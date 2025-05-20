PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Martinez bombası! Cimbom Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi için harekete geçti

Muslera’nın yerine kaleci arayan Sarı-Kırmızılılar tecrübeli eldiveni gündemine aldı. Aslan’ın Aston Villa’dan ayrılmak isteyen Martinez için ilerleyen günlerde Ada ekibine teklif yapması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Martinez bombası! Cimbom Aston Villa’nın Arjantinli file bekçisi için harekete geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar F.Bahçe'nin de ilgilendiği Aston Villa forması giyen Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'i gündemine aldı. Cimbom'un İngiliz ekibinden ayrılma kararı alan Martinez için ilerleyen günlerde İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirip teklifini ileteceği de öğrenildi.

15 MAÇTA GEÇİT VERMEDİ
Cimbom'un 32 yaşındaki file bekçisini transfere ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunun yanı sıra takımdaki Güney Amerikalı oyuncuların fazla olmasına da güveniyor.

Oyuncuyla yapılacak görüşmelerde takımda aynı dili konuşan Sanchez, Icardi, Cuesta ve Torreira gibi oyuncular nedeniyle iletişim problemi yaşamayacağı da anlatılacak.

Aston Villa ile 2029'a kadar kontratı bulunan Martinez'in 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Martinez bu sezon çıktığı 52 maçta 61 gol yerken, 15 maçta ise kalesini gole kapattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı: Meydanlarda halaylar çekilmeye, yaylalar şenlenmeye başladı
Bilal Erdoğan A Haber’de Etnospor’u anlattı: Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz | Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
Türk Telekom
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!
Sözleriyle Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın son hali ortaya çıktı! Cinayet davasında tutuklu yargılanıyordu...
CANLI | Rusya - Ukrayna ateşkesi çıkmaza mı girdi? Trump ve Putin’den 2 saatlik tele zirvede neler konuşuldu? Liderlerden görüşme sonrası açıklama
Trafikte yol kesenler yandı: Hangi suçların cezası arttırılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri anlattı
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek | İlk keşif kuyusundan numune alındı
20 milyon liralık lüks araç böyle yandı! Sahibi Beşiktaş Başkanı’nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı
100 yılık soru 100 yıllık tartışma! Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış emrini kim verdi?
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı! Rezil gecede Ahmet Kaya’yı linç edenleri alkış tuttu
Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık! İlk transferi duyurdular
CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler yarın ABD’de olacak
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor! İşte heyetteki isimler
Eski ABD Başkanı Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Trump’tan açıklama