2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) Ömer el-Hatip, eylem tarihinden önce, Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneği ile infilak ettirildi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Ömer el-Hatip, Türkiye'ye getirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) ESAD REJİMİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİLER Ömer el-Hatip, saldırılardan hemen sonra Suriye'ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik'i Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne götürdü. Ömer el-Hatip ve eylemi gerçekleştiren diğer şahıslar, Beşar Esad Rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi.