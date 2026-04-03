SOSYAL AĞLAR 15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA HİZMET SUNMAYACAK Düzenlemeye ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , "Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak ve bunu temin etmek için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, dün (6 Nisan) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine Göktaş, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlattı.

Göktaş, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve internet kullanımının çok erken yaşlarda başlamasının, eğitim ve bilgiye hızlı erişim açısından çocuklar için büyük fırsatlar sunmakla birlikte ciddi riskler barındırdığını söyledi. Çocukları her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda Mecliste AK Parti Grubumuz ile hazırladığımız kanun teklifi, geçen hafta komisyonda kabul edildi. Teklif, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Çocuklarımızı korumaya yönelik attığımız bu adım inşallah orada da kabul edilerek yasalaşacak" dedi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan kanun teklifinin, kendileri açısından önemli olduğunu belirten Göktaş, "Görüşülecek torba kanun, sadece bakanlığımızın çalışma alanlarını ilgilendiriyor. Bakanlık tarihinde ilk defa böylesine kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmiş olacak. Bu da kanun teklifini bizim için önemli kılıyor. Çünkü uzun zamandır bu kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Teklifin, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması, sosyal hizmet ve sosyal yardımların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.