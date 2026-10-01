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Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! Vahap Seçer dahil 59 gözaltı: Milyarlık kamu zararı

Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği soruşturmada 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor.

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Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! Vahap Seçer dahil 59 gözaltı: Milyarlık kamu zararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi (Foto: İHA)Mersin Büyükşehir Belediyesi (Foto: İHA)

VAHAP SEÇER VE 59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

Vahap Seçer gözaltında (Foto: DHA)Vahap Seçer gözaltında (Foto: DHA)

13 İHALE 330 MİLYON KAMU ZARARI

Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesindeki 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit (Foto: İHA)Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit (Foto: İHA)

İKİ İLÇE BELEDİYESİNDE 1 MİLYAR 105 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesinde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesinde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği öğrenildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer (Foto: İHA)Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer (Foto: İHA)

BELEDİYEDE MAFYA DÜZENİ

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi.

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