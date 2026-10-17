Vali Gül, yıkımları bugün tamamlamak istediklerini dile getirerek, çok az sayıda binada çekilmeyen suların kaldığını, birçok kurumdan personelin ve gönüllülerin el birliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Selde kaybolanlardan ikisinin Türk, birinin de Türkmenistan vatandaşı olduğunu belirten Gül, 3 kişiyi de aynı hassasiyetle her yerde aradıklarını, bunun kolay bir organizasyon olmadığını, kaybolanların bir vesileyle sağ kurtulmuş olmalarını temenni ettiğini ancak vefat etmişlerse de bir an önce ulaşarak ailelerin acılarını dindirmek istediklerini anlattı.

Gül, İl Sağlık Müdürlüğünün düzenli su numuneleri aldığını ve olumsuz bir şey çıkmadığını belirterek, "Henüz elektrik veremediğimiz yerler var. Elektrik verilemeyen yerlerin önemli bir kısmı tedbir amaçlı. Islak zemin olduğu için şu aşamada elektrik verildiğinde çeşitli problemler çıkabilir. Testler olumlu sonuçlandığında arkadaşlarımız enerjileri bağlayacaklar. Okulların problemleri pazartesiye kadar tamamlanarak açılmış olur. Pazartesi eğitim öğretime devam edeceğiz." diye konuştu.

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Davut Gül