Fon soruşturmasında devletin 5 maddelik yol haritası! Bakan Gürlek açıkladı: TMSF havuzu ve 1 milyon TL detayı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği fon soruşturmalarında yeni dönem başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın detaylarını TAKVİM'e açıkladı. El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla TMSF bünyesinde kurulan özel havuza aktarılacağını belirten Gürlek, Borsa İstanbul'da 41 hissede milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini söyledi. Yapay zeka destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemin tarandığını aktaran Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasıyla ilgili yaptığı sert açıklamaların ardından, devlet denetleme kurulu resmen harekete geçti. Sorumluları adalet önüne çıkarmak için yol haritası belirlendi. TAKVİM olayın perde arkasını ve DDK'nın planını açıklıyor:
HAKSIZ KAZANCIN İZİ SÜRÜLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği, yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmalarda yeni bir dönem başladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın çarpıcı detaylarını açıkladı.
El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulan özel havuza aktarılacağını belirten Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.
TMSF'DE TOPLANACAK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada el konulan tüm ekonomik değerler, mağdurlar için oluşturulan sisteme kaynak sağlayacak.
Şüphelilere ait villalar, lüks otomobiller, taşınmazlar ve banka hesaplarındaki paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu servet, doğrudan mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılacak.
1 MİLYON TL ALTI
Havuzdan gerçekleştirilecek ödemelerde, fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik verilecek.
Bu rakam bir ödeme tavanı olmayıp mağdurlar arasındaki ödeme sıralamasını belirleyen temel öncelik kriteri olacak. Böylece süreçte ilk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedeflenecek.
41 HİSSE MERCEK ALTINDA
Dev soruşturmanın borsa ayağında ise 41 hisse senedindeki olağan dışı hareketler mercek altına alındı.
Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemin tarandığını aktaran Bakan Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir" dedi. Yapılan incelemeler sonucu manipülasyondan menfaat sağladığı saptanan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
MENFAATİN İKİ KATI İADE
İfadeye çağrılacak şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katı tutarındaki parayı TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor. Bu ödemeler şüphelilerin hukuki durumlarında belirleyici olurken elde edilen kaynak da yine mağdurlara aktarılacak.
HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER
Soruşturma kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek, toplam şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını, 56 kişinin tutuklandığını ve 88 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını kaydetti. Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için çalışacağız" dedi.
YOL HARİTASI HAZIR KURULLAR DEVREDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği fon toplantısının ardından hızla harekete geçirdi. Tasfiye halindeki fonlarla ilgili süreci yönetmek için oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki tam yetkili "Fon Koordinasyon Kurulu" göreve başladı. Başkan Erdoğan'ın görevlendirdiği Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da denetim ve inceleme çalışmalarına start verdi. Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları, kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak, geri ödemelere ilişkin çalışmaları koordine edecek. Hangi yatırımcının ne kadar alacağı olduğu, varlık, likidite durumları ortaya konulacak. Kurul, DDK'dan ayrı olarak tasfiye sürecinin koordinasyonunu yürütecek. Bu kurul "Süreç nasıl yönetilecek, yatırımcıya ödemeler nasıl yapılacak?" tarafında; DDK da "Bugüne kadar ne oldu, işlemler nasıl gerçekleşti" tarafında inceleme yapacak.
ADIM ADIM SÜREÇ
DDK, sermaye piyasalarında yaşanan yatırım fonu işlemlerine yönelik geniş kapsamlı inceleme ve denetim gerçekleştirecek. Piyasaların işleyişine zarar veren, mevzuata aykırı tüm işlemleri idari ve hukuki açıdan mercek altına alacak. İncelemeler kapsamında, ilgili kurumlardan gizli, açık fiziki ve dijital belgeleri, kayıtları doğrudan talep edebilecek. Her bir veri tek tek incelenecek.
TEDBİRLER ALINACAK
DDK tarafından hazırlanacak raporlar adli süreçlerin işletilmesi amacıyla savcılıklara iletilecek. Mevzuata aykırı durumu saptanan kurum ve kişiler hakkında gerekli tedbirler hayata geçirilecek. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu da çalışmalarla ilgili "Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, DDK tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Haber: Abdurrahman Şimşek
Bilal Erdoğan’dan Gazze mesajı: Bu soykırımı unutursak kanımız kurusun
Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar!