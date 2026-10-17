İstanbul'da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden Sarıyer Ayazağa'da, benzer afetlerin önüne geçmek amacıyla dere ıslahları ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine Yarısı Bizden kampanyası veya TOKİ aracılığıyla kentsel dönüşüm olmak üzere iki seçenek sundu.

Ayazağa'da iki seçenekli kentsel dönüşüm!

İstanbul'da 84 yılın en yüksek yağış değerlerinin kaydedildiği sel felaketinin ardından bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, beraberinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve diğer kurumların yöneticileri ile birlikte selden etkilenen vatandaşların da katıldığı bir koordinasyon toplantısı düzenledi.