CANLI YAYIN
Geri

Fonda yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ve Münir Sarpyener tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fonda yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ve Münir Sarpyener tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Fon soruşturmasında Tera Portföy Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEOsu Emir Münir Sarpyener gözaltına alındıFon soruşturmasında Tera Portföy Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEOsu Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

İNÖNÜ'NÜN TORUNU

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in aile bağlarıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı.

Sarpyener'in baba tarafından İsmet İnönü'nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenilmişti.

Teracı Münirin şeceresini Takvim belgeledi! İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı: Biri piyangocu diğeri foncuTeracı Münirin şeceresini Takvim belgeledi! İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı: Biri piyangocu diğeri foncu
Tera'cı Münir'in şeceresini Takvim belgeledi! İsmet İnönü ve Keriman Halis bağlantısı: Biri piyangocu diğeri foncu

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLU

Eylül ayı ortası itibariyle hız kazanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül'de tutuklanmıştı.

Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ise 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.

Fon soruşturmasında devletin 5 maddelik yol haritası! SPKdan 1 milyon TLye kadar ara ödeme kararıFon soruşturmasında devletin 5 maddelik yol haritası! SPKdan 1 milyon TLye kadar ara ödeme kararı

Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

25 Eylül günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir SarpyenerTera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener

MERKEZ'DE YETKİLİYDİ

2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin yedi gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı.

Açıklamaya göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.

Fonculara 3. dalga! SPKdan peş peşe yaptırımlar! Tutuklu sayısı 51e yükseldiFonculara 3. dalga! SPKdan peş peşe yaptırımlar! Tutuklu sayısı 51e yükseldi

Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! Vahap Seçer dahil 59 gözaltı: Milyarlık kamu zararı
SONRAKİ HABER

Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu

 Fon Koordinasyon Kurulu toplanıyor! Cevdet Yılmaz açıkladı: Her fona özel hesap
ÖNCEKİ HABER

Fon Koordinasyon Kurulu toplanıyor!
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler