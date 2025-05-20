Martinez bombası! Cimbom Aston Villa’nın Arjantinli file bekçisi için harekete geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar F.Bahçe'nin de ilgilendiği Aston Villa forması giyen Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'i gündemine aldı. Cimbom'un İngiliz ekibinden ayrılma kararı alan Martinez için ilerleyen günlerde İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirip teklifini ileteceği de öğrenildi.

15 MAÇTA GEÇİT VERMEDİ

Cimbom'un 32 yaşındaki file bekçisini transfere ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunun yanı sıra takımdaki Güney Amerikalı oyuncuların fazla olmasına da güveniyor.

Oyuncuyla yapılacak görüşmelerde takımda aynı dili konuşan Sanchez, Icardi, Cuesta ve Torreira gibi oyuncular nedeniyle iletişim problemi yaşamayacağı da anlatılacak.

Aston Villa ile 2029'a kadar kontratı bulunan Martinez'in 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Martinez bu sezon çıktığı 52 maçta 61 gol yerken, 15 maçta ise kalesini gole kapattı.