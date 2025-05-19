Islıklarla gelen galibiyet! Fenerbahçe taraftar protestolarının altında oynadığı maçta Eyüp’ü devirdi

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.
Kadıköy'de yoğun tepkiler altında oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 90+4. dakikada Umut Meraş'tan geldi.
Eyüpspor'un 10. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Umut Meraş'ın fileleri havalandırdığı golleri, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Puanını 81'e çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte şampiyonluk şansını kaybetti.