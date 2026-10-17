Berat Albayrak'ın çizdiği Milli Enerji Vizyonu taçlandı: Osman Gazi 20 yıllık görev için Karadeniz'e açıldı
Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan bağımsız enerji vizyonu, Karadeniz’de yeni bir çağ açıyor. Fatih sondaj gemisiyle başlatılan ve milyarlarca metreküplük dev keşiflerle taçlanan milli stratejinin en kritik halkası olan Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 20 yıl boyunca aralıksız görev yapmak üzere Filyos’tan Karadeniz’e uğurlandı. Karadeniz gazının günlük üretimini ikiye katlayarak 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak ve ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı sağlayacak dev platform, Türkiye’nin enerjideki tam bağımsızlık mührü olacak.
Türkiye, enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyor! Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığını perçinleyen "Milli Enerji ve Maden Politikası" vizyonu, dev bir adımla daha taçlandı. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Mavi Vatan'da 20 yıl boyunca kesintisiz görev yapmak üzere Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlandı.
Türkiye'nin enerji alanındaki tam bağımsızlık hedefi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan stratejik adımlarla hayata geçirildi. Uluslararası sularda ve Mavi Vatan'da sismik araştırma ve derin deniz sondaj gemilerini kararlılıkla envantere kazandıran Albayrak'ın çizdiği vizyon, bugün Türkiye'yi açık denizlerde kendi imkanlarıyla üretim yapabilen küresel bir enerji aktörüne dönüştürdü.
OSMAN GAZİ MAVİ VATAN YOLCUSU: 20 YIL GÖREV YAPACAK
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Zonguldak Filyos Limanı'ndan Karadeniz'deki görev yerine dualarla uğurlandı.
Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta, Sakarya Gaz Sahası lokasyonunda 7/24 esasıyla ve 140 kişilik personel kapasitesiyle 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, açık denizde adeta dev bir sanayi tesisi gibi çalışacak. Platform, deniz tabanından çıkarılan ham doğal gazı yerinde işleyip kullanıma hazır hale getirerek doğrudan ulusal iletim şebekesine pompalayacak.
İLK GAZ BU YIL YANACAK, ÜRETİM 2027 BAŞINDA
Osman Gazi'nin sahaya ulaşmasının ardından hazırlıklar hızla tamamlanacak. Planlamaya göre bu yıl sonu itibarıyla platformun 96 metre yüksekliğindeki alev kulesinden ilk gaz yakılacak. 2027 yılının başında ise ticari üretime resmen başlanarak Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci faz başarıyla tamamlanmış olacak.
ADETA YÜZEN BİR ŞEHİR VE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN ZAFERİ
İlk olarak Temmuz 2024'te kamuoyuyla paylaşılan dev platformun adı, 27 Mayıs 2025'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Osman Gazi" olarak açıklanmış ve 29 Mayıs 2025'te Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a intikal etmişti.
Dev platformun teknik detayları:
- Boyutlar: 298,5 metre uzunluk, 56 metre genişlik ve 29,5 metre derinlik.
- Özel Modifikasyon: Üzerindeki 21 ayrı tesisten 11'i tamamen Sakarya Gaz Sahası'nın kimyasal ve fiziksel şartlarına uygun olarak yeniden inşa edildi (7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında üretildi). Kalan 10 tesis ise modifiye edilerek sisteme entegre edildi.
- Rekor Altyapı: Günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılarak toplamda 642 kilometre elektrik kablosu döşendi; 30 kilometre borulama yapıldı.
- Dev Kadro: Filyos'taki akreditasyon, sertifikasyon ve hazırlık sürecinde yaklaşık 7 bin çalışan görev aldı.
- Alev Kulesi: Olası acil durumlarda gaz tahliyesini güvenli kılan 96 metre yüksekliğinde, 260 ton ağırlığındaki devasa alev kulesi Ağustos ayında başarıyla monte edildi.
BAŞARININ ARKASINDAKİ STRATEJİ: BERAT ALBAYRAK VİZYONU
Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev keşifle başlayıp son keşiflerle 785 milyar metreküpe ulaşan rezervin ekonomiye kazandırılması ve Osman Gazi gibi ileri teknoloji platformların devreye girmesi tesadüf değil. Bu tarihi başarının arkasında, Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu kararlı strateji yatıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki ilk büyük keşfi (Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp) Dolmabahçe Sarayı'nda açıklarken bu vizyonun mimarını şu sözlerle tescillemişti:
"Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Ardı ardına sondaj gemilerini filomuza kattık. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk."
ENERJİDE BAĞIMSIZLIK FİTİLİNİ ATEŞLEYEN TARİHİ SÖZLER
Berat Albayrak'ın adım adım ilmek ilmek dokuduğu Milli Enerji hamlesi, Türkiye'yi denizlerde kiralık gemilerle arama yapan bir ülkeden, kendi filosuyla arayan, bulan ve Osman Gazi gibi platformlarla kendi gazını işleyen küresel bir güce dönüştürdü. İşte o tarihi dönemeçler:
NİSAN 2017- MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI
"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"
9 HAZİRAN 2017 TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ: ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ
"Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız"
9 TEMMUZ 2017
PETROL VE DOĞALGAZ FAALİYETLERİNİ DUYURMUŞTU
Berat Albayrak, "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor" dedi.
28 TEMMUZ 2017
KENDİ SONDAJ GEMİMİZLE KENDİ MÜHENDİSLERİMİZLE TÜRKİYE OLARAK BİZ KENDİMİZ YAPACAĞIZ
"İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız"
10 AĞUSTOS 2017
"KENDİ HUKUKUMUZA DAYALI BÖLGELERDE DAHA AKTİF OLACAĞIZ"
Berat Albayrak, "Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız" diye konuştu.
12 AĞUSTOS 2017
"DAHA AKTİF BİR ROL ÜSTLENECEĞİZ"
Albayrak, "Tüm bu çerçevede kendi personelimizle daha aktif bir rol üstleneceğiz" dedi.
11 EKİM 2017 8. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ
"TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE YOL ALIYOR"
"Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor"
3 KASIM 2017 - 7. ULUSLARARASI DOĞALGAZ KONGRESİ
"SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZI SON SÜRAT DEVAM ETTİRECEK BİR TÜRKİYE PETROL'LERİ VAR"
Berat Albayrak, "Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz'de artık 2018'de kuyularımızı sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek bir Türkiye Petrol'leri var" dedi.
20 KASIM 2017 - 2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
"AKTİF BİR STRATEJİYİ DEVREYE ALIYORUZ"
Albayrak, "Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondaj çalışmaları yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye alıyoruz" dedi.
14 ARALIK 2017 - 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİ
"TÜRK BAYRAĞININ DALGALANDIĞI GEMİLERİMİZLE YELKEN AÇIP DOLAŞACAĞIZ"
Berat Albayrak, "Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız" ifadelerini kullandı.
31 ARALIK 2017- DEEPSEA METRO-2 ZİYARETİ
"İLK YERLİ SONDAJ GEMİMİZLE 2018'E GİRİYORUZ"
Albayrak, "Sektörünün en büyüğü en son teknolojiye sahip olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018'e giriyoruz" açıklamasında bulundu.
31 MAYIS 2018 FATİH SONDAJ GEMİSİNİ AKDENİZ'E UĞURLAMA TÖRENİ
"VARLIĞIMIZ ARTIK DAHA FAZLA HİSSEDİLİR OLACAK"
Albayrak, "Teknolojik altyapı iş güvenliği ekipmanlarıyla dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız artık özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazla hissedilir olacak." ifadelerini kullandı.
20 ŞUBAT 2019: NETİCEYE ULAŞMAK KAÇINILMAZ
O dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Berat Albayrak, "Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
12 MAYIS 2019
"TÜRKİYE PETROL VE GAZ NOKTASINDA SEVİNÇLİ VE MUTLU HABERLER DUYACAK"
Albayrak, "Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak" açıklamasında bulundu.
12 AĞUSTOS 2020 - BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ
Albayrak, "Doğu Akdeniz'i birileri uluslararası şirketlere paylaştırırken biz napacağız oturacağız. Sonra ne olacak biz Akdeniz'e ayağımızı suya atamayacak olta atamayacak noktaya geleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.
21 AĞUSTOS 2020 BÜYÜK KEŞİF AÇIKLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi.
Devam eden süreçde Karadeniz'de yapılan keşiflerle rezerv 785 milyara yükseldi.