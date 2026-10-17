Başkan Erdoğan’dan sağlık personeli alımı müjdesi: 38 bin hekim dışı personel için 2026 bitmeden ilana çıkılacak
Başkan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Esenyurt yerleşkelerindeki sağlık binalarının açılışında, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu. Alım takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirten Erdoğan, sağlık hizmetlerinde 24 yılda büyük bir dönüşüm sağlandığını vurgulayarak İstanbul’un sağlık altyapısını yeniden inşa ettiklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, İstanbulluları, hekimleri, sağlık çalışanlarını ve davetlileri selamlarken, ülkenin dört bir yanında insanlara kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek ve bir yaraya merhem, bir derde deva olabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordusunun her bir neferine tebrik, teşekkür ve muhabbetlerini iletti.
İnşası tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapmak, yenilerinin de temellerini atmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, üniversitenin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan Dahiliye Hastanesi ile Esenyurt Hastanesi'nin açılış kurdelesini keseceklerini, ayrıca Ortopedi, Travmatoloji ve Cerrahi-2 Hastanesi ile Deniz Abdal Camisi'nin temellerini atacaklarını belirterek, eserlerin tamamının şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Sağlık Bakanlığını, üniversiteyi ve yüklenici firmayı kutlayarak yapıların hayata geçirilmesinde emeği bulunan işçilere, memurlara ve mühendislere teşekkür eden Erdoğan, yeni hastanelerde görev yapacak hekim, cerrah, hasta bakıcı, hemşire ve idari personele başarılar diledi, sağlık tesislerinde tedavi görecek vatandaşlara da Allah'tan sağlıklı ve bereketli ömürler niyaz etti.
Erdoğan, hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin, aynı zamanda köklü bir kurumsal tarihin temsilcileri olduklarını dile getirerek, "Tabiplik bizde asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim, hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Tıp sahasında Avrupa'da Orta Çağ'ın en karanlık sahneleri yaşanırken, biz Anadolu'nun dört bir yanındaki bimarhanelerle, şifahanelerle ve daha pek çok kurumla 13. asırdan itibaren bu alanda adeta temayüz ettik." ifadelerini kullandı.
İstanbul Tıp Fakültesi'nin de ecdadın emaneti olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu fakülte Memalik-i Mahrusa-i Şahane olarak adlandırılan cihan devleti Osmanlı'nın bize emanet ettiği kurumlardan biridir. İlk etapta Sultan Fatih'in emriyle kurulan ve bu fakültenin nüvesini oluşturan Fatih Darüşşifası'nda tıp eğitiminin ilk izlerini görüyoruz. Yaklaşık 4 asır sonra 14 Mart 1827'de Sultan İkinci Mahmud tarafından inşa ettirilen Tıphane-i Amire ile ilk modern tıp fakültemiz burada hayat bulmuştur." dedi.
Başkan Erdoğan, Cerrahhane-i Amire'nin de eklenmesiyle kurumun 1839'da önce Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Darülfünun Tıp Fakültesi adlarını aldığını, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi olarak hizmet verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Bu tarihsel akışı özellikle şunun için vurguluyorum. Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyen ecdat, 'devlet-i ebed müddet' anlayışımızı kurumlarımıza da yansıtmıştır. Bu kurumlar devletle birlikte milletin de kurumları olduğu için istiklal ve istikbal hamurumuz da aynı zamanda buralarda yoğrulmuştur. Örneğin, 14 Mart 1919'da Hikmet Bey ve arkadaşlarının Tıbbiye-i Şahane binasında dalgalandırdığı Türk bayrağı esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kızılayımızın, Yeşilayımızın ve daha pek çok sivil müessesenin Milli Mücadele yıllarında ortaya koyduğu seferberlik ruhu, bu kurumlarda adeta vücut bulmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz darbe girişimine, Kovid-19 salgınından 6 Şubat depremlerine, bu ruh her seferinde ortaya çıkmıştır."
Gelecek sene 200. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan İstanbul Tıp Fakültesi'nin tüm mensuplarını tebrik eden Erdoğan, "Başarılarla dolu iki asırlık geçmişinde bünyesinden dünyaca ünlü isimler çıkaran İstanbul Tıp Fakültemizin inşallah daha nice asırlar milletimize şifa dağıtacağına, tıp literatürüne önemli katkılar yapacağına inanıyorum." dedi.
Hizmet kapasitesi, uzmanlaşmış klinikleri, güçlü sağlık personeli ve ileri teknoloji altyapısıyla fakültenin sağlık alanında önemli işlere imza attığını belirten Erdoğan, bugün açılışını yapacakları, temellerini atacakları yatırımlarla bu kapasiteyi daha da yükseltmiş olacaklarını ifade etti.
Başkan Erdoğan, bu eserleri kısaca katılımcılara anlatmak istediğini aktararak, "Açılışını gerçekleştireceğimiz İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. Yeni dahiliye hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere toplam 186 yatak bulunuyor. Hastanemiz 56 poliklinik, 3 anjiyografi ünitesi ve 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip. 40 öğretim üyesi ofisi, toplam 380 kişi kapasiteli 2 geniş amfisi, 147 kişilik derslik ve 264 kişilik kütüphanesiyle hastanemiz güçlü bir eğitim altyapısı sunuyor." diye konuştu.
Modern tıp eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve deprem izolatörleriyle donatılan yeni dahiliye hastanesinde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandığına dikkati çeken Erdoğan, diğer birimlerin de peyderpey devreye alındığını vurguladı.
Erdoğan kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümlerinin de yeni dahiliye hastanesinde hizmet vereceğini, aynı şekilde 26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesiyle 13 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesinin de faaliyete geçeceğini kaydetti.
Esenyurt hastanesinde ise 200 hasta yatağı ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri de dahil toplam 50 yoğun bakım yatağının bulunduğunun altını çizen Erdoğan, bunların yanı sıra hastanenin yüksek standartlı 12 ameliyathanesinde robotik cerrahi uygulamaları ve kompleks ameliyatlar gerçekleştirildiğine işaret etti.
"BUGÜN İKİ YENİ ESERİMİZİN DE TEMELLERİNİ ATIYORUZ"
Başkan Erdoğan, fakültenin gücüne güç katacak, hastalara şifa dağıtacak her iki hastanenin de hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:
"Bugün iki yeni eserimizin de temellerini atıyoruz. Çapa yerleşkesinde 20 bin 273 metrekare alana inşa edilecek 7 katlı Ortopedi Travmatoloji ile Cerrahi 2 Hastanesi bittiğinde 7'si yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 113 yatakla sağlık hizmeti verecek.
Projede 8 poliklinik, 6 ameliyathane, 10 kişilik fizik tedavi alanı, 3 röntgen ünitesi ve 38 araçlık kapalı otopark yer alıyor. 74 adet izolatörle, Allah korusun, olası bir deprem durumunda hastanenin güvenliği azami seviyede temin edilecek. Son olarak üniversitemizin Çapa Kampüsü'nde Deniz Abdal Camimizin de yapımına bugün başlıyoruz. 65 metrekare bodrum kat, 170 metrekare zemin kat ve 65 metrekare mahfil katından oluşacak camimiz de şimdiden hayırlara vesile olsun."
Erdoğan, sağlıkta bu noktalara kolay gelmediklerini söyledi.
Parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı, sosyal güvenlik sisteminin çalışmadığı, memurun ayrı, işçinin ayrı hastanesinin olduğu, reçetede yazılı ilaçların eczanede bulunmadığı dönemlerin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ambulansa erişimin lüks sayıldığı, halkımızın tabiriyle bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların ve cenazelerin hastanede rehin alındığı kötü günler yaşadık. 24 yılda yaptığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz projelerle devreye aldığımız düzenlemelerle, attığımız diğer adımlarla çok şükür sağlıktaki bu tabloyu tam tersine çevirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.
Artık devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, vakıf, üniversite ve özel hastanelerde vatandaşlara kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmetleri sunduklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettiklerinin altını çizdi.
Başkan Erdoğan, "İstanbul'da yatırım bedeli 223 milyar lira olan 206 sağlık tesisini hizmete açtık. İstanbulumuzda toplam 45 bin 390 yatak kapasitesine ulaştık. 8 binden fazla yoğun bakım yatağıyla, 1600'ü aşkın diş ünitiyle ve farklı alanlardaki özellikli tedavi merkezlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Devam eden sağlık yatırımlarımız tamamlandığında İstanbul'a yaptığımız yatırımların toplam tutarı 350 milyar lirayı bulacak." şeklinde bilgi verdi.
"2 MİLYON 600 BİN KİŞİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ"
Bir hususu memnuniyetle ifade ettiğini söyleyen Erdoğan, "Hatırlayın, daha önce bizim insanımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan dört başı mamur bir sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret etti. Zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal medyada özellikle yaptığı paylaşımlar Türkiye'deki sağlık hizmetleriyle bize yıllarca örnek gösterilen ülkeler arasındaki devasa farkı çok net bir biçimde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, saatlerce ambulans bekleyenlerden acil servislerde mağduriyet yaşayanlara, Türkiye'de ücretsiz sunulan sağlık hizmetlerine astronomik ücretler ödenmesinden hastane şartlarının kötülüğüne kadar birçok alanda ülkeler arasındaki uçurumun görüldüğünü belirtti.
Türkiye'nin sağlık alanında çok daha iyi noktalara geleceğini, küresel bir çekim merkezi haline getireceklerini dile getiren Erdoğan, yeni yatırım ve projelerle başta sağlık olmak üzere İstanbul'a, ülkeye ve millete hizmet etmeyi sağlık çalışanlarıyla birlikte güçlü şekilde sürdüreceklerini kaydetti.
Başkan Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce vatandaşlara sevindirici bir haber vermek istediğini aktararak, "Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. 'Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Açılışı yapılacak ve temelleri atılacak eserlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçen herkese şahsı ve milleti adına teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması müjdesinin ardından X hesabından paylaşım yaptı. Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
PROGRAMDAN NOTLAR
İstanbul Üniversitesinin tanıtım filminin izlendiği programda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, edilen duanın ardından Deniz Abdal Camisi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji, Cerrahi 2 Hastanesinin temellerinin atılması için butona bastı.
Bunun ardından temel atma işlemi başlarken Başkan Erdoğan "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.
Ayrıca programda, İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Hastanesi Esenyurt Yerleşkesi'nin açılışı da canlı bağlantıyla yapıldı. Tören alanında kurdele kesildi.
Rektör Zülfikar, Başkan Erdoğan'a "Şafi levhası" takdim etti.
Törende, Bakan Memişoğlu ile İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Salduz tarafından Erdoğan'a "Muhibbi Divanı" eseri hediye edildi.
Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Demir ile Halit Yerebakan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, bazı milletvekilleri ile akademisyenler yer aldı.
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