Szymanski’ye İtalya ve Hollanda’dan kanca!

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekti. Polonya medyası, orta saha oyuncusu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu. Yıldız futbolcunun gelecek sezon Kanarya'dan ayrılabileceği öne sürülüyor. 26 yaşındaki futbolcuya eski kulübü Feyenoord'un yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu. Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı kaydediliyor. Sarı-Lacivertliler, 2023-24 sezonunun başında Szymanski'yi 9.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncu, 7 gol kaydederek 9 asist yaptı. Öte yandan Szymanski, ligdeki son Eyüpspor maçında oyundan alınırken Kadıköy'de seyircilerin büyük tepkisi ile karşılaşmıştı.

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