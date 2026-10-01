Emeklinin ocak maaşı için 4 senaryo! SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı yüzde 10’u aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı
Emeklilerin zam oranını ortaya koyacak enflasyon tahminleri peş peşe güncellendi, hesaplar değişti. 4 oran öne çıkarken, bunlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçecek para da belli oldu. İşte detayları…
Ocak ayı yaklaşırken, milyonlar maaşlarında yapılacak artışı merakla beklemeye başladı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışını, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE gösterecek.
Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ikincisi olan ağustos enflasyonu da yüzde 1.84 olarak gerçekleşti. Yani iki ayda emeklilere yüzde 3.66 artış oluştu. Üçüncü veri olan eylül enflasyonu da 5 Ekim günü açıklanıyor. Gözler bu veriye çevrilirken, peş peşe yapılan enflasyon tahminleri ipucu veriyor.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9.04 zam alabileceğini ortaya koydu.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.07 olarak bekleniyor.
AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı son Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.66 olarak yer aldı. Bu tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.07'yi bulabileceğini ortaya koyuyor.
Finansal Kurumlar Birliği de Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.39 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.73 olarak bekleniyor.
Emekliler kesin zam oranını ocak ayında öğrenecek. Bu oran kök aylıklara yansıtılacak. Ayrıca bu artışın taban aylığa da uygulanması gündeme gelecek.
Eğer enflasyon zammı yapılırsa halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 924 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 933 liraya yükselecek.
Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 79 liraya ulaşabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ: 23.552
% 9,04 ZAMLI: 25.681
% 10,07 ZAMLI: 25.924
% 10,11 ZAMLI: 25.933
% 10,73 ZAMLI: 26.079
MEVCUT MAAŞ: 24.000
% 9,04 ZAMLI: 26.170
% 10,07 ZAMLI: 26.417
% 10,11 ZAMLI: 26.426
% 10,73 ZAMLI: 26.575
MEVCUT MAAŞ: 25.000
% 9,04 ZAMLI: 27.260
% 10,07 ZAMLI: 27.518
% 10,11 ZAMLI: 27.528
% 10,73 ZAMLI: 27.683
MEVCUT MAAŞ: 26.000
% 9,04 ZAMLI: 28.350
% 10,07 ZAMLI: 28.618
% 10,11 ZAMLI: 28.629
% 10,73 ZAMLI: 28.790
MEVCUT MAAŞ: 27.000
% 9,04 ZAMLI: 29.441
% 10,07 ZAMLI: 29.719
% 10,11 ZAMLI: 29.730
% 10,73 ZAMLI: 29.897
MEVCUT MAAŞ: 28.000
% 9,04 ZAMLI: 30.531
% 10,07 ZAMLI: 30.820
% 10,11 ZAMLI: 30.831
% 10,73 ZAMLI: 31.004
MEVCUT MAAŞ: 29.000
% 9,04 ZAMLI: 31.622
% 10,07 ZAMLI: 31.920
% 10,11 ZAMLI: 31.932
% 10,73 ZAMLI: 32.112
MEVCUT MAAŞ: 30.000
% 9,04 ZAMLI: 32.712
% 10,07 ZAMLI: 33.021
% 10,11 ZAMLI: 33.033
% 10,73 ZAMLI: 33.219
MEVCUT MAAŞ: 31.000
% 9,04 ZAMLI: 33.802
% 10,07 ZAMLI: 34.122
% 10,11 ZAMLI: 34.134
% 10,73 ZAMLI: 34.326
MEVCUT MAAŞ: 32.000
% 9,04 ZAMLI: 34.893
% 10,07 ZAMLI: 35.222
% 10,11 ZAMLI: 35.235
% 10,73 ZAMLI: 35.434
MEVCUT MAAŞ: 33.000
% 9,04 ZAMLI: 35.983
% 10,07 ZAMLI: 36.323
% 10,11 ZAMLI: 36.336
% 10,73 ZAMLI: 36.541
MEVCUT MAAŞ: 34.000
% 9,04 ZAMLI: 37.074
% 10,07 ZAMLI: 37.424
% 10,11 ZAMLI: 37.437
% 10,73 ZAMLI: 37.648
MEVCUT MAAŞ: 35.000
% 9,04 ZAMLI: 38.164
% 10,07 ZAMLI: 38.525
% 10,11 ZAMLI: 38.539
% 10,73 ZAMLI: 38.756
MEVCUT MAAŞ: 36.000
% 9,04 ZAMLI: 39.254
% 10,07 ZAMLI: 39.625
% 10,11 ZAMLI: 39.640
% 10,73 ZAMLI: 39.863
MEVCUT MAAŞ: 37.000
% 9,04 ZAMLI: 40.345
% 10,07 ZAMLI: 40.726
% 10,11 ZAMLI: 40.741
% 10,73 ZAMLI: 40.970
MEVCUT MAAŞ: 38.000
% 9,04 ZAMLI: 41.435
% 10,07 ZAMLI: 41.827
% 10,11 ZAMLI: 41.842
% 10,73 ZAMLI: 42.077
MEVCUT MAAŞ: 39.000
% 9,04 ZAMLI: 42.526
% 10,07 ZAMLI: 42.927
% 10,11 ZAMLI: 42.943
% 10,73 ZAMLI: 43.185
MEVCUT MAAŞ: 40.000
% 9,04 ZAMLI: 43.616
% 10,07 ZAMLI: 44.028
% 10,11 ZAMLI: 44.044
% 10,73 ZAMLI: 44.292
MEVCUT MAAŞ: 41.000
% 9,04 ZAMLI: 44.706
% 10,07 ZAMLI: 45.129
% 10,11 ZAMLI: 45.145
% 10,73 ZAMLI: 45.399
MEVCUT MAAŞ: 42.000
% 9,04 ZAMLI: 45.797
% 10,07 ZAMLI: 46.229
% 10,11 ZAMLI: 46.246
% 10,73 ZAMLI: 46.507
MEVCUT MAAŞ: 43.000
% 9,04 ZAMLI: 46.887
% 10,07 ZAMLI: 47.330
% 10,11 ZAMLI: 47.347
% 10,73 ZAMLI: 47.614
MEVCUT MAAŞ: 44.000
% 9,04 ZAMLI: 47.978
% 10,07 ZAMLI: 48.431
% 10,11 ZAMLI: 48.448
% 10,73 ZAMLI: 48.721
MEVCUT MAAŞ: 45.000
% 9,04 ZAMLI: 49.068
% 10,07 ZAMLI: 49.532
% 10,11 ZAMLI: 49.550
% 10,73 ZAMLI: 49.829
MEVCUT MAAŞ: 46.000
% 9,04 ZAMLI: 50.158
% 10,07 ZAMLI: 50.632
% 10,11 ZAMLI: 50.651
% 10,73 ZAMLI: 50.936
MEVCUT MAAŞ: 47.000
% 9,04 ZAMLI: 51.249
% 10,07 ZAMLI: 51.733
% 10,11 ZAMLI: 51.752
% 10,73 ZAMLI: 52.043
MEVCUT MAAŞ: 48.000
% 9,04 ZAMLI: 52.339
% 10,07 ZAMLI: 52.834
% 10,11 ZAMLI: 52.853
% 10,73 ZAMLI: 53.150
MEVCUT MAAŞ: 49.000
% 9,04 ZAMLI: 53.430
% 10,07 ZAMLI: 53.934
% 10,11 ZAMLI: 53.954
% 10,73 ZAMLI: 54.258
MEVCUT MAAŞ: 50.000
% 9,04 ZAMLI: 54.520
% 10,07 ZAMLI: 55.035
% 10,11 ZAMLI: 55.055
% 10,73 ZAMLI: 55.365
MEVCUT MAAŞ: 51.000
% 9,04 ZAMLI: 55.610
% 10,07 ZAMLI: 56.136
% 10,11 ZAMLI: 56.156
% 10,73 ZAMLI: 56.472
MEVCUT MAAŞ: 52.000
% 9,04 ZAMLI: 56.701
% 10,07 ZAMLI: 57.236
% 10,11 ZAMLI: 57.257
% 10,73 ZAMLI: 57.580
MEVCUT MAAŞ: 53.000
% 9,04 ZAMLI: 57.791
% 10,07 ZAMLI: 58.337
% 10,11 ZAMLI: 58.358
% 10,73 ZAMLI: 58.687
MEVCUT MAAŞ: 54.000
% 9,04 ZAMLI: 58.882
% 10,07 ZAMLI: 59.438
% 10,11 ZAMLI: 59.459
% 10,73 ZAMLI: 59.794
MEVCUT MAAŞ: 55.000
% 9,04 ZAMLI: 59.972
% 10,07 ZAMLI: 60.539
% 10,11 ZAMLI: 60.561
% 10,73 ZAMLI: 60.902
MEVCUT MAAŞ: 56.000
% 9,04 ZAMLI: 61.062
% 10,07 ZAMLI: 61.639
% 10,11 ZAMLI: 61.662
% 10,73 ZAMLI: 62.009
MEVCUT MAAŞ: 57.000
% 9,04 ZAMLI: 62.153
% 10,07 ZAMLI: 62.740
% 10,11 ZAMLI: 62.763
% 10,73 ZAMLI: 63.116
MEVCUT MAAŞ: 58.000
% 9,04 ZAMLI: 63.243
% 10,07 ZAMLI: 63.841
% 10,11 ZAMLI: 63.864
% 10,73 ZAMLI: 64.223
MEVCUT MAAŞ: 59.000
% 9,04 ZAMLI: 64.334
% 10,07 ZAMLI: 64.941
% 10,11 ZAMLI: 64.965
% 10,73 ZAMLI: 65.331
MEVCUT MAAŞ: 60.000
% 9,04 ZAMLI: 65.424
% 10,07 ZAMLI: 66.042
% 10,11 ZAMLI: 66.066
% 10,73 ZAMLI: 66.438
MEVCUT MAAŞ: 61.000
% 9,04 ZAMLI: 66.514
% 10,07 ZAMLI: 67.143
% 10,11 ZAMLI: 67.167
% 10,73 ZAMLI: 67.545
MEVCUT MAAŞ: 62.000
% 9,04 ZAMLI: 67.605
% 10,07 ZAMLI: 68.243
% 10,11 ZAMLI: 68.268
% 10,73 ZAMLI: 68.653
MEVCUT MAAŞ: 63.000
% 9,04 ZAMLI: 68.695
% 10,07 ZAMLI: 69.344
% 10,11 ZAMLI: 69.369
% 10,73 ZAMLI: 69.760
MEVCUT MAAŞ: 64.000
% 9,04 ZAMLI: 69.786
% 10,07 ZAMLI: 70.445
% 10,11 ZAMLI: 70.470
% 10,73 ZAMLI: 70.867
MEVCUT MAAŞ: 65.000
% 9,04 ZAMLI: 70.876
% 10,07 ZAMLI: 71.546
% 10,11 ZAMLI: 71.572
% 10,73 ZAMLI: 71.975
MEVCUT MAAŞ: 66.000
% 9,04 ZAMLI: 71.966
% 10,07 ZAMLI: 72.646
% 10,11 ZAMLI: 72.673
% 10,73 ZAMLI: 73.082
MEVCUT MAAŞ: 67.000
% 9,04 ZAMLI: 73.057
% 10,07 ZAMLI: 73.747
% 10,11 ZAMLI: 73.774
% 10,73 ZAMLI: 74.189
MEVCUT MAAŞ: 68.000
% 9,04 ZAMLI: 74.147
% 10,07 ZAMLI: 74.848
% 10,11 ZAMLI: 74.875
% 10,73 ZAMLI: 75.296
MEVCUT MAAŞ: 69.000
% 9,04 ZAMLI: 75.238
% 10,07 ZAMLI: 75.948
% 10,11 ZAMLI: 75.976
% 10,73 ZAMLI: 76.404
MEVCUT MAAŞ: 70.000
% 9,04 ZAMLI: 76.328
% 10,07 ZAMLI: 77.049
% 10,11 ZAMLI: 77.077
% 10,73 ZAMLI: 77.511
MEVCUT MAAŞ: 71.000
% 9,04 ZAMLI: 77.418
% 10,07 ZAMLI: 78.150
% 10,11 ZAMLI: 78.178
% 10,73 ZAMLI: 78.618
MEVCUT MAAŞ: 72.000
% 9,04 ZAMLI: 78.509
% 10,07 ZAMLI: 79.250
% 10,11 ZAMLI: 79.279
% 10,73 ZAMLI: 79.726
MEVCUT MAAŞ: 73.000
% 9,04 ZAMLI: 79.599
% 10,07 ZAMLI: 80.351
% 10,11 ZAMLI: 80.380
% 10,73 ZAMLI: 80.833
MEVCUT MAAŞ: 74.000
% 9,04 ZAMLI: 80.690
% 10,07 ZAMLI: 81.452
% 10,11 ZAMLI: 81.481
% 10,73 ZAMLI: 81.940
MEVCUT MAAŞ: 75.000
% 9,04 ZAMLI: 81.780
% 10,07 ZAMLI: 82.553
% 10,11 ZAMLI: 82.583
% 10,73 ZAMLI: 83.048
MEVCUT MAAŞ: 76.000
% 9,04 ZAMLI: 82.870
% 10,07 ZAMLI: 83.653
% 10,11 ZAMLI: 83.684
% 10,73 ZAMLI: 84.155
MEVCUT MAAŞ: 77.000
% 9,04 ZAMLI: 83.961
% 10,07 ZAMLI: 84.754
% 10,11 ZAMLI: 84.785
% 10,73 ZAMLI: 85.262
MEVCUT MAAŞ: 78.000
% 9,04 ZAMLI: 85.051
% 10,07 ZAMLI: 85.855
% 10,11 ZAMLI: 85.886
% 10,73 ZAMLI: 86.369
MEVCUT MAAŞ: 79.000
% 9,04 ZAMLI: 86.142
% 10,07 ZAMLI: 86.955
% 10,11 ZAMLI: 86.987
% 10,73 ZAMLI: 87.477
MEVCUT MAAŞ: 80.000
% 9,04 ZAMLI: 87.232
% 10,07 ZAMLI: 88.056
% 10,11 ZAMLI: 88.088
% 10,73 ZAMLI: 88.584
MEVCUT MAAŞ: 81.000
% 9,04 ZAMLI: 88.322
% 10,07 ZAMLI: 89.157
% 10,11 ZAMLI: 89.189
% 10,73 ZAMLI: 89.691
MEVCUT MAAŞ: 82.000
% 9,04 ZAMLI: 89.413
% 10,07 ZAMLI: 90.257
% 10,11 ZAMLI: 90.290
% 10,73 ZAMLI: 90.799
MEVCUT MAAŞ: 83.000
% 9,04 ZAMLI: 90.503
% 10,07 ZAMLI: 91.358
% 10,11 ZAMLI: 91.391
% 10,73 ZAMLI: 91.906
MEVCUT MAAŞ: 84.000
% 9,04 ZAMLI: 91.594
% 10,07 ZAMLI: 92.459
% 10,11 ZAMLI: 92.492
% 10,73 ZAMLI: 93.013
MEVCUT MAAŞ: 85.000
% 9,04 ZAMLI: 92.684
% 10,07 ZAMLI: 93.560
% 10,11 ZAMLI: 93.594
% 10,73 ZAMLI: 94.121
MEVCUT MAAŞ: 86.000
% 9,04 ZAMLI: 93.774
% 10,07 ZAMLI: 94.660
% 10,11 ZAMLI: 94.695
% 10,73 ZAMLI: 95.228
MEVCUT MAAŞ: 87.000
% 9,04 ZAMLI: 94.865
% 10,07 ZAMLI: 95.761
% 10,11 ZAMLI: 95.796
% 10,73 ZAMLI: 96.335
MEVCUT MAAŞ: 88.000
% 9,04 ZAMLI: 95.955
% 10,07 ZAMLI: 96.862
% 10,11 ZAMLI: 96.897
% 10,73 ZAMLI: 97.442
MEVCUT MAAŞ: 89.000
% 9,04 ZAMLI: 97.046
% 10,07 ZAMLI: 97.962
% 10,11 ZAMLI: 97.998
% 10,73 ZAMLI: 98.550
MEVCUT MAAŞ: 90.000
% 9,04 ZAMLI: 98.136
% 10,07 ZAMLI: 99.063
% 10,11 ZAMLI: 99.099
% 10,73 ZAMLI: 99.657
MEVCUT MAAŞ: 91.000
% 9,04 ZAMLI: 99.226
% 10,07 ZAMLI: 100.164
% 10,11 ZAMLI: 100.200
% 10,73 ZAMLI: 100.764
MEVCUT MAAŞ: 92.000
% 9,04 ZAMLI: 100.317
% 10,07 ZAMLI: 101.264
% 10,11 ZAMLI: 101.301
% 10,73 ZAMLI: 101.872
MEVCUT MAAŞ: 93.000
% 9,04 ZAMLI: 101.407
% 10,07 ZAMLI: 102.365
% 10,11 ZAMLI: 102.402
% 10,73 ZAMLI: 102.979
MEVCUT MAAŞ: 94.000
% 9,04 ZAMLI: 102.498
% 10,07 ZAMLI: 103.466
% 10,11 ZAMLI: 103.503
% 10,73 ZAMLI: 104.086
MEVCUT MAAŞ: 95.000
% 9,04 ZAMLI: 103.588
% 10,07 ZAMLI: 104.567
% 10,11 ZAMLI: 104.605
% 10,73 ZAMLI: 105.194
MEVCUT MAAŞ: 96.000
% 9,04 ZAMLI: 104.678
% 10,07 ZAMLI: 105.667
% 10,11 ZAMLI: 105.706
% 10,73 ZAMLI: 106.301
MEVCUT MAAŞ: 97.000
% 9,04 ZAMLI: 105.769
% 10,07 ZAMLI: 106.768
% 10,11 ZAMLI: 106.807
% 10,73 ZAMLI: 107.408
MEVCUT MAAŞ: 98.000
% 9,04 ZAMLI: 106.859
% 10,07 ZAMLI: 107.869
% 10,11 ZAMLI: 107.908
% 10,73 ZAMLI: 108.515
MEVCUT MAAŞ: 99.000
% 9,04 ZAMLI: 107.950
% 10,07 ZAMLI: 108.969
% 10,11 ZAMLI: 109.009
% 10,73 ZAMLI: 109.623