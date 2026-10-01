CHP’de istifa dalgası büyüyor: Her 10 belediye başkanından 1’i AK Parti saflarına katıldı
Yolsuzluk, şaibeli süreçler ve peş peşe patlak veren skandallarla gündemden düşmeyen CHP’de belediye başkanı krizi büyüyor. 2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçilip daha sonra AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının sayısı 44’e yükseldi. Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanlarının da geçişiyle CHP’den seçilen her 10 belediye başkanından 1’i AK Parti saflarına katılmış oldu.
Yolsuzluk iddiaları, şüpheli ihaleler, şaibeli seçimler ve ahlak dışı ilişki skandallarıyla gündemden düşmeyen muhalefet kanadında bir başka kriz daha yaşanıyor.
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı sürecinde aday gösterilip belediye başkanı seçilen isimler, son 2,5 yılda kaotik görüntü ve işlevsiz yapıdan adeta kaçarak AK Parti saflarına katıldı.
TOPLAM SAYI 44 OLDU
Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanlarının da geçişleriyle bu sayı 44'e ulaştı.
Yerel seçimlerde CHP'den seçilen her 10 belediye başkanından 1'i soluğu AK Parti'de aldı.
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, 2024 yerel seçimlerinde CHP yurt genelinde 420 belediye kazanmıştı. O günden bu yana CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 44'e tırmandı.
10 İSİMDEN 1'İ...
Böylece Özgür Özel ve ekibi tarafından aday gösterilip belediye başkanı seçilen her 10 isimden 1'i AK Parti'ye geçmiş oldu.
Son olarak önceki gün de Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanları AK Parti'ye katılmıştı.
Benzinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de
Bilal Erdoğan’dan Gazze mesajı: Bu soykırımı unutursak kanımız kurusun