Bakan Çiftçi’den Batman’daki Terörsüz Türkiye toplantısında uyarı: Aynı yanlışların tekrarlanmasına izin vermemeliyiz
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman’da 11 ilin valisi ve güvenlik yöneticilerinin katıldığı Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı’na başkanlık etti. Sürecin kamu düzenini zayıflatacak bir zemine dönüşemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, “Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz.” dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da düzenlenen Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı'nda, süreç kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiftçi, terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesinin stratejik bir devlet politikası olduğunu belirterek valilere toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi, risklerin önceden belirlenmesi ve provokasyonların önlenmesi konusunda mesajlar verdi.
Batman programına Valilik ziyaretiyle başlayan Çiftçi, Kardeşlik Camii'nin açılışına katıldı. Ardından TPAO Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya geçen Çiftçi, bölgedeki çalışmalar ve güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TERÖRÜN KALICI BİÇİMDE SONA ERDİRİLMESİ HEDEFİ
Türkiye'nin tarihî bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Çiftçi, küresel ve bölgesel gelişmelerin iç bütünlüğün güçlendirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.
Çiftçi, "Dünya yeniden şekilleniyor. Küresel güç dengeleri değişiyor. Devletler arasındaki rekabet sertleşiyor. Yakın coğrafyamızda yeni siyasi ve jeopolitik dengeler kuruluyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin iç bütünlüğünü tahkim etmesi, toplumsal dayanışmasını güçlendirmesi ve güvenlik kapasitesini en üst seviyeye çıkarması tarihî bir zarurettir." dedi.
Terörsüz Türkiye hedefini bu çerçevede değerlendirdiklerini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:
"Terörsüz Türkiye hedefini, bu büyük tarihî ve stratejik çerçeve içerisinde değerlendiriyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli stratejik hedeflerinden biri, terör meselesinin kalıcı biçimde sona erdirilmesidir. Çünkü Terörsüz Türkiye; millî birliğimizin tahkimi, toplumsal kardeşliğimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel hareket alanının genişletilmesi bakımından stratejik bir devlet politikasıdır."
ÇOCUKLARIN TERÖRÜN GÖLGESİNDE BÜYÜMEDİĞİ BİR GELECEK
Terörle mücadelede toplumun ağır bedeller ödediğini dile getiren Çiftçi, özellikle bölgede yaşayan vatandaşların terörün baskısını ve tahribatını doğrudan hissettiğini belirtti.
Çiftçi, "Nice evladımızı şehit verdik. Nice kahramanımız gazilik şerefine erişti. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız terörün baskısını, tehdidini ve tahribatını yıllarca doğrudan hissetti. Bizim arzumuz, bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir." dedi.
Bu hedef doğrultusunda devletin temel ilkelerinden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, "Ancak bu hedefe ulaşırken devletimizin vakarından, hukukundan, egemenlik haklarından ve millî birliğimizden en küçük bir taviz verilmesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.
GEÇMİŞ TECRÜBELER ÜZERİNDEN İSTİSMAR UYARISI
Geçmişte yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Çiftçi, iyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Çiftçi, "İyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve ortaya çıkan ortamın terör yapılanmaları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılması, devlet hafızamızda kalıcı izler bırakmıştır. Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz." dedi.
Sürecin kamu düzeni ve güvenlik bakımından taşıdığı sorumluluğa işaret eden Çiftçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Terörsüz Türkiye süreci, kamu düzeninin zayıfladığı veya terör örgütlerinin kendilerine yeni hareket alanları bulduğu bir zemine dönüşemez. Devletimizin onuruna ve izzetine gölge düşürecek, milletimizin birliğine halel getirecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin şefkati de kudreti de yerli yerinde olacaktır. Vatandaşımıza karşı merhametli, suç ve terör karşısında kararlı olacağız."
VALİLERE RİSKLERİ ÖNCEDEN BELİRLEME ÇAĞRISI
Valilerin alacağı tedbirlerin ve vatandaşlarla kuracağı ilişkinin sürecin başarısında belirleyici olacağını belirten Çiftçi, yerel yönetim anlayışının bölgesel gelişmeleri ve devletin uzun vadeli hedeflerini gözetmesi gerektiğini ifade etti.
Çiftçi, "Bir valimizin zamanında aldığı tedbir, önlediği bir provokasyon, çözdüğü toplumsal bir mesele veya vatandaşımızla kurduğu gönül bağı, bu sürecin başarısında belirleyici olacaktır. Sizlerden, içinde bulunduğumuz dönemin tarihî anlamını hakkıyla idrak eden, bölgesel gelişmeleri okuyabilen ve devletimizin uzun vadeli hedeflerini gözeten bir yönetim anlayışı bekliyoruz." dedi.
Şehirlerin toplumsal yapısının ve hassasiyetlerinin yakından takip edilmesini isteyen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"Şehrinizin sosyolojisini, toplumsal hassasiyetlerini ve risk alanlarını çok iyi bilmelisiniz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerini gözetecek; terör örgütlerinin, suç yapılanmalarının ve provokasyon peşinde koşan çevrelerin toplumsal gerilim üretmesine fırsat tanımamalıyız."
GÜVENLİKTE BAŞARI ÖLÇÜTÜ SUÇUN AZALMASI OLACAK
Terörsüz Türkiye hedefinin günlük hayata yansıyan kapsamlı bir huzur ve güvenlik anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Çiftçi, suçla mücadelenin tüm alanlarda sürdürüleceğini söyledi.
Çiftçi, "Organize suç örgütleriyle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, okul güvenliğinden trafik güvenliğine, siber suçlardan düzensiz göçle mücadeleye kadar her alanda güçlü bir irade ortaya koyacağız. Suç örgütlerine hiçbir şehirde alan bırakmayacak, gençlerimizi uyuşturucudan koruyacak, çocuklarımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.
Güvenlik çalışmalarındaki başarının yalnızca operasyon sayıları üzerinden değerlendirilmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:
"Sizlerden istediğimiz; suçu doğuran riskleri önceden gören, sahayı sürekli okuyan, veriyi doğru analiz eden ve tedbirini zamanında alan bir güvenlik anlayışını hâkim kılmanızdır. Başarıyı yalnızca operasyon sayılarıyla ölçmeyeceğiz. Asıl ölçümüz, suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini devletinin güvencesi altında hissetmesi olacaktır."
İÇ BÜTÜNLÜĞÜN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİNE VURGU
Terörsüz Türkiye hedefinin jeopolitik boyutunu da değerlendiren Çiftçi, Türkiye'nin tarihî sorumluluklarına ve bölgesel etkisine dikkati çekti.
Çiftçi, "Bizim gönül coğrafyamızın sınırları, siyasi haritaların çizdiği sınırlarla ölçülemez. Nerede gözünü Türkiye'ye çevirmiş bir mazlum, nerede gönlünü bu millete bağlamış bir kardeşimiz, nerede umudunu Türkiye'nin gücüne ve adaletine bağlamış insanlar varsa, orası bizim medeniyet ufkumuzun ve tarihî sorumluluk alanımızın bir parçasıdır." dedi.
İçeride sağlanan güvenliğin Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini güçlendireceğini belirten Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye Yüzyılı, devletimizin jeopolitik hedefleriyle, milletimizin tarihî sorumluluk ve medeniyet misyonunun yeniden buluştuğu büyük bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte, içeride kardeşliğini tahkim etmiş ve güvenliğini sağlamış bir Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisi daha da güçlenecektir. İç cephemiz ne kadar güçlü olursa, dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır."
Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü destekle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini, devlet ciddiyeti ve tarihî sorumluluk bilinciyle başarıya ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız." dedi.
11 İLİN VALİSİ VE GÜVENLİK YÖNETİCİLERİ KATILDI
Çiftçi başkanlığındaki toplantıda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının daire başkanları yer aldı.
Toplantıya ayrıca Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Batman Valisi Ekrem Canalp, Bingöl Valisi Dr. Cahit Çelik, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muş Valisi Avni Çakır, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile bu illerin emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.
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