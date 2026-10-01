Mezitli soruşturmasından Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba çıktı! Yeni Parti binasına saldırının faili Ahmet Serkan Tuncer
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Mezitli Belediyesi soruşturmasında Başar Erdem’in ifadesi dosyaya girdi. Erdem, CHP’den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aracı kişilerle hakedişlerin ödenmesi karşılığında Audi A6 araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon TL nakit talep edildiğini bildirdi. Erdem, Tuncer’in kendisi hakkında “vurdururum” şeklinde tehdit içerikli söz söylediğini duyduğunu da soruşturma makamlarına aktardı. Erdem, sürekli para ve menfaat talepleri nedeniyle zarar ettiğini Ahmet Serkan Tuncer'e söylediğinde Tuncer'in kendisine "Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor" şeklinde karşılık verdiğini, bu sözlerle Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastettiğini ifade etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınan Başar Erdem, 1 Ekim'de gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ihaleler ve hakediş ödemeleri karşılığında kendisinden Audi marka araç, 1 kilo altın ve 8 milyon TL istendiğini iddia eti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Mezitli Belediyesine ilişkin 2026/37729 sayılı soruşturma dosyası üzerinden incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında müşteki, tanık, gizli tanık ve şüpheli ifadeleri alınırken ilgili kurumlarla yazışmalar gerçekleştirildi. MASAK ve HTS analizleri, iletişimin tespitine ilişkin kayıtlar ve fiziki takip tutanakları da soruşturma dosyalarına kazandırıldı.
HAKEDİŞLER KARŞILIĞINDA ARAÇ TEMİNİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Başar Erdem, Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyeden aldığı ihale ve doğrudan teminlere ilişkin hakedişlerin ödenmesinde kendisine zorluk çıkarıldığını beyan etti.
Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner aracılığıyla kendisine mesaj gönderildiğini, daha sonra ortak tanıdıkları Zeki Birkan Kınay üzerinden Ahmet Serkan Tuncer ile görüştüğünü söyledi. Erdem, görüşmenin ardından araç kiralama ihalesinden kaynaklanan hakedişlerin ödenmesi karşılığında Tuncer'in kullanımına Audi A6 marka bir araç verilmesinin istendiğini ifade etti.
Başar Erdem, 33 AST 006 plakalı aracın satın alınması için önce 1 milyon 500 bin TL ödediğini, ardından 2 milyon TL kredi kullandığını, aracın Zeki Birkan Kınay tarafından Ahmet Serkan Tuncer'in kullanımına teslim edildiğini ve aracın uzun süre yakıt giderlerini de kendisinin karşıladığını beyan etti.
YEMEK İHALESİ HAKEDİŞİ KARŞILIĞINDA 1 KİLOGRAM ALTIN
Başar Erdem, sahibi olduğu şirketin Mezitli Belediyesinden aldığı 2025 yılı yemek ihalesine ilişkin hakedişlerin ödenmesi sürecinde Ahmet Serkan Tuncer'in kendisinden 1 kilogram külçe altın talep ettiğini ifade etti.
Erdem, altını bir kuyumcudan satın aldığını ve Tuncer'in yönlendirmesi doğrultusunda Zeki Birkan Kınay'a teslim ettiğini soruşturma makamlarına anlattı.
8 MİLYON TL NAKİT PARA VE VİLLA ÖDEMESİ
Başar Erdem ayrıca, Ahmet Serkan Tuncer'in ev alacağını ve paraya ihtiyacı bulunduğunu Kubilay Özsoy aracılığıyla kendisine ilettiğini, 8 milyon TL vermemesi hâlinde hakedişlerinin ödenmeyeceğinin ve belediyeye giremeyeceğinin bildirildiğini beyan etti.
Erdem, bunun üzerine Eylül 2024'te Dinar Kuyumculuktan 8 milyon TL nakit parayı Ahmet Serkan Tuncer'e ulaştırılmak üzere Kubilay Özsoy'a teslim ettirdiğini ifade etti.
Kubilay Özsoy'un daha sonra parayı bankada saydırarak GAMA Konutları'nda Ahmet Serkan Tuncer için alınan villanın eski sahiplerine elden teslim ettiğini kendisine söylediğini belirtti.
BELEDİYEDE ÇALIŞANLARINA ÖZEL ŞİRKETLERDEN ÖDEMELER
Başar Erdem'in ifadesinde, Ahmet Serkan Tuncer'in talebi üzerine Mustafa Başer isimli kişinin kendi şirketinde aylık 30 bin TL maaşla SGK'lı gösterildiği, ancak söz konusu kişinin şirkette fiilen çalışmadığı ve Mezitli Belediyesinde görev yaptığı belirtildi.
Erdem ayrıca, belediye iştirak şirketi yetkilisinin talimatıyla Hatice Sandal isimli kişinin kendi şirketinde aylık 28 bin TL maaşla SGK'lı gösterildiğini, söz konusu kişinin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca şirkette fiilen çalışmadığını, işten çıkarılması üzerine Ahmet Serkan Tuncer'in bizzat arayarak yeniden işe alınmasını istediğini beyan etti.
Aynı süreçte 33 AYZ 508 plakalı belediye dağıtım aracının da Başar Erdem'e ait şirket üzerine devredildiği ifade edildi.
HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ İÇİN AYLIK 50 BİN TL
Başar Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin kendisini arayarak hakedişlerini alabilmesi için Ahmet Serkan Tuncer'in danışmanı Ali Ülkü'ye aylık 50 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediğini beyan etti.
Erdem, söz konusu ödemenin Dinar Kuyumculuk üzerinden düzenli şekilde alındığını ve ödemelerin son aya kadar devam ettiğini ifade etti.
300 BİN TL'LİK SİYASİ PARTİ ÖDEMESİ
Başar Erdem'in ifadesinde, Ahmet Serkan Tuncer ile Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner tarafından bir siyasi partinin Gülnar veya Aydıncık ilçe teşkilatına 300 bin TL gönderilmesinin istendiği belirtildi.
Erdem, istenen 300 bin TL'yi nakit olarak çekerek belediye çalışanı Günay Bahçe'ye elden teslim ettiğini, paranın daha sonra Bahçe'nin banka hesabından ilgili ilçe teşkilatına gönderildiğini beyan etti.
SİYASİ İSİMLERE İLİŞKİN BEYANLAR
Başar Erdem, sürekli para ve menfaat talepleri nedeniyle zarar ettiğini Ahmet Serkan Tuncer'e söylediğinde Tuncer'in kendisine "Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor" şeklinde karşılık verdiğini, bu sözlerle Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastettiğini ifade etti.
Erdem ayrıca 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bir görüşmede Ali Mahir Başarır ile Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğunu ve Başarır'ın Tuncer'in belediye başkan adaylığına ilişkin ifadeler kullandığını beyan etti.
SPOR KULÜBÜ İÇİN BELEDİYEDEN İŞ ALAN FİRMALARDAN PARA TALEBİ
Başar Erdem, Ekim 2025'te belediye muhasebe biriminden aranarak Mezitli33 Spor Kulübünün etkinliği için belediyeden ihale alan firmalara bilet alma zorunluluğu getirildiğinin bildirildiğini ifade etti.
Erdem, bu talebi kabul etmediğini ancak daha sonra Mutlu Mezitli şirket yöneticisinin kulübün deplasman giderleri için para istemesi üzerine 50 bin TL nakit para teslim ettiğini beyan etti.
5 MİLYON TL'LİK HAKEDİŞ SONRASI YENİ PARA TALEBİ
Başar Erdem, operasyondan kısa süre önce Ahmet Serkan Tuncer'in kendisini FaceTime üzerinden aradığını, Buğra Organizasyon firmasına 5 milyon TL hakediş ödemesi yaptığını ve bu firmadan Erdem'e para geleceğini bildiğini belirterek kendisinden yeniden para talep ettiğini ifade etti.
Erdem, bu talep karşısında herhangi bir ödeme yapmadığını beyan etti.
SİLAHLI SALDIRILARA İLİŞKİN AYRI SORUŞTURMA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir dosyada, 4 Eylül 2026 tarihinde Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofis ile 5 Eylül 2026 tarihinde Çağın Medya isimli iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlanması soruşturuldu.
Silahlı saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ahmet Serkan Tuncer'in eylemlerin azmettiricisi konumunda olduğuna ilişkin tespit yapıldı.
TUNCER TEHDİT ETTİ İDDİASI: VURDURURUM
Başar Erdem de ifadesinde, Tuncer'in kendisi hakkında "vurdururum" şeklinde söz söylediğini duyduğunu soruşturma makamlarına aktardı.
MEZİTLİ DOSYASINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Mezitli Belediyesi soruşturması kapsamında hakediş ödemeleri karşılığında araç, altın ve nakit para talep edilmesi, özel şirketler üzerinden fiilî olmayan istihdam oluşturulması, belediyeden iş alan firmalardan düzenli ödeme alınması, çeşitli kişi ve yapılara para aktarılması ve silahlı saldırılarla bağlantılı süreçler bütün yönleriyle inceleniyor.
Soruşturma kapsamında MASAK verileri, HTS kayıtları, iletişim tespitleri, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, SGK kayıtları, araç devirleri, ihale ve hakediş dosyaları üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.
Elde edilen delillerin değerlendirilmesi, ihale ve doğrudan temin süreçlerinin incelenmesi, varsa kamu zararının belirlenmesi, şüpheliler arasındaki mali ve irtibat bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 18 Eylül'de CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.
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