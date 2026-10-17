İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki balıkçılar, geçtiğimiz hafta sonu görülmemiş bir av için denize açıldı. Hürmüz Boğazı'nın sularında teknelerle dolaşan yüzlerce kişi, batan bir yük gemisinden suya düşen sıfır iPhone'ları, Fransız parfümlerini ve diğer değerli kargoları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Denizden iPhone ve parfüm topladılar! SİNGAPUR BAYRAKLI GEMİ SULARA GÖMÜLDÜ The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, olay 14 Ekim'de Singapur bayraklı GFS Pride adlı konteyner gemisinin batmasıyla başladı. Gemide çıkan yangın sonrasında 21 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken gemi taşıdığı 2.500'den fazla konteynerle birlikte sulara gömüldü.

Hürmüz Boğazı'nda iPhone avı. Fotoğraf: Takvim MAYINA ÇARPTI KARGOLAR DENİZE SAÇILDI İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) donanması, geminin "yetkisiz ve tehlikeli" bir rotaya girerek deniz mayınına çarptığını ve bu yüzden batarak kargolarının denize saçıldığını açıkladı.