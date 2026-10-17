Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, ülke genelinde patlak veren kitlesel protestolar ve sokak çatışmalarının tırmandığı bir dönemde, dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un Paris'teki konserinde görüntülendi. Fransa yanarken Macron konserde! FRANSA KARIŞTI MACRON KONSERE KAÇTI Fransa genelinde öğrenci sendikaları, işçi örgütleri ve "Sarı Yelekliler" grubunun çağrılarıyla başlayan protesto gösterileri kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde eylemciler barikatlar kurup araçları ateşe verirken emniyet güçleri göstericilere sert müdahalede bulundu. Ülke genelinde pek çok şehirde eylemler ve arbede devam ederken Macron çifti 35 bin kişilik Celine Dion konserinde VIP locasında objektiflere takıldı.

Macron çifti konserde yakalandı. Fotoğraf: Takvim MUHALEFETTEN VE HALKTAN SERT TEPKİ Macron'un, ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen konsere gitmesi "sokaktan ve halkın gerçeklerinden kopukluk" olarak yorumlandı. Muhalefet liderleri ve eylemciler, cumhurbaşkanını sert sözlerle eleştirdi. Konsere ait görüntülerin sızmasıyla birlikte sosyal medyada Macron yönetimine karşı tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.