Efsaneler kutlamalara geliyor!

Galatasaray yönetimi Süper Lig'in son haftasında oynanacak olan Başakşehir maçının ardından statta yapılacak şampiyonluk kutlamaları için kolları sıvadı.

Kutlamalara Sarı-Kırmızılı takımda şampiyonluk sevinci yaşamış ve armaya yıldız taktıran teknik direktörlerin de katılacağı öğrenildi. Yönetimin Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim'in yanı sıra, 3. yıldızı taktıran Lucescu ve 4. yıldızı taktıran Hamza Hamzaoğlu'nu da davet ettiği öğrenildi. Mustafa Denizli, Eric Gerets ve Roberto Mancini'nin de kutlamalarda yer alacağı ifade ediliyor.



EMEK VERENLERİN ZAFERİ

Hamza Hamzaoğlu şampiyonlukla ilgili, "Galatasaray formasını terlettiğim günlerden takımın başında dördüncü yıldızı taktığımız sezona kadar bu hikayenin bir parçası olmak benim için onur oldu. Bugün, bu arma beşinci yıldızı da göğsüne taktıysa bu, inananların, emek verenlerin ve asla vazgeçmeyenlerin zaferidir. Başta Okan Hoca ve ekibi olmak üzere, sahada ter döken oyuncuları yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.