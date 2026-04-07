ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün günlerdir aranan 54 yaşındaki Mehmet Çiflikci'den acı haber geldi.
GÜNLERDİR ARANIYORDU
Kalp rahatsızlığı bulunduğu ve düzenli ilaç kullanması gerektiği belirtilen, 3 çocuk babası Çiflikci'yi bulmak için eşi Kezban, kardeşi Yeliz ve oğlu Oktay Safa Müge Anli ile Tatlı Sert programına başvurdu.
"SANKİ HİPNOZ ALTINDAYMIŞ GİBİ"
Programa bağlanan bir izleyici, Çiflikci'yi gördüğünü ve "Sanki hipnoz altındaymış gibi ilginç bir hali vardı" sözleriyle dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.
ARABANIN FOTOĞRAFINI ÇEKERKEN BULDU
Yayın sırasında gelen son dakika gelişmesi ise herkesi derinden sarstı.
Programı izleyen Serhan Balcı isimli bir vatandaş, işe giderken ekranda gördüğü plaka sayesinde aracı fark ettiğini belirterek, "Başımı çevirdim, arabanın fotoğrafını çekeyim derken beyefendi uyuyor daha doğrusu hayatını kaybetmişti" ifadelerini kullandı. Yapılan incelemede Mehmet Çiflikci'nin aracının içinde hareketsiz halde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.
ÇİFLİKCİ AİLESİNİN BÜYÜK YIKIMI
Olay yerine gelen ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirirken, oğlu Oktay Safa yaşadıkları acının daha önce de benzer şekilde yaşandığını dile getirdi. "Babasıyla aynı şekilde öldü bu adam. En korktuğumuz şey buydu. Dedik zaten… Babası da kalp krizi geçirdi, arabasının yanında vefat etti ve onu da ben bulmuştum" sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı.
"EN BÜYÜK HAYALİ BUYDU"
Kız kardeşi Yeliz ise ağabeyinin hayallerinden bahsederek, "Köye yerleşmek istiyordu, ev yapacağım diyordu. En büyük hayali buydu. Müge Anlı'dan Allah razı olsun" dedi.
UZMAN YORUMU
Programda değerlendirmelerde bulunan Şevki Hoca ise ölüm nedenine ilişkin çarpıcı bir ihtimali gündeme getirdi. Çiflikci'nin damar yırtılması sonucu beyin kanaması geçirmiş olabileceğini belirten uzman isim, bu tür durumlarda önce kafa karışıklığı, ardından yön duygusunda bozulma ve dengesizlik yaşandığını, zamanında müdahale edilmemesi halinde ise tablonun ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.
ÖLÜM NEDENİ KESİN OLARAK İNCELENECEK
Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Çiflikci'nin vücudunda herhangi bir darp, kesici alet ya da bıçak yarasına rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak. Acılı ailenin feryadı ise hem stüdyoda hem ekran başında izleyenleri derinden etkiledi.