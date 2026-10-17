Galatasaray'ın transfer gündemine girdiği öne sürülen Pape Moussa Fall'a Avrupa'nın farklı liglerinden de ilgi bulunuyor. Habere göre Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz, Belçika ekibi Club Brugge ile Fransa kulüpleri Lille ve Lorient de Senegalli golcüyü takip ediyor. Genç futbolcunun Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasına rağmen Galatasaray'ın Metz'e resmî teklif sunduğuna veya taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Pape Moussa Fall, futbol eğitimini Senegal'deki Generation Foot akademisinde aldıktan sonra Avrupa kariyerine Belçika'da başladı. 2023 yılında RFC Seraing'e transfer olan genç futbolcu, 2024 yazında Metz ile sözleşme imzaladı. Ardından yeniden Seraing'e kiralanan Fall, 2025-2026 sezonunu Belçika temsilcisi RAAL La Louviere'de geçirdi. Belçika Birinci Ligi'nde 27 karşılaşmada forma giyen Senegalli santrfor, 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sezonun tamamlanmasının ardından Metz'e dönen Fall, Fransız ekibinde ilk sekiz haftada 7 gole ulaştı.

Metz formasıyla gösterdiği performansın ardından Pape Moussa Fall, Senegal Milli Takımı'na da davet edildi. Teknik direktör Patrick Vieira, 22 yaşındaki futbolcuyu Eylül 2026'da açıklanan aday kadroya dahil etti. Fall, Senegal'in Mozambik ile 1-1 berabere kaldığı ve Etiyopya'yı 1-0 mağlup ettiği Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında sonradan oyuna girdi. Senegalli forvet, 4 Ekim'de Komorlar karşısında 1-0 kazanılan hazırlık maçında da süre aldı. Böylece A Milli Takım formasıyla üç karşılaşmada görev yaptı.

Generation Foot akademisinde Pape Moussa Fall ile çalışan Assane Diop, genç futbolcunun performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Senegalli antrenör, Fall'un fiziksel özelliklerinin yanı sıra teknik becerileri, oyun zekası ve gol vuruşlarıyla öne çıktığını söyledi. Diop, 22 yaşındaki santrforun ceza sahasındaki pozisyon alma yeteneğine ve hava toplarındaki etkinliğine dikkat çekerek gelişimini sürdürmesi halinde kariyerinde daha ileri seviyelere ulaşabileceğini belirtti.

Mainz, Club Brugge, Lille ve Lorient'in de Senegalli santrforu takip ettiği iddia edildi. (Fotoğraf: FC Metz)

Genç santrfor, 2025-2026 sezonunda Belçika Birinci Ligi'nde 27 maçta 11 gol ve 1 asist kaydetti. (Fotoğraf: Le Républicain Lorrain)

METZ İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın transfer gündemine girdiği iddia edilen Pape Moussa Fall'un Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Bu nedenle de Fransız ekibinin eli pazarlık masasında çok güçlü. Sarı-kırmızılı yönetimin ikna konusunda bir hayli mesai harcaması gerekecek.

Pape Moussa Fall, daha önce Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un da transfer gündemine girdi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Mayıs 2026'da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide Senegalli santrforla ilgilendiklerini ve kendisiyle iletişim kurduklarını açıklamıştı. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunduğu öne sürülen 22 yaşındaki futbolcunun Samsunspor ile bağlantısı, yaz transfer döneminde gündeme gelmişti.

SENEGAL FORMASIYLA ÜÇ MAÇA ÇIKTI

Pape Moussa Fall, Senegal Milli Takımı'na ilk kez Eylül 2026'da davet edildi. Teknik direktör Patrick Vieira'nın kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Mozambik ve Etiyopya karşılaşmalarında oyuna sonradan girdi. Fall, Komorlar ile oynanan hazırlık maçında da yedek kulübesinden sahaya dahil oldu. Genç futbolcu, millî takımdaki ilk üç karşılaşmasına da sonradan oyuna girerek çıktı.

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