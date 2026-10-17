Başkan Erdoğan , İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, İstanbulluları, hekimleri, sağlık çalışanlarını ve davetlileri selamlarken, ülkenin dört bir yanında insanlara kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek ve bir yaraya merhem, bir derde deva olabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordusunun her bir neferine tebrik, teşekkür ve muhabbetlerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Açılış ve Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. (Foto: AA)

İnşası tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapmak, yenilerinin de temellerini atmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, üniversitenin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan Dahiliye Hastanesi ile Esenyurt Hastanesi'nin açılış kurdelesini keseceklerini, ayrıca Ortopedi, Travmatoloji ve Cerrahi-2 Hastanesi ile Deniz Abdal Camisi'nin temellerini atacaklarını belirterek, eserlerin tamamının şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Bakanlığını, üniversiteyi ve yüklenici firmayı kutlayarak yapıların hayata geçirilmesinde emeği bulunan işçilere, memurlara ve mühendislere teşekkür eden Erdoğan, yeni hastanelerde görev yapacak hekim, cerrah, hasta bakıcı, hemşire ve idari personele başarılar diledi, sağlık tesislerinde tedavi görecek vatandaşlara da Allah'tan sağlıklı ve bereketli ömürler niyaz etti.

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Erdoğan, hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin, aynı zamanda köklü bir kurumsal tarihin temsilcileri olduklarını dile getirerek, "Tabiplik bizde asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim, hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Tıp sahasında Avrupa'da Orta Çağ'ın en karanlık sahneleri yaşanırken, biz Anadolu'nun dört bir yanındaki bimarhanelerle, şifahanelerle ve daha pek çok kurumla 13. asırdan itibaren bu alanda adeta temayüz ettik." ifadelerini kullandı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin de ecdadın emaneti olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu fakülte Memalik-i Mahrusa-i Şahane olarak adlandırılan cihan devleti Osmanlı'nın bize emanet ettiği kurumlardan biridir. İlk etapta Sultan Fatih'in emriyle kurulan ve bu fakültenin nüvesini oluşturan Fatih Darüşşifası'nda tıp eğitiminin ilk izlerini görüyoruz. Yaklaşık 4 asır sonra 14 Mart 1827'de Sultan İkinci Mahmud tarafından inşa ettirilen Tıphane-i Amire ile ilk modern tıp fakültemiz burada hayat bulmuştur." dedi.