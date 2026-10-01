Fonda yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ve Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
İNÖNÜ'NÜN TORUNU
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in aile bağlarıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmıştı.
Sarpyener'in baba tarafından İsmet İnönü'nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenilmişti.
SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLU
Eylül ayı ortası itibariyle hız kazanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül'de tutuklanmıştı.
Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ise 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.
Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
25 Eylül günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.
MERKEZ'DE YETKİLİYDİ
2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin yedi gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı.
Açıklamaya göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.
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