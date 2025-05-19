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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zaferini yorumladı: Şimdi sıra dördüncüde

Okan Buruk, “Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak. Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zaferini yorumladı: Şimdi sıra dördüncüde

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste gelen 3. şampiyonluk sonrası duygu dolu açıklamalar yaptı. Buruk, "5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun. Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak! Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak" diye konuştu.

TOPLAMDA 11 ŞAMPİYONLUK
Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, "Hafta içi de Türkiye Kupası'nı kazandık. Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Sezonun başından sonuna kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların yüzündeki mutluluğu görmek benim için çok büyük bir mutluluk" ifadesini kullanarak sözlerini tamamladı.

KESİNLİKLE HAK ETTİK
G.Saray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, "Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz" dedi.

MUHTEŞEM KONUŞTUK GALATASARAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Konuşacak çok şey yok, oyuncularımız sahada muhteşem konuştu... Oyuncularımız bu muhteşem atmosferde çok güzel maçlar oynadı. Onları alınlarından öpüyorum. Bu gurur tüm Galatasaray'ın" şeklinde konuştu.

ÖZYAZICI'YI YAKALADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon mutlu sona ulaşarak efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte Türkiye'de en fazla şampiyonluk gören ikinci isim oldu. Tecrübeli teknik direktör, toplamda 4. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

BÜYÜK BULUŞMA
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, kendisinin bez bebeğini yapan Sarı- Kırmızılı taraftarla bir araya geldi.

TARAFTARA TEŞEKKÜRLER
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Eren Elmalı, "Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler" şeklinde konuştu.

FUTBOLCULARDAN BURUK'A BASKIN!
Galatasaraylı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını bastı ve klasikleşmiş hareketi yaptı. Sarı-Kırmızılı futbolcular, ellerindeki su şişeleriyle tecrübeli teknik adamı ıslattı.

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