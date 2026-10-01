



Aktürk, TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı'na da değinen Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından 7-9 Ekim arasında Atina'da Yunanistan Milli Savunma Kolejine ziyaret gerçekleştirileceğini ifade etti.

İSRAİL UYARISI: ULUSLARARASI TOPLUM CAYDIRICI TEDBİRLER ALMALI

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddettiklerini vurgulayarak, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını belirtti.

İçlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail'in, saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, "Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." şeklinde konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Aktürk, TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, şu ifadeleri kullandı.

"3-16 Ekim arasında, Amasya'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Yıldırım Seferberlik, İzmir Körfezi'nde Nusret-2026 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, kahraman ordumuzun ulaştığı yüksek ateş gücünü ve caydırıcılığını ortaya koymak, personelimizin hedeflere yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 8-15 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest Faaliyeti icra edilecektir. Diğer yandan 2-25 Ekim tarihleri arasında Romanya'da Valiant Strike ile Carpathian Arc Kolektif Savunma, Macaristan'da Black Swan Özel Kuvvet, İtalya'da Mare Aperto Amfibi Harekat, İtalya ve Norveç'te Steadfast Duel Bölgesel Planların Denenmesi, Kore Cumhuriyeti'nde Mayın Harekatı (Multinational Mine Warfare Exercise) tatbikatlarına katılım sağlanacaktır."

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin "Açık Deniz Eğitimleri" kapsamında, TCG Sancaktar tarafından 2-4 Ekim aralığında Mısır'a, 6-8 Ekim arasında Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirileceği bilgisini veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Surcouf tarafından 2-7 Ekim aralığında Marmaris'e, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevinde bulunan İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Turia, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Numana ve Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Fulda tarafından, Nusret-2026 Tatbikatı kapsamında 3-5 ve 6-8 Ekim arasında İzmir'e, 7-18 Ekim aralığında Batı Karadeniz'de icra edilecek Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 12'nci Aktivasyon Faaliyeti kapsamında, TCG Akçay tarafından 7 Ekim'de Varna/Bulgaristan'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz, 2-24 Ekim arasında NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)'ye katılım sağlayacaktır."

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti" kapsamında, 2 Ekim'de Türk Yıldızları tarafından Malatya'da, 3 Ekim'de SOLOTÜRK tarafından Diyarbakır'da gösteri uçuşları yapılacağının bilgisini verdi.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildiren Aktürk, "7 Eylül'de başlayan 'Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları 7 Ekim'de sona erecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin ön başvuru süreci ise 22 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yürütülecektir." dedi.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

YUNAN'A RUM'A ELEKTİK UYARISI

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik kablosu güzergahına ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçervesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir." açıklamasıyla yanıt verildi.

Bakanlık tarafından, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin yapılan açıklamada ise, "Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanları 25 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu arttırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, DHA)

GKRY'DE DÜZENLENEN ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Bakanlık tarafından, GKRY'de düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin sorulara ise şu şekilde yanıt verildi:

"GKRY'de düzenlenen askeri geçit töreni yakından takip edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, GKRY'nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz. GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada'da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır. Garantör ülke olarak, Kıbrıs Adası'nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir."

Irak'taki Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin Iraklı makamlara teslim edilmesine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015'ten itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz."