Fonda yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ve Münir Sarpyener tutuklandı

25 Eylül günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.

Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

MERKEZ'DE YETKİLİYDİ

2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin yedi gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı.

Açıklamaya göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.