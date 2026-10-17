Fransa yanarken Macron Celine Dion konserinde! Locada tepki çeken görüntüler
Fransa'da öğrenci sendikaları, işçi örgütleri ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başlayan kitlesel protestolar ülke genelinde şiddetli çatışmalara ve güvenlik krizine dönüşürken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un Paris'teki 35 bin kişilik Celine Dion konserinde VIP locasında görüntülendi. Ülkenin dört bir yanında eylemcilerin barikatlar kurup araçları ateşe verdiği bir gecede Macron çiftinin konsere katılması tepki topladı. Protestocular ise Marsilya'da belediye binasına girdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, ülke genelinde patlak veren kitlesel protestolar ve sokak çatışmalarının tırmandığı bir dönemde, dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un Paris'teki konserinde görüntülendi.Fransa yanarken Macron konserde!
FRANSA KARIŞTI MACRON KONSERE KAÇTI
Fransa genelinde öğrenci sendikaları, işçi örgütleri ve "Sarı Yelekliler" grubunun çağrılarıyla başlayan protesto gösterileri kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde eylemciler barikatlar kurup araçları ateşe verirken emniyet güçleri göstericilere sert müdahalede bulundu.
Ülke genelinde pek çok şehirde eylemler ve arbede devam ederken Macron çifti 35 bin kişilik Celine Dion konserinde VIP locasında objektiflere takıldı.
MUHALEFETTEN VE HALKTAN SERT TEPKİ
Macron'un, ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen konsere gitmesi "sokaktan ve halkın gerçeklerinden kopukluk" olarak yorumlandı. Muhalefet liderleri ve eylemciler, cumhurbaşkanını sert sözlerle eleştirdi.
Konsere ait görüntülerin sızmasıyla birlikte sosyal medyada Macron yönetimine karşı tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.
FRANSA YANGIN YERİ
Protestoların ve polis müdahalelerinin gölgesinde geçen gecenin ardından, Fransa genelinde güvenlik tedbirlerinin daha da artırılacağı ve göstericilerin sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklandı. Elysee Sarayı ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
PROTESTOCULAR BELEDİYE BİNASINA GİRİYOR
Fransa'da tırmanan öfke ve protesto dalgası ülkenin dört bir yanını sararken başkent Paris'te sokaklar barikatlar, yakılan araçlar ve polisin sıktığı biber gazı bulutlarıyla adeta savaş alanına döndü. Marsilya'da ise öfkeli göstericilerin belediye binasını (City Hall) basarak kapıları kırıp duvarları sprey boyalarla tahrip ettiği görüldü.