıyla bu şampiyonluğun en büyük mimarı olmayı başardı.

OLYMPIAKOS 3. BİTİRDİ
Euroleague'de iki Yunan takımının kapışmasında Panathinaikos'u 97-93 yenen Olympiakos turnuvayı 3. sırada tamamladı. Olympiakos mücadelenin ilk yarısını da 57-46 önde tamamladı.

HERKESİ YÜREKTEN KUTLUYORUM
Eski Başkan Aziz Yıldırım kazanılan kupa sonrası açıklamada bulundu. Yıldırım, "8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren takımımız yeniden aynı başarıyı yakaladı. Başkan Ali Koç ve Jasikevicius'u kutluyorum" diye konuştu.

ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN
Başkan Ali Koç "Zaferi taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan olsun. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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