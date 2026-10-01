El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) bünyesinde kurulan özel havuza aktarılacağını belirten Gürlek, Borsa İstanbul 'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.

HAKSIZ KAZANCIN İZİ SÜRÜLECEK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği, yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmalarda yeni bir dönem başladı.

Mevzuata aykırı durumu saptanan kurum ve kişiler hakkında gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler hayata geçirilecek.

Fon soruşturmasında hangi aktörlerin, ne tür usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri tek tek özel olarak raporlanacak.

Sermaye piyasasında son dönemde gerçekleşen tüm yatırım fonu işlemleri en ince ayrıntısına kadar incelenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasıyla ilgili yaptığı sert açıklamaların ardından, devlet denetleme kurulu resmen harekete geçti. Sorumluları adalet önüne çıkarmak için yol haritası belirlendi. TAKVİM olayın perde arkasını ve DDK'nın planını açıklıyor:

Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemin tarandığını aktaran Bakan Gürlek, " Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir" dedi. Yapılan incelemeler sonucu manipülasyondan menfaat sağladığı saptanan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Bu rakam bir ödeme tavanı olmayıp mağdurlar arasındaki ödeme sıralamasını belirleyen temel öncelik kriteri olacak. Böylece süreçte ilk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedeflenecek. 41 HİSSE MERCEK ALTINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MENFAATİN İKİ KATI İADE

İfadeye çağrılacak şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katı tutarındaki parayı TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor. Bu ödemeler şüphelilerin hukuki durumlarında belirleyici olurken elde edilen kaynak da yine mağdurlara aktarılacak.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Soruşturma kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek, toplam şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını, 56 kişinin tutuklandığını ve 88 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını kaydetti. Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için çalışacağız" dedi.

YOL HARİTASI HAZIR KURULLAR DEVREDE



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği fon toplantısının ardından hızla harekete geçirdi. Tasfiye halindeki fonlarla ilgili süreci yönetmek için oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki tam yetkili "Fon Koordinasyon Kurulu" göreve başladı. Başkan Erdoğan'ın görevlendirdiği Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da denetim ve inceleme çalışmalarına start verdi. Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları, kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak, geri ödemelere ilişkin çalışmaları koordine edecek. Hangi yatırımcının ne kadar alacağı olduğu, varlık, likidite durumları ortaya konulacak. Kurul, DDK'dan ayrı olarak tasfiye sürecinin koordinasyonunu yürütecek. Bu kurul "Süreç nasıl yönetilecek, yatırımcıya ödemeler nasıl yapılacak?" tarafında; DDK da "Bugüne kadar ne oldu, işlemler nasıl gerçekleşti" tarafında inceleme yapacak.