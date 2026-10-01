Yolsuzluk iddiaları, şüpheli ihaleler, şaibeli seçimler ve ahlak dışı ilişki skandallarıyla gündemden düşmeyen muhalefet kanadında bir başka kriz daha yaşanıyor.

AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini takan Başkan Erdoğan, törenin ardından başkanlarla el ele poz verdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

TOPLAM SAYI 44 OLDU

Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanlarının da geçişleriyle bu sayı 44'e ulaştı.

Yerel seçimlerde CHP'den seçilen her 10 belediye başkanından 1'i soluğu AK Parti'de aldı.

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, 2024 yerel seçimlerinde CHP yurt genelinde 420 belediye kazanmıştı. O günden bu yana CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 44'e tırmandı.

10 İSİMDEN 1'İ...

Böylece Özgür Özel ve ekibi tarafından aday gösterilip belediye başkanı seçilen her 10 isimden 1'i AK Parti'ye geçmiş oldu.

Son olarak önceki gün de Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanları AK Parti'ye katılmıştı.

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