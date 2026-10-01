Bursa'da Mustafa Bozbey'in yargılandığı yolsuzluk soruşturmasının perde arkasından organize bir suçu örtbas girişimi çıktı. Başrollerinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel , YENİ Parti Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve YENİ Parti Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun olduğu olayda çok çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Özel (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



FİRARİ SANIĞI VEKİL ARACIYLA KAÇIRIP İL BİNASINA GETİRDİLER!



Bursa soruşturmasında yargılanan müteahhit Emin Adanur, iş adamı Mehmet Zinar'ın firari durumdayken o dönem CHP rozeti taşıyan Yeni Partililer tarafından çakar tahsisiyle taşındığını açıkladı.



Özgür Özel ve ekibinin "Savunulacak hiçbir şeyimiz yok. İstediğimiz açıklamayı yap. Biz de senin sorunlarını halledelim" diyerek firari durumdaki iş insanı Mehmet Zinar'ı milletvekili arabasıyla CHP İl Binasına götürdüğünü, burada pazarlıklar yapıldığını söyledi.

Firari sanıkla CHP il binasında ʺİstediğimiz açıklamayı yap. Ruhsat sorununu çözelimʺ pazarlığı döndüğü söyleniyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



BURSA İL BAŞKANLIĞINDA KAPALI KAPILAR ARDINDAN PAZARLIK



Takvim.com.tr, CHP Bursa İl Başkanlığı'nda kapalı kapılar ardında yapılan pazarlığın arka planına ulaştı.



Mustafa Bozbey ve beraberindekilerin adliyeye geleceği gün Ata Bulvarı'nda 428 konut üreten ve ruhsatta problem yaşayan iş adamı Mehmet Zinar'a Özgür Özel'in yönlendirmesiyle bir telefon geldiği öğrenildi.