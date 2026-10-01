Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit (Foto: İHA)

İKİ İLÇE BELEDİYESİNDE 1 MİLYAR 105 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesinde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesinde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öğrenildi.