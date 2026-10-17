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Hürmüz Boğazı'nda ilginç manzara: Batan gemiden düşen iPhone'ları ve parfümleri topladılar

Hürmüz Boğazı’nda batan Singapur bayraklı yük gemisinden denize saçılan iPhone’lar ve Fransız parfümleri, bölgedeki İranlı balıkçıları harekete geçirdi. Denize dökülen 2 bin 500’den fazla konteynerin arasında tekneleriyle mekik dokuyan balıkçılar, sudaki lüks kargoları toplayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

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Hürmüz Boğazı'nda ilginç manzara: Batan gemiden düşen iPhone'ları ve parfümleri topladılar

İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki balıkçılar, geçtiğimiz hafta sonu görülmemiş bir av için denize açıldı. Hürmüz Boğazı'nın sularında teknelerle dolaşan yüzlerce kişi, batan bir yük gemisinden suya düşen sıfır iPhone'ları, Fransız parfümlerini ve diğer değerli kargoları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Video Oynatma İkonu Denizden iPhone ve parfüm topladılar!

SİNGAPUR BAYRAKLI GEMİ SULARA GÖMÜLDÜ

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, olay 14 Ekim'de Singapur bayraklı GFS Pride adlı konteyner gemisinin batmasıyla başladı. Gemide çıkan yangın sonrasında 21 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken gemi taşıdığı 2.500'den fazla konteynerle birlikte sulara gömüldü.

Hürmüz Boğazı'nda iPhone avı. Fotoğraf: TakvimHürmüz Boğazı'nda iPhone avı. Fotoğraf: Takvim

MAYINA ÇARPTI KARGOLAR DENİZE SAÇILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) donanması, geminin "yetkisiz ve tehlikeli" bir rotaya girerek deniz mayınına çarptığını ve bu yüzden batarak kargolarının denize saçıldığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda iPhone avı. Fotoğraf: TakvimHürmüz Boğazı'nda iPhone avı. Fotoğraf: Takvim

BALIKÇILAR KARGOLARI TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntülerde, onlarca teknenin yarı batık konteynerler arasında gezindiği, balıkçıların sudan kutular çıkardığı ve hatta bazı küçük teknelerin tam boyutlu bir nakliye konteynerini arkalarında çekmeye çalıştığı görüldü.

Bir balıkçı çektiği videoda, "Hürmüz Boğazı'na doğru gidiyoruz. Bir konteyner gemisinin battığını duyduk. Bu yüzden iPhone ve parfüm topluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hürmüz Boğazı'nda ilginç manzara: Batan gemiden düşen iPhone'ları ve parfümleri topladılar-4 Hürmüz Boğazı'nda ilginç manzara: Batan gemiden düşen iPhone'ları ve parfümleri topladılar-5 Hürmüz Boğazı'nda ilginç manzara: Batan gemiden düşen iPhone'ları ve parfümleri topladılar-6
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