Cumhuriyet Halk Partili isimler skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait bir dükkana tabancayla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ
Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
FUAT ÖNDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmaların ardından şüpheli olarak eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı.
Öndeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
