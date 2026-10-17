İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da düzenlenen Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda, süreç kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiftçi, terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesinin stratejik bir devlet politikası olduğunu belirterek valilere toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi, risklerin önceden belirlenmesi ve provokasyonların önlenmesi konusunda mesajlar verdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Batman'da ʺBölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısıʺna katıldı. (Foto: AA)

TERÖRÜN KALICI BİÇİMDE SONA ERDİRİLMESİ HEDEFİ

Türkiye'nin tarihî bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Çiftçi, küresel ve bölgesel gelişmelerin iç bütünlüğün güçlendirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Çiftçi, "Dünya yeniden şekilleniyor. Küresel güç dengeleri değişiyor. Devletler arasındaki rekabet sertleşiyor. Yakın coğrafyamızda yeni siyasi ve jeopolitik dengeler kuruluyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin iç bütünlüğünü tahkim etmesi, toplumsal dayanışmasını güçlendirmesi ve güvenlik kapasitesini en üst seviyeye çıkarması tarihî bir zarurettir." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefini bu çerçevede değerlendirdiklerini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefini, bu büyük tarihî ve stratejik çerçeve içerisinde değerlendiriyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli stratejik hedeflerinden biri, terör meselesinin kalıcı biçimde sona erdirilmesidir. Çünkü Terörsüz Türkiye; millî birliğimizin tahkimi, toplumsal kardeşliğimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel hareket alanının genişletilmesi bakımından stratejik bir devlet politikasıdır."