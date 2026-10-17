Galatasaray 22'lik forveti izliyor! Transferde sürpriz imza gelebilir
Galatasaray'ın ara transfer dönemine yönelik forvet arayışında daha önce de gündeme gelen Pape Moussa Fall için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz'de forma giyen 22 yaşındaki Senegalli santrforun sarı-kırmızılıların takip ettiği oyuncular arasında bulunduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın ocak ayı transfer dönemi öncesinde gündemine yeni bir santrfor adayı geldi. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz'de forma giyen Pape Moussa Fall'un sarı-kırmızılıların takip ettiği oyuncular arasında bulunduğu ileri sürüldü. Africa Foot'un haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki Senegalli futbolcuyla ilgilenen Avrupa kulüpleri arasında yer aldı. Bu sezon Metz formasıyla 8 lig karşılaşmasında 7 gol kaydeden Fall, Ligue 2'de gol krallığı yarışının ilk sırasına yükseldi.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDE 2.03 METRELİK SANTRFOR
Sarı-kırmızılıların takip ettiği öne sürülen Pape Moussa Fall, 2.03 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. 4 Temmuz 2004 tarihinde Senegal'in Pikine kentinde dünyaya gelen futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan Fall, Metz'de 11 numaralı formayı giyiyor. Senegalli oyuncu, 2026-2027 sezonuna Fransa Ligue 2'de 8 maçta attığı 7 golle başladı. Genç santrfor, ligin ilk bölümündeki performansıyla gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
8 MAÇTA 7 GOL ATTI
Pape Moussa Fall, Metz formasıyla bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı. Toplam 663 dakika sahada kalan 22 yaşındaki golcü, rakip fileleri 7 kez havalandırırken asist kaydedemedi. Fall, 5 Eylül'de Rodez karşısında 4-1 kazanılan mücadelede hat-trick yaptı. Senegalli futbolcu, 12 Ekim'de Dijon'a 4-2 kaybettikleri maçta ise takımının iki golünü de kaydetti. Genç santrfor, sekiz haftanın ardından Ligue 2'nin en golcü futbolcusu oldu.
AVRUPA'DAN DÖRT KULÜP DAHA TAKİP EDİYOR
Galatasaray'ın transfer gündemine girdiği öne sürülen Pape Moussa Fall'a Avrupa'nın farklı liglerinden de ilgi bulunuyor. Habere göre Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz, Belçika ekibi Club Brugge ile Fransa kulüpleri Lille ve Lorient de Senegalli golcüyü takip ediyor. Genç futbolcunun Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasına rağmen Galatasaray'ın Metz'e resmî teklif sunduğuna veya taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
BELÇİKA'DA 11 GOL ATTI
Pape Moussa Fall, futbol eğitimini Senegal'deki Generation Foot akademisinde aldıktan sonra Avrupa kariyerine Belçika'da başladı. 2023 yılında RFC Seraing'e transfer olan genç futbolcu, 2024 yazında Metz ile sözleşme imzaladı. Ardından yeniden Seraing'e kiralanan Fall, 2025-2026 sezonunu Belçika temsilcisi RAAL La Louviere'de geçirdi. Belçika Birinci Ligi'nde 27 karşılaşmada forma giyen Senegalli santrfor, 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sezonun tamamlanmasının ardından Metz'e dönen Fall, Fransız ekibinde ilk sekiz haftada 7 gole ulaştı.
SENEGAL MİLLİ TAKIMI'NA YÜKSELDİ
Metz formasıyla gösterdiği performansın ardından Pape Moussa Fall, Senegal Milli Takımı'na da davet edildi. Teknik direktör Patrick Vieira, 22 yaşındaki futbolcuyu Eylül 2026'da açıklanan aday kadroya dahil etti. Fall, Senegal'in Mozambik ile 1-1 berabere kaldığı ve Etiyopya'yı 1-0 mağlup ettiği Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında sonradan oyuna girdi. Senegalli forvet, 4 Ekim'de Komorlar karşısında 1-0 kazanılan hazırlık maçında da süre aldı. Böylece A Milli Takım formasıyla üç karşılaşmada görev yaptı.
ESKİ ANTRENÖRÜNDEN PAPE MOUSSA FALL AÇIKLAMASI
Generation Foot akademisinde Pape Moussa Fall ile çalışan Assane Diop, genç futbolcunun performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Senegalli antrenör, Fall'un fiziksel özelliklerinin yanı sıra teknik becerileri, oyun zekası ve gol vuruşlarıyla öne çıktığını söyledi. Diop, 22 yaşındaki santrforun ceza sahasındaki pozisyon alma yeteneğine ve hava toplarındaki etkinliğine dikkat çekerek gelişimini sürdürmesi halinde kariyerinde daha ileri seviyelere ulaşabileceğini belirtti.
METZ İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'ın transfer gündemine girdiği iddia edilen Pape Moussa Fall'un Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Bu nedenle de Fransız ekibinin eli pazarlık masasında çok güçlü. Sarı-kırmızılı yönetimin ikna konusunda bir hayli mesai harcaması gerekecek.
Pape Moussa Fall, daha önce Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un da transfer gündemine girdi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Mayıs 2026'da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide Senegalli santrforla ilgilendiklerini ve kendisiyle iletişim kurduklarını açıklamıştı. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunduğu öne sürülen 22 yaşındaki futbolcunun Samsunspor ile bağlantısı, yaz transfer döneminde gündeme gelmişti.
SENEGAL FORMASIYLA ÜÇ MAÇA ÇIKTI
Pape Moussa Fall, Senegal Milli Takımı'na ilk kez Eylül 2026'da davet edildi. Teknik direktör Patrick Vieira'nın kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Mozambik ve Etiyopya karşılaşmalarında oyuna sonradan girdi. Fall, Komorlar ile oynanan hazırlık maçında da yedek kulübesinden sahaya dahil oldu. Genç futbolcu, millî takımdaki ilk üç karşılaşmasına da sonradan oyuna girerek çıktı.