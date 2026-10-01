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Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı

Emeklilerin zam oranını ortaya koyacak enflasyon tahminleri peş peşe güncellendi, hesaplar değişti. 4 oran öne çıkarken, bunlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçecek para da belli oldu. İşte detayları…

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Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı

Ocak ayı yaklaşırken, milyonlar maaşlarında yapılacak artışı merakla beklemeye başladı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışını, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE gösterecek.

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-2

Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ikincisi olan ağustos enflasyonu da yüzde 1.84 olarak gerçekleşti. Yani iki ayda emeklilere yüzde 3.66 artış oluştu. Üçüncü veri olan eylül enflasyonu da 5 Ekim günü açıklanıyor. Gözler bu veriye çevrilirken, peş peşe yapılan enflasyon tahminleri ipucu veriyor.

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-3


Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9.04 zam alabileceğini ortaya koydu.

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-4


Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.07 olarak bekleniyor.

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-5


AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.66 olarak yer aldı. Bu tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.07'yi bulabileceğini ortaya koyuyor.

Finansal Kurumlar Birliği de Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.39 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.73 olarak bekleniyor.

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-6


Emekliler kesin zam oranını ocak ayında öğrenecek. Bu oran kök aylıklara yansıtılacak. Ayrıca bu artışın taban aylığa da uygulanması gündeme gelecek.

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-7

Eğer enflasyon zammı yapılırsa halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 924 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 933 liraya yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 79 liraya ulaşabilecek.

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-8


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 23.552
% 9,04 ZAMLI: 25.681
% 10,07 ZAMLI: 25.924
% 10,11 ZAMLI: 25.933
% 10,73 ZAMLI: 26.079

MEVCUT MAAŞ: 24.000
% 9,04 ZAMLI: 26.170
% 10,07 ZAMLI: 26.417
% 10,11 ZAMLI: 26.426
% 10,73 ZAMLI: 26.575

MEVCUT MAAŞ: 25.000
% 9,04 ZAMLI: 27.260
% 10,07 ZAMLI: 27.518
% 10,11 ZAMLI: 27.528
% 10,73 ZAMLI: 27.683

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-9

MEVCUT MAAŞ: 26.000
% 9,04 ZAMLI: 28.350
% 10,07 ZAMLI: 28.618
% 10,11 ZAMLI: 28.629
% 10,73 ZAMLI: 28.790

MEVCUT MAAŞ: 27.000
% 9,04 ZAMLI: 29.441
% 10,07 ZAMLI: 29.719
% 10,11 ZAMLI: 29.730
% 10,73 ZAMLI: 29.897

MEVCUT MAAŞ: 28.000
% 9,04 ZAMLI: 30.531
% 10,07 ZAMLI: 30.820
% 10,11 ZAMLI: 30.831
% 10,73 ZAMLI: 31.004

MEVCUT MAAŞ: 29.000
% 9,04 ZAMLI: 31.622
% 10,07 ZAMLI: 31.920
% 10,11 ZAMLI: 31.932
% 10,73 ZAMLI: 32.112

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-10

MEVCUT MAAŞ: 30.000
% 9,04 ZAMLI: 32.712
% 10,07 ZAMLI: 33.021
% 10,11 ZAMLI: 33.033
% 10,73 ZAMLI: 33.219

MEVCUT MAAŞ: 31.000
% 9,04 ZAMLI: 33.802
% 10,07 ZAMLI: 34.122
% 10,11 ZAMLI: 34.134
% 10,73 ZAMLI: 34.326

MEVCUT MAAŞ: 32.000
% 9,04 ZAMLI: 34.893
% 10,07 ZAMLI: 35.222
% 10,11 ZAMLI: 35.235
% 10,73 ZAMLI: 35.434

MEVCUT MAAŞ: 33.000
% 9,04 ZAMLI: 35.983
% 10,07 ZAMLI: 36.323
% 10,11 ZAMLI: 36.336
% 10,73 ZAMLI: 36.541

MEVCUT MAAŞ: 34.000
% 9,04 ZAMLI: 37.074
% 10,07 ZAMLI: 37.424
% 10,11 ZAMLI: 37.437
% 10,73 ZAMLI: 37.648

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-11

MEVCUT MAAŞ: 35.000
% 9,04 ZAMLI: 38.164
% 10,07 ZAMLI: 38.525
% 10,11 ZAMLI: 38.539
% 10,73 ZAMLI: 38.756

MEVCUT MAAŞ: 36.000
% 9,04 ZAMLI: 39.254
% 10,07 ZAMLI: 39.625
% 10,11 ZAMLI: 39.640
% 10,73 ZAMLI: 39.863

MEVCUT MAAŞ: 37.000
% 9,04 ZAMLI: 40.345
% 10,07 ZAMLI: 40.726
% 10,11 ZAMLI: 40.741
% 10,73 ZAMLI: 40.970

MEVCUT MAAŞ: 38.000
% 9,04 ZAMLI: 41.435
% 10,07 ZAMLI: 41.827
% 10,11 ZAMLI: 41.842
% 10,73 ZAMLI: 42.077

MEVCUT MAAŞ: 39.000
% 9,04 ZAMLI: 42.526
% 10,07 ZAMLI: 42.927
% 10,11 ZAMLI: 42.943
% 10,73 ZAMLI: 43.185

MEVCUT MAAŞ: 40.000
% 9,04 ZAMLI: 43.616
% 10,07 ZAMLI: 44.028
% 10,11 ZAMLI: 44.044
% 10,73 ZAMLI: 44.292

MEVCUT MAAŞ: 41.000
% 9,04 ZAMLI: 44.706
% 10,07 ZAMLI: 45.129
% 10,11 ZAMLI: 45.145
% 10,73 ZAMLI: 45.399

MEVCUT MAAŞ: 42.000
% 9,04 ZAMLI: 45.797
% 10,07 ZAMLI: 46.229
% 10,11 ZAMLI: 46.246
% 10,73 ZAMLI: 46.507

MEVCUT MAAŞ: 43.000
% 9,04 ZAMLI: 46.887
% 10,07 ZAMLI: 47.330
% 10,11 ZAMLI: 47.347
% 10,73 ZAMLI: 47.614

MEVCUT MAAŞ: 44.000
% 9,04 ZAMLI: 47.978
% 10,07 ZAMLI: 48.431
% 10,11 ZAMLI: 48.448
% 10,73 ZAMLI: 48.721

MEVCUT MAAŞ: 45.000
% 9,04 ZAMLI: 49.068
% 10,07 ZAMLI: 49.532
% 10,11 ZAMLI: 49.550
% 10,73 ZAMLI: 49.829

MEVCUT MAAŞ: 46.000
% 9,04 ZAMLI: 50.158
% 10,07 ZAMLI: 50.632
% 10,11 ZAMLI: 50.651
% 10,73 ZAMLI: 50.936

MEVCUT MAAŞ: 47.000
% 9,04 ZAMLI: 51.249
% 10,07 ZAMLI: 51.733
% 10,11 ZAMLI: 51.752
% 10,73 ZAMLI: 52.043

MEVCUT MAAŞ: 48.000
% 9,04 ZAMLI: 52.339
% 10,07 ZAMLI: 52.834
% 10,11 ZAMLI: 52.853
% 10,73 ZAMLI: 53.150

MEVCUT MAAŞ: 49.000
% 9,04 ZAMLI: 53.430
% 10,07 ZAMLI: 53.934
% 10,11 ZAMLI: 53.954
% 10,73 ZAMLI: 54.258

MEVCUT MAAŞ: 50.000
% 9,04 ZAMLI: 54.520
% 10,07 ZAMLI: 55.035
% 10,11 ZAMLI: 55.055
% 10,73 ZAMLI: 55.365

MEVCUT MAAŞ: 51.000
% 9,04 ZAMLI: 55.610
% 10,07 ZAMLI: 56.136
% 10,11 ZAMLI: 56.156
% 10,73 ZAMLI: 56.472

MEVCUT MAAŞ: 52.000
% 9,04 ZAMLI: 56.701
% 10,07 ZAMLI: 57.236
% 10,11 ZAMLI: 57.257
% 10,73 ZAMLI: 57.580

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-12

MEVCUT MAAŞ: 53.000
% 9,04 ZAMLI: 57.791
% 10,07 ZAMLI: 58.337
% 10,11 ZAMLI: 58.358
% 10,73 ZAMLI: 58.687

MEVCUT MAAŞ: 54.000
% 9,04 ZAMLI: 58.882
% 10,07 ZAMLI: 59.438
% 10,11 ZAMLI: 59.459
% 10,73 ZAMLI: 59.794

MEVCUT MAAŞ: 55.000
% 9,04 ZAMLI: 59.972
% 10,07 ZAMLI: 60.539
% 10,11 ZAMLI: 60.561
% 10,73 ZAMLI: 60.902

MEVCUT MAAŞ: 56.000
% 9,04 ZAMLI: 61.062
% 10,07 ZAMLI: 61.639
% 10,11 ZAMLI: 61.662
% 10,73 ZAMLI: 62.009

MEVCUT MAAŞ: 57.000
% 9,04 ZAMLI: 62.153
% 10,07 ZAMLI: 62.740
% 10,11 ZAMLI: 62.763
% 10,73 ZAMLI: 63.116

MEVCUT MAAŞ: 58.000
% 9,04 ZAMLI: 63.243
% 10,07 ZAMLI: 63.841
% 10,11 ZAMLI: 63.864
% 10,73 ZAMLI: 64.223

MEVCUT MAAŞ: 59.000
% 9,04 ZAMLI: 64.334
% 10,07 ZAMLI: 64.941
% 10,11 ZAMLI: 64.965
% 10,73 ZAMLI: 65.331

MEVCUT MAAŞ: 60.000
% 9,04 ZAMLI: 65.424
% 10,07 ZAMLI: 66.042
% 10,11 ZAMLI: 66.066
% 10,73 ZAMLI: 66.438

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-13

MEVCUT MAAŞ: 61.000
% 9,04 ZAMLI: 66.514
% 10,07 ZAMLI: 67.143
% 10,11 ZAMLI: 67.167
% 10,73 ZAMLI: 67.545

MEVCUT MAAŞ: 62.000
% 9,04 ZAMLI: 67.605
% 10,07 ZAMLI: 68.243
% 10,11 ZAMLI: 68.268
% 10,73 ZAMLI: 68.653

MEVCUT MAAŞ: 63.000
% 9,04 ZAMLI: 68.695
% 10,07 ZAMLI: 69.344
% 10,11 ZAMLI: 69.369
% 10,73 ZAMLI: 69.760

MEVCUT MAAŞ: 64.000
% 9,04 ZAMLI: 69.786
% 10,07 ZAMLI: 70.445
% 10,11 ZAMLI: 70.470
% 10,73 ZAMLI: 70.867

MEVCUT MAAŞ: 65.000
% 9,04 ZAMLI: 70.876
% 10,07 ZAMLI: 71.546
% 10,11 ZAMLI: 71.572
% 10,73 ZAMLI: 71.975

MEVCUT MAAŞ: 66.000
% 9,04 ZAMLI: 71.966
% 10,07 ZAMLI: 72.646
% 10,11 ZAMLI: 72.673
% 10,73 ZAMLI: 73.082

MEVCUT MAAŞ: 67.000
% 9,04 ZAMLI: 73.057
% 10,07 ZAMLI: 73.747
% 10,11 ZAMLI: 73.774
% 10,73 ZAMLI: 74.189

MEVCUT MAAŞ: 68.000
% 9,04 ZAMLI: 74.147
% 10,07 ZAMLI: 74.848
% 10,11 ZAMLI: 74.875
% 10,73 ZAMLI: 75.296

MEVCUT MAAŞ: 69.000
% 9,04 ZAMLI: 75.238
% 10,07 ZAMLI: 75.948
% 10,11 ZAMLI: 75.976
% 10,73 ZAMLI: 76.404

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-14

MEVCUT MAAŞ: 70.000
% 9,04 ZAMLI: 76.328
% 10,07 ZAMLI: 77.049
% 10,11 ZAMLI: 77.077
% 10,73 ZAMLI: 77.511

MEVCUT MAAŞ: 71.000
% 9,04 ZAMLI: 77.418
% 10,07 ZAMLI: 78.150
% 10,11 ZAMLI: 78.178
% 10,73 ZAMLI: 78.618

MEVCUT MAAŞ: 72.000
% 9,04 ZAMLI: 78.509
% 10,07 ZAMLI: 79.250
% 10,11 ZAMLI: 79.279
% 10,73 ZAMLI: 79.726

MEVCUT MAAŞ: 73.000
% 9,04 ZAMLI: 79.599
% 10,07 ZAMLI: 80.351
% 10,11 ZAMLI: 80.380
% 10,73 ZAMLI: 80.833

MEVCUT MAAŞ: 74.000
% 9,04 ZAMLI: 80.690
% 10,07 ZAMLI: 81.452
% 10,11 ZAMLI: 81.481
% 10,73 ZAMLI: 81.940

MEVCUT MAAŞ: 75.000
% 9,04 ZAMLI: 81.780
% 10,07 ZAMLI: 82.553
% 10,11 ZAMLI: 82.583
% 10,73 ZAMLI: 83.048

MEVCUT MAAŞ: 76.000
% 9,04 ZAMLI: 82.870
% 10,07 ZAMLI: 83.653
% 10,11 ZAMLI: 83.684
% 10,73 ZAMLI: 84.155

MEVCUT MAAŞ: 77.000
% 9,04 ZAMLI: 83.961
% 10,07 ZAMLI: 84.754
% 10,11 ZAMLI: 84.785
% 10,73 ZAMLI: 85.262

MEVCUT MAAŞ: 78.000
% 9,04 ZAMLI: 85.051
% 10,07 ZAMLI: 85.855
% 10,11 ZAMLI: 85.886
% 10,73 ZAMLI: 86.369

MEVCUT MAAŞ: 79.000
% 9,04 ZAMLI: 86.142
% 10,07 ZAMLI: 86.955
% 10,11 ZAMLI: 86.987
% 10,73 ZAMLI: 87.477

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-15

MEVCUT MAAŞ: 80.000
% 9,04 ZAMLI: 87.232
% 10,07 ZAMLI: 88.056
% 10,11 ZAMLI: 88.088
% 10,73 ZAMLI: 88.584

MEVCUT MAAŞ: 81.000
% 9,04 ZAMLI: 88.322
% 10,07 ZAMLI: 89.157
% 10,11 ZAMLI: 89.189
% 10,73 ZAMLI: 89.691

MEVCUT MAAŞ: 82.000
% 9,04 ZAMLI: 89.413
% 10,07 ZAMLI: 90.257
% 10,11 ZAMLI: 90.290
% 10,73 ZAMLI: 90.799

MEVCUT MAAŞ: 83.000
% 9,04 ZAMLI: 90.503
% 10,07 ZAMLI: 91.358
% 10,11 ZAMLI: 91.391
% 10,73 ZAMLI: 91.906

MEVCUT MAAŞ: 84.000
% 9,04 ZAMLI: 91.594
% 10,07 ZAMLI: 92.459
% 10,11 ZAMLI: 92.492
% 10,73 ZAMLI: 93.013

Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı-16

MEVCUT MAAŞ: 85.000
% 9,04 ZAMLI: 92.684
% 10,07 ZAMLI: 93.560
% 10,11 ZAMLI: 93.594
% 10,73 ZAMLI: 94.121

MEVCUT MAAŞ: 86.000
% 9,04 ZAMLI: 93.774
% 10,07 ZAMLI: 94.660
% 10,11 ZAMLI: 94.695
% 10,73 ZAMLI: 95.228

MEVCUT MAAŞ: 87.000
% 9,04 ZAMLI: 94.865
% 10,07 ZAMLI: 95.761
% 10,11 ZAMLI: 95.796
% 10,73 ZAMLI: 96.335

MEVCUT MAAŞ: 88.000
% 9,04 ZAMLI: 95.955
% 10,07 ZAMLI: 96.862
% 10,11 ZAMLI: 96.897
% 10,73 ZAMLI: 97.442

MEVCUT MAAŞ: 89.000
% 9,04 ZAMLI: 97.046
% 10,07 ZAMLI: 97.962
% 10,11 ZAMLI: 97.998
% 10,73 ZAMLI: 98.550

MEVCUT MAAŞ: 90.000
% 9,04 ZAMLI: 98.136
% 10,07 ZAMLI: 99.063
% 10,11 ZAMLI: 99.099
% 10,73 ZAMLI: 99.657

MEVCUT MAAŞ: 91.000
% 9,04 ZAMLI: 99.226
% 10,07 ZAMLI: 100.164
% 10,11 ZAMLI: 100.200
% 10,73 ZAMLI: 100.764

MEVCUT MAAŞ: 92.000
% 9,04 ZAMLI: 100.317
% 10,07 ZAMLI: 101.264
% 10,11 ZAMLI: 101.301
% 10,73 ZAMLI: 101.872

MEVCUT MAAŞ: 93.000
% 9,04 ZAMLI: 101.407
% 10,07 ZAMLI: 102.365
% 10,11 ZAMLI: 102.402
% 10,73 ZAMLI: 102.979

MEVCUT MAAŞ: 94.000
% 9,04 ZAMLI: 102.498
% 10,07 ZAMLI: 103.466
% 10,11 ZAMLI: 103.503
% 10,73 ZAMLI: 104.086

MEVCUT MAAŞ: 95.000
% 9,04 ZAMLI: 103.588
% 10,07 ZAMLI: 104.567
% 10,11 ZAMLI: 104.605
% 10,73 ZAMLI: 105.194

MEVCUT MAAŞ: 96.000
% 9,04 ZAMLI: 104.678
% 10,07 ZAMLI: 105.667
% 10,11 ZAMLI: 105.706
% 10,73 ZAMLI: 106.301

MEVCUT MAAŞ: 97.000
% 9,04 ZAMLI: 105.769
% 10,07 ZAMLI: 106.768
% 10,11 ZAMLI: 106.807
% 10,73 ZAMLI: 107.408

MEVCUT MAAŞ: 98.000
% 9,04 ZAMLI: 106.859
% 10,07 ZAMLI: 107.869
% 10,11 ZAMLI: 107.908
% 10,73 ZAMLI: 108.515

MEVCUT MAAŞ: 99.000
% 9,04 ZAMLI: 107.950
% 10,07 ZAMLI: 108.969
% 10,11 ZAMLI: 109.009
% 10,73 ZAMLI: 109.623

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