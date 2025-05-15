Rekortmen Osimhen! Nijeryalı yıldız Trabzon’a attığı 2 golle Türkiye’de bir sezonda en fazla gol kaydeden oyuncu oldu

Galatasaray'da Osimhen tutulmuyor... Sezon başında Sarı- Kırmızılı takıma Napoli'den kiralık olarak gelen Nijeryalı futbolcuyu durdurmak mümkün değil.

Bu sezon 3 kulvarda takımını sırtlayan ve attığı gollerle taraftarın gönlünü fetheden Osimhen Trabzonspor karşısında attığı 2 golle Türkiye'de önemli bir başarının sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı oyuncu bu sezon 3 kulvarda toplam 35 gole ulaşarak daha önce Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu tarihe gömdü.

REKORUNU GELİŞTİREBİLİR

Sarı-Kırmızılı takıma geldiği günden beri estetik ve jeneriklere geçecek güzellikte goller atan Osimhen'in ligde 24 golü bulunuyor. Njieryalı oyuncunun Türkiye Kupası'nda 5, Avrupa Kupaları'nda da 6 gol kaydetti. Böylece 3 kulvarda 35 gole ulaşan Osimhen çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Nijeryalı oyuncu kalan 3 resmi maçta da rekorunu geliştirebilir.

KUPAYI TFF BAŞKANI VERDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmanın bitimiyle birlikte Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götüren Galatasaray'ın kupasını verdi. Sarı-Kırmızı futbolcular kupayı havaya kaldırdıktan sonra taraftarı önünde büyük coşku yaşadı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kupası'nı kazanan G.Saray'ı kutladı.

İŞTE SÜPER KUPA EŞLEŞMESİ

2026 Ocak ayında oynatılması planlanan Süper Kupa'da muhtemel eşleşmeler dünkü maçtan sonra daha da netleşti. Galatasaray ligi şampiyon bitirirse kupa finalisti Trabzonspor'la karşılaşırken Fenerbahçe ligi 2. bitirirse lig 3.'sü ile yarı finalde oynayacak.

TARAFTARDAN COŞKULU KUTLAMA

Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Türkiye'nin her yerinde sabaha kadar şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlar konvoylar halinde tur atarak zaferi kutladı. Tam anlamıyla bayram yaşanırken gece ile gündüz adeta birleşti