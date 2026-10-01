Ankara ile Bağdat arasında varılan mutabakat doğrultusunda Başika Askeri Üssü'nün kontrolünün kademeli olarak Irak makamlarına devredilmesi kararlaştırıldı. Ancak uzmanlar, bu adımın tek taraflı veya koşulsuz bir çekilme anlamına gelmediğini vurguluyor. Başika Kampı'nın Kandil, Mahmur ve Sincar arasındaki terör koridorunu kesen stratejik bir blokaj ve komuta merkezi olduğuna dikkat çeken askeri stratejistler, Türkiye'nin bölgedeki varlığını sahadaki somut gelişmelere bağladığını ifade ediyor.

Anlaşmanın temel şartlarından birini Sincar'daki terör unsurlarının tamamen temizlenmesi ve merkezi Irak otoritesinin tesis edilmesi oluşturuyor. PKK'nın bölgede kimlik değiştirerek YBŞ ve paravan sivil yapılar adı altında Haşdi Şabi unsurlarıyla iş birliği yapması ise sürecin en kritik açmazı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin, Sincar başta olmak üzere bölgedeki tehditler tam anlamıyla bertaraf edilmeden ve merkezi Bağdat yönetimi kendi güvenliğini sağlayacak kapasiteye ulaşmadan denetimi elden bırakmayacağı değerlendiriliyor.

Ankara ve Bağdat'tan Başika anlaşması!