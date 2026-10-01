Bursa'da "YENİ" bomba! Özgür Özel'den organize örtbas... Firari Zinar'ı vekil aracıyla taşıdılar: "Sus" pazarlığı ve 15 milyonluk rüşvet
"Bozbey" soruşturmasında Özgür Özel liderliğinde kurulan organize örtbas ağını Takvim deşifre etti. Özel, Mustafa Bozbey'in tam adliyeye sevk edileceği 3 Nisan'da Bursa'ya geldi. Aynı gün soruşturmanın sanığı Mehmet Zinar'a Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tarafından "Özgür Bey seninle görüşmek istiyor" telefonu gitti. "Ben şu an firariyim" diyen Zinar, bizzat YENİ Partili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun çakarlı vekil aracıyla CHP il binasına getirildi. Burada Özel, Kayışoğlu ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Zinar'a "İstediğimiz açıklamayı yap. Ruhsat sorununu çözelim" teklifi sundu. İddia sahibi Emin Adanur, Zinar'dan daha sonra 15 milyon lira rüşvet istendiği söyledi.
Bursa'da Mustafa Bozbey'in yargılandığı yolsuzluk soruşturmasının perde arkasından organize bir suçu örtbas girişimi çıktı.
Başrollerinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve YENİ Parti Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun olduğu olayda çok çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
FİRARİ SANIĞI VEKİL ARACIYLA KAÇIRIP İL BİNASINA GETİRDİLER!
Bursa soruşturmasında yargılanan müteahhit Emin Adanur, iş adamı Mehmet Zinar'ın firari durumdayken o dönem CHP rozeti taşıyan Yeni Partililer tarafından çakar tahsisiyle taşındığını açıkladı.
Özgür Özel ve ekibinin "Savunulacak hiçbir şeyimiz yok. İstediğimiz açıklamayı yap. Biz de senin sorunlarını halledelim" diyerek firari durumdaki iş insanı Mehmet Zinar'ı milletvekili arabasıyla CHP İl Binasına götürdüğünü, burada pazarlıklar yapıldığını söyledi.
BURSA İL BAŞKANLIĞINDA KAPALI KAPILAR ARDINDAN PAZARLIK
Takvim.com.tr, CHP Bursa İl Başkanlığı'nda kapalı kapılar ardında yapılan pazarlığın arka planına ulaştı.
Mustafa Bozbey ve beraberindekilerin adliyeye geleceği gün Ata Bulvarı'nda 428 konut üreten ve ruhsatta problem yaşayan iş adamı Mehmet Zinar'a Özgür Özel'in yönlendirmesiyle bir telefon geldiği öğrenildi.
ÖZDEMİR ARADI, KAYIŞOĞLU ÇAKARLI ARAÇLA TAŞIDI: ÖZEL'İN DEDİĞİNİ YAP RUHSAT SORUNUNU ÇÖZELİM
YENİ Partili Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve başkan yardımcısı Mahmut Demiröz tarafından arandığı söylenen Zinar'a "Genel Başkanımız Özgür Özel seninle görüşmek istiyor, kendisiyle görüş, söylediklerini yap, senin ruhsat sorunlarını çözelim" dendiği iddia edildi.
Zinar'ın "Ben firariyim, aranıyorum" demesi üzerine o dönemin CHP heyetinden "Sorun yok, biz seni alırız" şeklinde bir yanıt geldi ifade ediliyor.
Bunun üzerine Bursa'daki Vişne Caddesi'nde bulunan bir fırında buluşma organize edildiği, Zinar'ın CHP'den YENİ Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından çakar tahsis korumasıyla CHP Bursa İl Binası'na getirildiği öğrenildi.
Firari iş adamına "Elimizde Bozbey'i savunacak hiçbir argüman yok. Sen istediğimiz basın açıklamasını yap, ruhsat sorununu halledelim" diye baskı yapıldığı öne sürüldü.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emin Adanur şu soruları sordu:
- Firari bir insanla bir parti genel başkanı, genel başkan yardımcısı ve belediye başkanının görüşmesi normal mi?
- Firari birinin milletvekili aracıyla taşınması suç değil mi?
- Bu kişiyi menfaat ve tehditle sıkıştırıp, istedikleri açıklamaları yaptırmak suç değil mi?
Adanur'un iddiaları bununla da sınırlı kalmadı.
İDDİA: AYNI İŞ ADAMINDAN 15 MİLYON LİRA RÜŞVET İSTEYİP 1 MİLYON LİRA ALDILAR
İş insanı Mehmet Zinar'dan YENİ Partili bir belediye başkanının oğlu ve belediye muhasebecisi tarafından 15 milyon lira rüşvet istendiği, bunun yazışmaları olduğunu öne sürdü.
Daha sonra da 1 milyon lira ödeme yapıldığını beyan etti.
"İSTEDİĞİNİZ AÇIKLAMAYI YAPTIM RUHSATIMI VERİN ARTIK"
Zinar'ın Yeni Partililere "İstediğiniz açıklamayı yaptım, ruhsatımı verin artık" dediği ancak Yeni Partililerin "Üzerimizde çok baskı var, ruhsatı veremiyoruz" şeklinde yanıt verdiği söyleniyor.
TARİHLER ÖRTÜŞÜYOR!
Bu arada Mustafa Bozbey'in 31 Mart'ta gözaltına alındığı, 4 gün boyunca emniyette kaldığı, tam adliyeye sevk edileceği gün olan 3 Nisan'da Özgür Özel'in Bursa'da bulundu ortaya çıktı.
Bahse konu iddialar ile Özel'in Bursa'da bulunduğu tarihlerin örtüşmesi büyük şüphe uyandırdı.