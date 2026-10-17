Türkiye, enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyor! Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığını perçinleyen "Milli Enerji ve Maden Politikası" vizyonu, dev bir adımla daha taçlandı. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Mavi Vatan'da 20 yıl boyunca kesintisiz görev yapmak üzere Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlandı.

Türkiye'nin enerji alanındaki tam bağımsızlık hedefi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan stratejik adımlarla hayata geçirildi. Uluslararası sularda ve Mavi Vatan'da sismik araştırma ve derin deniz sondaj gemilerini kararlılıkla envantere kazandıran Albayrak'ın çizdiği vizyon, bugün Türkiye'yi açık denizlerde kendi imkanlarıyla üretim yapabilen küresel bir enerji aktörüne dönüştürdü.