Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınan Başar Erdem, 1 Ekim'de gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ihaleler ve hakediş ödemeleri karşılığında kendisinden Audi marka araç, 1 kilo altın ve 8 milyon TL istendiğini iddia eti.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Mezitli Belediyesine ilişkin 2026/37729 sayılı soruşturma dosyası üzerinden incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında müşteki, tanık, gizli tanık ve şüpheli ifadeleri alınırken ilgili kurumlarla yazışmalar gerçekleştirildi. MASAK ve HTS analizleri, iletişimin tespitine ilişkin kayıtlar ve fiziki takip tutanakları da soruşturma dosyalarına kazandırıldı.

HAKEDİŞLER KARŞILIĞINDA ARAÇ TEMİNİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Başar Erdem, Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyeden aldığı ihale ve doğrudan teminlere ilişkin hakedişlerin ödenmesinde kendisine zorluk çıkarıldığını beyan etti.

Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner aracılığıyla kendisine mesaj gönderildiğini, daha sonra ortak tanıdıkları Zeki Birkan Kınay üzerinden Ahmet Serkan Tuncer ile görüştüğünü söyledi. Erdem, görüşmenin ardından araç kiralama ihalesinden kaynaklanan hakedişlerin ödenmesi karşılığında Tuncer'in kullanımına Audi A6 marka bir araç verilmesinin istendiğini ifade etti.