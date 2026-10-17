Hürmüz Boğazı'nda ilginç manzara: Batan gemiden düşen iPhone'ları ve parfümleri topladılar
Hürmüz Boğazı’nda batan Singapur bayraklı yük gemisinden denize saçılan iPhone’lar ve Fransız parfümleri, bölgedeki İranlı balıkçıları harekete geçirdi. Denize dökülen 2 bin 500’den fazla konteynerin arasında tekneleriyle mekik dokuyan balıkçılar, sudaki lüks kargoları toplayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki balıkçılar, geçtiğimiz hafta sonu görülmemiş bir av için denize açıldı. Hürmüz Boğazı'nın sularında teknelerle dolaşan yüzlerce kişi, batan bir yük gemisinden suya düşen sıfır iPhone'ları, Fransız parfümlerini ve diğer değerli kargoları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı.Denizden iPhone ve parfüm topladılar!
SİNGAPUR BAYRAKLI GEMİ SULARA GÖMÜLDÜ
The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, olay 14 Ekim'de Singapur bayraklı GFS Pride adlı konteyner gemisinin batmasıyla başladı. Gemide çıkan yangın sonrasında 21 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken gemi taşıdığı 2.500'den fazla konteynerle birlikte sulara gömüldü.
MAYINA ÇARPTI KARGOLAR DENİZE SAÇILDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) donanması, geminin "yetkisiz ve tehlikeli" bir rotaya girerek deniz mayınına çarptığını ve bu yüzden batarak kargolarının denize saçıldığını açıkladı.
BALIKÇILAR KARGOLARI TOPLADI
Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntülerde, onlarca teknenin yarı batık konteynerler arasında gezindiği, balıkçıların sudan kutular çıkardığı ve hatta bazı küçük teknelerin tam boyutlu bir nakliye konteynerini arkalarında çekmeye çalıştığı görüldü.
Bir balıkçı çektiği videoda, "Hürmüz Boğazı'na doğru gidiyoruz. Bir konteyner gemisinin battığını duyduk. Bu yüzden iPhone ve parfüm topluyoruz." ifadelerini kullandı.
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