CHP'li Fuat Öndeş'ten magandalık: Germencik Belediyesi'ne ait iş yerine ateş etti

Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, belediyeye ait yöresel ürünler dükkanına tabancayla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan Öndeş’in saldırısı sonrası dükkan camlarında çok sayıda kurşun izi tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partili isimler skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait bir dükkana tabancayla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ
Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

FUAT ÖNDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmaların ardından şüpheli olarak eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı.

Öndeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

