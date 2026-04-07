Serhan Balcı ARABANIN FOTOĞRAFINI ÇEKERKEN BULDU Yayın sırasında gelen son dakika gelişmesi ise herkesi derinden sarstı. Müge Anlı’da acı son Programı izleyen Serhan Balcı isimli bir vatandaş, işe giderken ekranda gördüğü plaka sayesinde aracı fark ettiğini belirterek, "Başımı çevirdim, arabanın fotoğrafını çekeyim derken beyefendi uyuyor daha doğrusu hayatını kaybetmişti" ifadelerini kullandı. Yapılan incelemede Mehmet Çiflikci'nin aracının içinde hareketsiz halde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mehmet Çiflikci'nin oğlu ÇİFLİKCİ AİLESİNİN BÜYÜK YIKIMI Olay yerine gelen ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirirken, oğlu Oktay Safa yaşadıkları acının daha önce de benzer şekilde yaşandığını dile getirdi. "Babasıyla aynı şekilde öldü bu adam. En korktuğumuz şey buydu. Dedik zaten… Babası da kalp krizi geçirdi, arabasının yanında vefat etti ve onu da ben bulmuştum" sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Mehmet Çiflikci'nin oğlu ve kız kardeşi "EN BÜYÜK HAYALİ BUYDU" Kız kardeşi Yeliz ise ağabeyinin hayallerinden bahsederek, "Köye yerleşmek istiyordu, ev yapacağım diyordu. En büyük hayali buydu. Müge Anlı'dan Allah razı olsun" dedi.

UZMAN YORUMU Programda değerlendirmelerde bulunan Şevki Hoca ise ölüm nedenine ilişkin çarpıcı bir ihtimali gündeme getirdi. Çiflikci'nin damar yırtılması sonucu beyin kanaması geçirmiş olabileceğini belirten uzman isim, bu tür durumlarda önce kafa karışıklığı, ardından yön duygusunda bozulma ve dengesizlik yaşandığını, zamanında müdahale edilmemesi halinde ise tablonun ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.