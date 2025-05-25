En-Nesyri’ye yakın takip! La Liga takımları Villareal ve Real Betis Fazlı yıldız için harekete geçecek

Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle La Liga ekibi Sevilla'dan transfer edilen En- Nesyri'nin, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor. Premier Lig ekipleri ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılan haberlerde ifade ediliyordu.

TARZI ÇOK BEĞENİLİYOR

Son olarak La Liga'dan Villareal ve Real Betis'in 27 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı öne sürülüyor... İspanya temsilcilerinin, yıl sonunda tarzını çok beğendikleri 1.88'lik forvet için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı öğrenildi. Bu görüşmelerde bütün transfer şartlarının sorulacağı belirtiliyor.

28 GOL ATMAYI BAŞARDI

Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 24 milyon Euro olan yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe'nin 35-40 milyon Euro arası bir fiyata satmak istediği ve bunun için kapalı kapılar ardında görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor. En-Nesyri, tüm kulvarlarda 50 maçta Sarı Lacivertli formayı giydi ve 28 gol, 7 asist yaptı.